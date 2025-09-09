Szétpedálozták a Balatoni Bringakört a turisták a nyáron, rekord várható a déli parton

A három éve működő, kerékpárkölcsönzőket, kijelölt útvonalakat és kiegészítő szolgáltatásokat kínáló BalatonBike365 adatai szerint látványosan nő a balatoni bringás turizmus. Az automata forgalomszámlálók adatai szerint 2025 első nyolc hónapjában több kerékpáros haladt át a balatoni mérőpontokon, mint az előző években, és ha a trend folytatódik, idén rekordforgalom várható – nyilatkozta Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője a turizmus.com-nak. A déli part a kerékpározók kedvence, Balatonszárszón január és augusztus között 143 ezer áthaladó bringást regisztráltak, ami 5 százalékkal több, mint 2024-ben. Örvényesnél ugyanebben az időszakban közel 114 ezren haladtak át, ami szintén 5 százalékos bővülést jelent.

A bringás turizmus megerősödött – közelít az idei rekord a Balatonon

Forrás: Balatonbike365

A hajókon is egyre nagyobb a bringás turizmus szerepe

Más helyszíneken is erősödik a forgalom: Szántódpusztán 5 százalékkal, Gyenesdiáson 18 százalékkal nőtt a kerékpárosok száma, míg Sajkodnál kisebb, 2 százalékos csökkenést mértek.

A hajózás szintén hozzájárul ahhoz, hogy a bringás turizmus Balatonnál sokszínűbb legyen: a BAHART kompjain 14, a személyhajókon 23 százalékkal több biciklis utazott idén nyáron, mint tavaly.

Inkább e-bike-ot bérelnek a turisták a Balatonnál

A kölcsönzések száma is ugrásszerűen nőtt. A BalatonBike365 flottáját 2025 első nyolc hónapjában 16.500 vendég vette igénybe, ami 25 százalékos növekedés az előző évhez képest. A három nyári hónapban további 32 százalékos bővülést mértek, így a 2023-as adatokhoz képest közel kétharmaddal magasabb a forgalom. A vendégek 70 százaléka e-bike-ot bérel, a flotta pedig 1000 darab fölé nőtt, és év végére tovább bővül.