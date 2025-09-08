Árvaszúnyog-invázió, apadó víz, olcsó tengerpart – csoda, hogy hozta a tavalyi számokat balatoni turizmus

A balatoni szezonról szólva Princzinger Péter a Sonline.hu-nak úgy fogalmazott, hogy a tó a nehézségek ellenére is tartani tudta a tavalyi forgalmat.

– Az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által regisztrált szálláshelyek – szállodák, panziók, kempingek, magánszállások és kiadó szobák – vendégéjszakáinak száma a három nyári hónapban szinte hajszálra megegyezett a 2024-es adatokkal. Januártól augusztus végéig vizsgálva pedig néhány százalékos növekedés is kimutatható – emelte ki. Mint mondta, ezek a számok csak a hivatalos szálláshelyeket mutatják, nem tartalmazzák azokat, akik saját ingatlanjukban nyaraltak, barátoknál vagy rokonoknál szálltak meg. A tényleges vendégszám ennél jóval magasabb.

A balatoni szezon erős hétvégéin megteltek a strandok

Fotó: Krausz Andrea

Balatoni szezon: csoda történt

A körülményekhez képest a szakember különösen kedvezőnek tartja, hogy a régió tartani tudta az előző évi szintet.

– Csoda, hogy a Balaton ugyanazt tudta produkálni, mint tavaly. Két héttel tovább tartott a tanév, volt olyan általános, vagy középiskola, ahol még június 30-án osztották a bizonyítványt. Az időjárás sem volt kegyes, sok esős, szeles nap és hétvége volt, ráadásul a sajtó erősen felnagyította az árvaszúnyog-problémát. Ez valóban létezett, de nem volt olyan súlyos, mint amennyire előadták

– mondta Princzinger Péter.

A nyaralási szokások átrendeződtek az egész világon – egyes helyeken gyengébb, máshol erősebb volt a forgalom

Az ügyvezető szerint a balatoni turizmusban is megfigyelhető az a világszintű trend, hogy az emberek egyszerre rövidebb időre, de gyakrabban utaznak. Nem az a jellemző, hogy valaki tíz napra vagy két hétre jön. Helyette inkább:

három–négy napos turnusokat választanak

többször is visszatérnek egy nyár alatt,

a csütörtöktől vasárnapig tartó időszak a legerősebb,

a hét első napjai viszont gyengébb forgalmat mutatnak.

A nyaralási szokások átrendeződése kapcsán a szakember szerint volt, ahol a tavalyinál gyengébb forgalmat tapasztaltak, máshol viszont erősebbet.

– Régiós átlagban nagyjából ugyanazt mutatják a számok, mint tavaly, de egyes szolgáltatóknál jelentősebb az eltérés – akár pozitív, akár negatív irányban

– mondta Princzinger Péter.