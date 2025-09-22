szeptember 22., hétfő

Akár kétmillió is lehet a bünti, ha ezt elmulasztod

Harsányi Miklós
Akár kétmillió is lehet a bünti, ha ezt elmulasztod

– A Balatonnál és a Velencei-tónál a revizorok több mint 2500 alkalommal ellenőriztek idén július 10-e és augusztus 31-e között – közölte hétfőn a NAV. – Az esetek 20 százalékában tapasztaltak jogsértést. 

A feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több, mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel. Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

 

 

