Legek nyara: kiugró eredményeket ért el a főszezonban a balatoni hajózás

A balatoni hajók utasszáma a tavalyihoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós határt. A BAHART adatai szerint az előző nyárhoz képest csaknem 5%-kal többen, összesen 1 millió 630 ezren vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait idén június–augusztusban. A főszezon kiugró eredménye a sűrűbb menetrendnek, a színesebb programkínálatnak és az új családi kedvezményeknek is köszönhető.

A balatoni hajók utasszáma - beleértve a kompokét is - a főszezonban kiemelkedően nőtt

Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

Több mint 20 ezer ember egyetlen nap alatt

A kompszolgáltatás forgalma a nyári hónapokban a tavalyihoz képest 34 ezerrel 904 ezer főre nőtt, ez mintegy 4%-os növekedést jelent a múlt év azonos időszakához képest. A BAHART személyhajóin június-augusztusban 726 ezren, 42 ezerrel többen utaztak, ez 6%-os bővülésnek felel meg. A nyári hónapok közül augusztus volt a „leghúzósabb”: ekkor 708 ezernél is többen szálltak fel valamelyik BAHART hajó fedélzetére. (Ez a szám tavaly 665 ezer volt.)

A személyhajóknál a legtöbben a Balaton-átúszás napján, augusztus 9-én utaztak a BAHART-tal, aznap 21 ezren választották a hajózási társaságot. Emellett augusztus 23-a (a Strand Fesztivál utolsó napja és a Moto GP Magyar Nagydíj középső napja) volt a legforgalmasabb, amikor közel 18-18 ezer utas hajózott a Balatonon BAHART-kompokon vagy a személyhajókon.

Balatoni hajók utasszáma augusztus végére meghaladta a kétmilliót

Mint írták, az év első nyolc hónapjának forgalma is kedvezően alakult:

az összesített utasszám megközelítette a 2 millió 40 ezret.

A kompokon utazók száma elérte az 1 millió 220 ezret,

a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret.

Így a BAHART a tavalyihoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot.

A kerékpáros utasok száma is tovább emelkedett: az első nyolc hónapban 167 ezren, 13%-kal többen vitték magukkal a biciklijüket – a kompok esetében 6, a személyhajók esetében 20%-kal nőtt a kerékpárral utazók száma. A kerékpáros forgalom növekedését a 10%-kal kedvezőbb jegyárak is támogatták.

Balatonfüred a legforgalmasabb kikötő

Az utasok közül menetrend szerinti járatokon legtöbben a Füred katamaránnal és a Tomaj, valamint a Balaton nevű új hajókkal utaztak. A nosztalgiahajók közül a Helka és a Kelén volt a legkedveltebb.

A legforgalmasabb kikötő idén – több mint 150 ezer utassal – a megújult balatonfüredi móló volt, forgalma meghaladta a badacsonyi és a siófoki kikötőkét.

A legtöbb sétahajózó Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak. A statisztikák szerint az utasok egyharmada évente többször is igénybe veszi a BAHART szolgáltatásait.