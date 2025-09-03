szeptember 3., szerda

Keserédes szüret

1 órája

Napi egy alma az orvost távol tartja. A bökkenő, hogy magyart idén nagyítóval se találunk

Magyarország egykor almatermesztő nagyhatalomnak számított, ma azonban már csak mintegy húszezer hektáron folyik termelés, vagyis húsz év alatt felére csökkent a termőterület és az is csak zsugorodik. Ami nem csoda, hiszen egy olyan gyenge évben mint az idei szinte lehetetlen étkezési almát szüretelni. Márpedig most ez a helyzet, jó eséllyel lengyel alma lesz az, ami távol tartja az orvost.

Koszorus Rita
Napi egy alma az orvost távol tartja. A bökkenő, hogy magyart idén nagyítóval se találunk

Fotó: Sean De Burca

Jó évjáratban még mindig félmillió tonna gyümölcsöt is adhatnának a magyar ültetvények, ám az elmúlt évek rendre gyenge eredményt hoztak. Az idei év pedig minden eddiginél rosszabbnak tűnik. Ezt látják a szakmai szervezetek és a termelők is. Somogyban sem rózsás a helyzet almafronton, sőt egészen szomorú a kép. 

gyenge almatermésre számítanak a gazdák.
Az áruházakban aligha lesz az idei almatermésből. 
Fotó: d3sign

A Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet felmérései szerint 2025-ben mindössze 160 ezer tonna alma teremhet hazánkban, vagyis alig fele a tavalyi, egyébként is gyenge mennyiségnek. Ez azt jelenti, hogy a hazai fogyasztásra szánt étkezési almából jó esetben 60–80 ezer tonna, ipari célra pedig 80–100 ezer tonna állhat rendelkezésre. – A számok önmagukért beszélnek: a magyar háztartások évi 110–120 ezer tonna étkezési almát fogyasztanak, a feldolgozóipar pedig 350–400 ezer tonnára lenne képes, így idén a hazai igények kielégítése is komoly kihívást jelent majd, írta a Fruitveb közleményében. 

Az időjárás vitte el az almatermést

A gazdák egybehangzóan az időjárási szélsőségeket okolják. A tavaly nyári, három hónapig tartó aszály és hőség eleve gyengítette a rügyeket, majd idén áprilisban és májusban jöttek a fagyok, amelyek letarolták a terméskezdeményeket.  

Somogyban is hasonlóak problémák. – Az áprilisi talajmenti fagy nálunk is elvitte a termés felét, de még így is maradhatott volna elég gyümölcs, hiszen mindig sokkal több virág van a fákon, mint amennyi végül megtermékenyül, mondta el Gyenesei István, a Hertelendy Almáskert tulajdonosa. Szerinte az aszály sokkal nagyobb kárt okozott, mint a fagy: az étkezési alma piacát az sújtja leginkább, hogy nagyon apró szemű gyümölcs fejlődött. – Az elmúlt hétvégén jött ugyan húsz milliméter eső, de már későn, és sokkal több kellene. Hiába kaptam engedélyt a szomszédos patakból öntözésre, ha nincs benne víz. 

Öntözni kellene

A helyzetet súlyosbítja, hogy az apró almák harmadannyit nyomnak, miközben a szüret költsége ugyanannyi. – Idén nem lesz olyan minőségű étkezési almánk, amit a kaposváriak megszokhattak, például az egyik kaposvári gyorsétterem parkolójában idén nem találják meg a kozmapusztai almát sem, vázolta a szomorú helyzetet Gyenesei István. Hozzátette: az osztrák és lengyel termelők sokkal jobb helyzetben vannak, mert ott meg tudják tartani a vizet, öntözni tudnak, és így versenyképesek maradnak. Ugyanez nálunk még várat magára, addig viszont marad a gyenge termés és az aszállyal szélmalomharcot vívó termelők. Akikből egyre kevesebb van az országban és Somogyban is. A termelők abban bíznak, hogy a jövőben megszületnek azok a kormányzati döntések, amelyek a vízgazdálkodás fejlesztésével segíthetnék az ágazat fennmaradását.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
