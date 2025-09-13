Felemás, de sikeres szezont zárt a Balaton

– A tavalyi év kiemelkedő számokat hozott: 3,2 millió vendég több mint 9 millió vendégéjszakát töltött a Balatonnál. Ez kimagasló eredmény volt – kezdte értékelését Fekete Tamás. – Idén ugyanakkor a szezont a változékony időjárás befolyásolta, ami érezhetően hatott az utolsó pillanatban meghozott utazási döntésekre.

Egyre többet hoz a konyhára a Balaton.

Fotó: Christopher Moswitzer

A szakember szerint a könnyű megközelíthetőség – az M7-es autópálya és a vasúti fejlesztések révén – lehetővé tették, hogy a vendégek rugalmasan reagáljanak az időjárásra. – Sokan döntöttek úgy, hogy akár egy napra is leugranak a Balatonra. Ehhez hozzájárult az ország- és vármegyebérlet is, amely havi 18 ezer forintért tette lehetővé a kedvező utazást, tette hozzá. Az új bérlettípusok bevezetése óta 50 ezerről, 1 millióra nőtt az eladott bérletek száma országosan, erről Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár beszélt a közelmúltban Kaposváron.

A balatoni hajók utasszáma - beleértve a kompokét is - a főszezonban kiemelkedően nőtt

Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ friss számai alapján a Balatonnál augusztus közepéig 1–2 százalékos forgalomnövekedést mértek. A csúcspont augusztus elején volt, amikor a hőség beköszöntével hirtelen megugrott a vendégéjszakák száma. Bár a szálláshelyek áremelése nem érte el az infláció ütemét, a forgalom így is növekedést mutatott. A Magyar Turisztikai Ügynökség adatai szerint idén januártól augusztus 15-ig a balatoni szálláshelyek bevételei 10,5 százalékot emelkedtek, míg a vendégek száma 2,2 millióról 2,3 millióra nőtt, ezt a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu médiahajó rendezvényén ismertette Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Ha pedig csak a nyári hónapokat nézzük a szálláshelyek bevételei a tónál 80,4 milliárdról 88,2 milliárdra nőttek egy év alatt. A szezonális ingadozások mellett egyre erősebben körvonalazódik a négy évszakos Balaton képe.

Változóban a kereslet

– A turisták egyre igényesebbek, alaposan megnézik, mire költenek. A balatoni szolgáltatók többsége – úgy 80–90 százalékuk – felkészült erre a kihívásra. Már nem lehet gyenge minőségű szolgáltatással piacra lépni, hangsúlyozta Fekete Tamás. A szövetség elnöke kiemelte a minőségjavítást ösztönző kezdeményezéseket, mint például a „Balaton fagyija” és a „Balaton sütije” verseny, az „Év strandétele” díj vagy éppen a tavaszi „Tészta Balaton” rendezvény. – Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vendég magasabb színvonalat kapjon, és hogy a Balaton gasztronómiai régióként is erősödjön.