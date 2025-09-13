szeptember 13., szombat

Nekünk a Riviéra

2 órája

Felemás, de sikeres szezont zárt a Balaton

Szeptember elején már körvonalazódik, hogyan is alakult az idei nyár a Balaton térségében. Bár az időjárás idén sokszor hektikussá tette a szezont, összességében a forgalom meghaladta a tavalyi szintet. A változó vendégszokásokról és az új turisztikai trendekről Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszélt lapunknak.

Koszorus Rita
A BATÉK kormányrendelet szigorúbb beépítési szabályozást ír elő a Balatonon

Fotó: Krausz Andrea

– A tavalyi év kiemelkedő számokat hozott: 3,2 millió vendég több mint 9 millió vendégéjszakát töltött a Balatonnál. Ez kimagasló eredmény volt – kezdte értékelését Fekete Tamás. – Idén ugyanakkor a szezont a változékony időjárás befolyásolta, ami érezhetően hatott az utolsó pillanatban meghozott utazási döntésekre.

balatoni turizmus a célkeresztben
Egyre többet hoz a konyhára a Balaton. 
Fotó: Christopher Moswitzer

A szakember szerint a könnyű megközelíthetőség – az M7-es autópálya és a vasúti fejlesztések révén – lehetővé tették, hogy a vendégek rugalmasan reagáljanak az időjárásra. – Sokan döntöttek úgy, hogy akár egy napra is leugranak a Balatonra. Ehhez hozzájárult az ország- és vármegyebérlet is, amely havi 18 ezer forintért tette lehetővé a kedvező utazást, tette hozzá. Az új bérlettípusok bevezetése óta 50 ezerről, 1 millióra nőtt az eladott bérletek száma országosan, erről Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár beszélt a közelmúltban Kaposváron. 

balatoni hajók utasszáma
A balatoni hajók utasszáma - beleértve a kompokét is - a főszezonban kiemelkedően nőtt
Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ friss számai alapján a Balatonnál augusztus közepéig 1–2 százalékos forgalomnövekedést mértek. A csúcspont augusztus elején volt, amikor a hőség beköszöntével hirtelen megugrott a vendégéjszakák száma. Bár a szálláshelyek áremelése nem érte el az infláció ütemét, a forgalom így is növekedést mutatott. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint idén januártól augusztus 15-ig a balatoni szálláshelyek bevételei 10,5 százalékot emelkedtek, míg a vendégek száma 2,2 millióról 2,3 millióra nőtt, ezt a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu médiahajó rendezvényén ismertette Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Ha pedig csak a nyári hónapokat nézzük a szálláshelyek bevételei a tónál 80,4 milliárdról 88,2 milliárdra nőttek egy év alatt. A szezonális ingadozások mellett egyre erősebben körvonalazódik a négy évszakos Balaton képe.

Változóban a kereslet

A turisták egyre igényesebbek, alaposan megnézik, mire költenek. A balatoni szolgáltatók többsége – úgy 80–90 százalékuk – felkészült erre a kihívásra. Már nem lehet gyenge minőségű szolgáltatással piacra lépni, hangsúlyozta Fekete Tamás. A szövetség elnöke kiemelte a minőségjavítást ösztönző kezdeményezéseket, mint például a „Balaton fagyija” és a „Balaton sütije” verseny, az „Év strandétele” díj vagy éppen a tavaszi „Tészta Balaton” rendezvény. – Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendég magasabb színvonalat kapjon, és hogy a Balaton gasztronómiai régióként is erősödjön.

Az információszerzésben egyre nagyobb szerepe van az internetnek és a mesterséges intelligenciának. – A vendégek ma már online értékelések alapján döntenek. A jövőben a rossz visszajelzésekkel rendelkező szolgáltatók egyszerűen kiszorulhatnak a piacról, mert az AI-alapú ajánlórendszerek nem fogják őket megjeleníteni, emelte ki a turisztikai szakember.

Nem áll le az élet a Balatonon ősszel

A szezon ugyan hivatalosan véget ért, de a Balaton kínálata az őszi hónapokban is gazdag. A hétvégékre koncentrálódó rendezvények közül kiemelkednek a gasztro- és borkulturális események. – A Balaton hat borrégióval és számos kiváló termelővel büszkélkedhet. Ősszel szüreti fesztiválok, borünnepek, falusi bornapok és egyre több különleges gasztronómiai rendezvény – például a badacsonyi Fügefeszt – várja a látogatókat, mondta Fekete Tamás. De ilyen az október 4-re meghirdetett kishegyi Murci Fesztivál is, ahol újra benépesül a hegy és a legjobb környékbeli vendéglátók társulnak a pincészetekkel, hogy fantasztikus ízekkel csábítsák a turistákat. 

  • Az érdeklődők a nyitottbalaton.hu, a Balatoni Turizmus Szövetség vagy a VisitBalaton365 oldalán tájékozódhatnak a programokról.

 

