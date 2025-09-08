12 perce
Árvaszúnyog-invázió, apadó víz, olcsó tengerpart – csoda, hogy hozta a tavalyi számokat balatoni turizmus
A nyári forgalom a tavalyihoz hasonlóan alakult a magyar tengernél, pedig a késői tanévzárás, a rossz idő és az árvaszúnyog-probléma is nehezítette az időszakot. A balatoni szezon számára komoly kihívást jelentett, hogy az utazási irodák jelentős külföldi kapacitásokat áraztak le, így sokan olcsón juthattak tengerpartra. A tó mégsem veszített népszerűségéből – értékelte Princzinger Péter, a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője.
A balatoni szezonról szólva Princzinger Péter a Sonline.hu-nak úgy fogalmazott, hogy a tó a nehézségek ellenére is tartani tudta a tavalyi forgalmat.
– Az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által regisztrált szálláshelyek – szállodák, panziók, kempingek, magánszállások és kiadó szobák – vendégéjszakáinak száma a három nyári hónapban szinte hajszálra megegyezett a 2024-es adatokkal. Januártól augusztus végéig vizsgálva pedig néhány százalékos növekedés is kimutatható – emelte ki. Mint mondta, ezek a számok csak a hivatalos szálláshelyeket mutatják, nem tartalmazzák azokat, akik saját ingatlanjukban nyaraltak, barátoknál vagy rokonoknál szálltak meg. A tényleges vendégszám ennél jóval magasabb.
Balatoni szezon: csoda történt
A körülményekhez képest a szakember különösen kedvezőnek tartja, hogy a régió tartani tudta az előző évi szintet.
– Csoda, hogy a Balaton ugyanazt tudta produkálni, mint tavaly. Két héttel tovább tartott a tanév, volt olyan általános, vagy középiskola, ahol még június 30-án osztották a bizonyítványt. Az időjárás sem volt kegyes, sok esős, szeles nap és hétvége volt, ráadásul a sajtó erősen felnagyította az árvaszúnyog-problémát. Ez valóban létezett, de nem volt olyan súlyos, mint amennyire előadták
– mondta Princzinger Péter.
A nyaralási szokások átrendeződtek az egész világon – egyes helyeken gyengébb, máshol erősebb volt a forgalom
Az ügyvezető szerint a balatoni turizmusban is megfigyelhető az a világszintű trend, hogy az emberek egyszerre rövidebb időre, de gyakrabban utaznak. Nem az a jellemző, hogy valaki tíz napra vagy két hétre jön. Helyette inkább:
- három–négy napos turnusokat választanak
- többször is visszatérnek egy nyár alatt,
- a csütörtöktől vasárnapig tartó időszak a legerősebb,
- a hét első napjai viszont gyengébb forgalmat mutatnak.
A nyaralási szokások átrendeződése kapcsán a szakember szerint volt, ahol a tavalyinál gyengébb forgalmat tapasztaltak, máshol viszont erősebbet.
– Régiós átlagban nagyjából ugyanazt mutatják a számok, mint tavaly, de egyes szolgáltatóknál jelentősebb az eltérés – akár pozitív, akár negatív irányban
– mondta Princzinger Péter.
Az utazási irodák lejjebb vitték a konkurens külföldi utak árait
Felvetésre, hogy kik voltak a szezon nyertesei, Princzinger Péter azt válaszolta: – Ez nem szerencse kérdése, hanem a minőségé. Aki jó színvonalú szolgáltatást nyújt, annak nincs oka panaszra – még annak ellenére sem, hogy idén olcsón lehetett repülőjegyet venni és külföldre utazni, tehát nagyobb volt a külföldi utak vonzereje.
– Az utazási irodák sok külföldi kapacitást kötöttek le, majd attól tartottak, hogy nem tudják értékesíteni, ezért lejjebb vitték az árakat. Akinek volt rá pénze, könnyen eljuthatott külföldre. Ezzel nincs baj: aki a tengert szereti, menjen a tengerhez. Mi annak örülünk, ha jól érzik magukat az emberek – annak pedig különösen, ha a Balatonnál teszik ezt
– mondta.
Két napra is érdemes a Balatonra jönni
Princzinger Péter szerint sokaknak belefért idén egy külföldi nyaralás és több balatoni hétvége is. – Különösen akkor, amikor valamilyen izgalmas, tartalmas program – gasztronómiai vagy zenei fesztivál, kulturális esemény – várta őket – tette hozzá. Az ügyvezető arra biztatja a vendégeket, hogy ne csak a nyári hónapokra tervezzék a balatoni pihenést. – Jöjjenek szeptemberben, októberben, novemberben is. Két napra is megéri útra kelni – hangsúlyozta.