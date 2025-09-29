57 perce
Balatoni Körvasút: a tervezői szerződésekkel kezdik meg a nagy álom megvalósítását
A Somogy vármegyei kormánybiztos szerint kiemelt fontosságú a fejlesztés. Az idén novemberre várhatóak a Balatoni Körvasút tervezési szerződései, a megvalósíthatósági tanulmányok pedig 2026 tavaszára készülhetnek el.
Nagy lépést tesznek még az idén a balatoni közlekedés fejlesztése érdekében. – A Balaton körbevonatozhatósága az itt élők és az ide utazó turisták számára egyaránt kiemelt fontosságú – mondta a Világgazdaságnak Móring József Attila országgyűlési képviselő, Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Balatoni Körvasúttal kapcsolatban.
Egyelőre még csak elválaszt a Balaton
A politikus korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel szerepelt egy videóban a Balatoni Körvasút ügyében. A miniszter úgy fogalmazott, abban bízik, hogy a Balaton össze fogja kötni az embereket, mert szerinte jelen pillanatban közlekedés szempontjából még inkább elválaszt, mint összeköt. Navracsics Tibor példaként megemlítette, hogy Somogyvárról Révfülöpre, Badacsonytomajra, vagy akár Tapolcára, autó nélkül eljutni nem egyszerű dolog. – Nem tudom hányszor kell busznál átszállni, kétszer-háromszor biztos, de vonatnál is kétszer legalább át kell szállni – mondta a miniszter.
A Balatoni Körvasúttal a turisztikai desztináció is vonzóbbá válik
Móring József Attila a lapnak hangsúlyozta, hogy a Balatoni Körvasút ötlete már korábban megfogalmazódott, és örömmel csatlakozott Navracsics Tiborhoz, hogy Somogy vármegyei képviselőként hangsúlyozza a projekt fontosságát. A körvasútról azt mondta, hogy a tó körüli borászatok és vendéglátó helyek közvetlenül elérhetőek lesznek átszállás, közlekedési eszközök váltása nélkül. – A Balaton, mint az ország első számú turisztikai desztinációja ezáltal még vonzóbbá válik – tette hozzá.
Már 2015-ben megjelent egy kormányhatározat arról, hogy több mint 300 milliárd forintnyi forrásból egy átfogó fejlesztést hajtanak végre a balatoni régióban. Vitályos Eszter korábbi miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára akkor úgy fogalmazott, hogy a régió olyan régi álmai is megvalósulhatnak, mint például a Balatoni Körvasút. Az elmúlt tíz évben több a Balaton körüli vasútfejlesztést is érintő kormányhatározat született, azonban Magyarország számos fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források egy részének visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.
Lepsény és Balatonkarattya között villamosított vonalszakaszt építenek
A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Világgazdaságnak elmondta, hogy
a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonal villamosításával összesen 77 kilométeren szűnik meg a sebességkorlátozás,
valamint 9 kilométeres villamosított vonalszakaszt építenek Lepsény és Balatonakarattya között.
Közlésük szerint a fejlesztések közös elemei a
- hiányzó
- vagy korszerűtlen utasforgalmi létesítmények kiépítésének és fejlesztésének,
- akadálymentesítésének
- és a környezetvédelmi beavatkozásoknak előkészítése.
A projektek keretében előkészítésre kerülnek a közlekedésbiztonságát érintő infrastruktúraelemek is.
A minisztérium hozzátette, hogy idén novemberre várható a tervezési szerződések megkötése, a megvalósíthatósági tanulmányok 2026 tavaszára készülnek el.
Ezt követően indulnak az engedélyezési és kiviteli tervek, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kivitelezéshez szükséges tenderdokumentáció összeállítása.
– A déli parton a vonal teljes felújítása nemrég megtörtént, jelenleg több állomásépület korszerűsítése zajlik – mondta Móring József Attila. A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy építeni kell pár kilométeres vágányszakaszt kell a tó keleti medencéjében, és fizikailag megoldottá válna a körbevonatozás lehetősége. „Ha ez megvalósul, nagyban hozzájárul az egész éves Balaton program sikeressé tételéhez” – jelentette ki.