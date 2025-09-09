szeptember 9., kedd

Mai évfordulók
Legek nyara: kiugró eredményeket ért el a főszezonban a balatoni hajózás

Címkék#személyhajó#balaton#BAHART#utasszám#forgalom#komp

Legekkel zárta az idei hajózási főszezont a Balatoni Hajózási Zrt. A balatoni hajók utasszáma átlépte a kétmilliót, a kompokon 1 millió 220 ezren, a személyhajókon pedig közel 820 ezren utaztak. A kiugró forgalmat a sűrűbb menetrend, az új családi kedvezmények és a nagy nyári események – köztük a Balaton-átúszás, a Strand Fesztivál és a Moto GP – is erősítették.

Sonline.hu
Legek nyara: kiugró eredményeket ért el a főszezonban a balatoni hajózás

Fotó: STADLER_ISTVAN

A balatoni hajók utasszáma a tavalyihoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós határt. A BAHART adatai szerint az előző nyárhoz képest csaknem 5%-kal többen, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait idén június–augusztusban. A főszezon kiugró eredménye a sűrűbb menetrendnek, a színesebb programkínálatnak és az új családi kedvezményeknek is köszönhető.

balatoni hajók utasszáma
A balatoni hajók utasszáma - beleértve a kompokét is - a főszezonban kiemelkedően nőtt
Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

Több mint 20 ezer ember egyetlen nap alatt

A kompszolgáltatás forgalma a nyári hónapokban a tavalyihoz képest 34 ezerrel 904 ezer főre nőtt, ez mintegy 4%-os növekedést jelent a múlt év azonos időszakához képest. A BAHART személyhajóin június-augusztusban 726 ezren, 42 ezerrel többen utaztak, ez 6%-os bővülésnek felel meg. A nyári hónapok közül augusztus volt a „leghúzósabb”: ekkor 708 ezernél is többen szálltak fel valamelyik BAHART hajó fedélzetére. (Ez a szám tavaly 665 ezer volt.) 

A személyhajóknál a legtöbben a Balaton-átúszás napján, augusztus 9-én utaztak a BAHART-tal, aznap 21 ezren választották a hajózási társaságot. Emellett augusztus 23-a (a Strand Fesztivál utolsó napja és a Moto GP Magyar Nagydíj középső napja) volt a legforgalmasabb, amikor közel 18-18 ezer utas hajózott a Balatonon BAHART-kompokon vagy a személyhajókon.

Balatoni hajók utasszáma augusztus végére meghaladta a kétmilliót

Mint írták, az év első nyolc hónapjának forgalma is kedvezően alakult: 

  • az összesített utasszám megközelítette a 2 millió 40 ezret. 
  • A kompokon utazók száma elérte az 1 millió 220 ezret, 
  • a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret. 
  • Így a BAHART a tavalyihoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot. 

A kerékpáros utasok száma is tovább emelkedett: az első nyolc hónapban 167 ezren, 13%-kal többen vitték magukkal a biciklijüket – a kompok esetében 6, a személyhajók esetében 20%-kal nőtt a kerékpárral utazók száma. A kerékpáros forgalom növekedését a 10%-kal kedvezőbb jegyárak is támogatták.

 

Balatonfüred a legforgalmasabb kikötő  

Az utasok közül menetrend szerinti járatokon legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. A nosztalgiahajók közül a Helka és a Kelén volt a legkedveltebb. 

A legforgalmasabb kikötő idén – több mint 150 ezer utassal – a megújult balatonfüredi móló volt, forgalma meghaladta a badacsonyi és a siófoki kikötőkét. 

A legtöbb sétahajózó Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak. A statisztikák szerint az utasok egyharmada évente többször is igénybe veszi a BAHART szolgáltatásait.

Kétszer annyi családi jegyet vásároltak a BAHART járatain 2025-ben

A programhajók továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek: a gyerek-, chill- és bulihajók fedélzetén 26 ezer utas szórakozott. Az összes meghirdetett időpontban „telt fedélzettel” futottak ki a kikötőkből az újdonságként bevezetett Kalap Jakab gyerekkoncert-hajók. Augusztus 19-én és 20-án pedig 2 ezer vendég csodálta meg a Balaton-parti tűzijátékokat a BAHART hajóiról. 

A családi jeggyel utazók száma – az idén bevezetett extra kedvezményeknek köszönhetően – több mint duplájára, 163 ezerre emelkedett. 

Az online és jegyautomatákból származó jegyeladások tovább erősödtek, az utasok több mint 20%-a már ezen csatornákon keresztül vásárolta meg a jegyét. Nyár végéig ez 27%-os növekedést jelent. A programhajóknál az előre megvásárolt online jegyek aránya már meghaladta az 50%-ot.

 

