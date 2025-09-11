Kettős csapás a siófoki gazdáknál – szaharai aszály és piacösszeomlás borzolja kedélyeket

Az aszály Siófok környékén nemcsak a csapadékhiány miatt pusztít, hanem az erős UV-sugárzás is megtette a magáét. Somogy északkeleti csücskében olyan erős volt a sugárzás, hogy megégett a kukorica és a napraforgó levele. – Az aszálykár-biztosító megállapította, hogy legalább ötven százalékos a veszteség. A kukoricától megszokott hektáronkénti nyolc–kilenc tonna helyett idén körülbelül négy tonna várható. A durumbúzánál is a hat-hét tonna helyett csak négy és fél lett. A napraforgó pedig nagyon szórt: van, ahol másfél tonna, máshol három, attól függően, hogy völgyben vagy dombtetőn van a tábla – mondta Kersák György, siófoki gazdálkodó.

Az aszály Siófok térségét ugyanúgy sújtotta, mint az Alföldet

Fotó: Szendi Péter

Aszály Siófokon: vörösre színezett térség az aszálytérképeken

A Sió-völgye egykor bővelkedett vízben, a múlt században altalajcsövezéssel vezették el a felesleget. Mára azonban teljesen megfordult a helyzet: a csövezett földek kiszáradtak, és a gazdák szerint a térség szinte elsivatagosodik. – Régen annyi volt a nedvesség, hogy csövezést építettek ki. Most meg minden elszivárog, eltűnik. Az egész úgy kiszáradt, hogy lassan elsivatagosodunk. Az aszálytérképeken tisztán látszik, hogy Siófok környéke vörös. Ez biztosan az egyik legaszályosabb része az országnak – magyarázta Kersák György.

Forrás: met.hu

Mást vetnek a gazdák Somogy északkeleti csücskében

A körülmények miatt a gazdák egyre inkább változtatni kényszerülnek a vetésszerkezeten. Sokan csökkentik a kapásnövényeket, a kukoricát és a napraforgót, és inkább őszi árpát vagy búzát vetnek, abban bízva, hogy a tél csapadékot hoz. – Valószínű, hogy mi is eltolódunk a gabona irányába. Most normál búzát fogok vetni. Ahogy lekerül a napraforgó és a kukorica, azonnal kezdjük a gabonavetést – fogalmazott a gazda.

Összeomlott a búzapiac

A gondokat fokozza, hogy a piac is összeomlott. A durum búza aratásakor még magas árat kínáltak, de mire befejeződött a betakarítás, a kereslet megszűnt. – Amikor elkezdtük az aratást, nagyon jó árakat mondtak. Én viszont nem akartam azonnal eladni, mert nem tudtam, hogy alakul a mennyiség és a minőség. Mire végeztünk, addigra összeomlott a piac. Több mint 400 tonna terményem áll az ádándi raktárban, és a kutya se kérdezi, hogy kell-e. Laborvizsgálatokat csináltattunk, minden rendben van, mégsem kell senkinek. És nem arról van szó, hogy nyomott áron el lehetne adni, hanem egyáltalán nincs rá vevő. Ez a legnagyobb baj – hangsúlyozta Kersák György.