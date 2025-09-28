Örülnek a diószedők: Somogyban ép a termés és szebb, mint valaha – a dióburok-fúrólégy sem pusztított

Apró csoda a természetből, amely nemcsak finom, de egészségünk egyik legjobb barátja is. Bár évszázadok óta jelen van a dió a magyar háztartásokban, sokan még mindig nem ismerik igazán ennek a csonthéjas gyümölcsnek az értékét. Lengyeltóti külterületén Közép-Európa legnagyobb dióültetvénye, amely mintegy 200 hektáron terül el. A dióültetvények története 1957-ben kezdődött a térségben, amikor a Balatonboglári Állami Gazdaság először telepített diófákat a Lengyeltótihez közeli Béndekpusztán. Mintegy 160 holdon kezdtek el diót termeszteni, ám az első próbálkozások nem jártak átütő sikerrel, majd az 1970-es évek elején új lendületet kapott a termesztés.

Gazdagabbra sikeredett a diótermés Lengyeltótiban

Lengyeltóti dió története

Eleinte a vállalat a diótermesztésre és -feldolgozásra specializálódott, az elmúlt években azonban tevékenységi köre tovább bővült. A 2017–2018-as években a cég mogyorótermesztésbe is belefogott: a korábban művelt 200 hektár héjas gyümölcs mellé mára 25 hektáron mogyorót is gondoznak. Az őszi betakarítási időszakban a cég saját feldolgozóüzemében évente átlagosan 400–500 tonna nyers dió kerül feldolgozásra. A diót mosás, szárítás és osztályozás után válogatják, majd a vevők igényei szerint csomagolják különféle kiszerelésekben. A kiváló minőségű termékek többsége Nyugat-Európába kerül exportra, ahol a magyar dió már évek óta elismert árucikknek számít. A termés évről évre jelentős eltéréseket mutathat, amit elsősorban az időjárási viszonyoknak köszönhető.

– A szezon közepén járunk, az idei évben várhatóan mintegy 250 tonna száraz diót takarítunk be, ami valamivel meghaladja a tavalyi mennyiséget – számolt be Cziráki Imre, a Lengyeltóti Juglans-Hungária Kft. ügyvezetője.

A terméshozamot befolyásolta az aszály, különösen a nyár közepén, amikor a legnagyobb szükség lett volna az esőre, az elmaradt csapadék visszafogta a gyümölcs fejlődését. Ennek ellenére a dióbél idén szebb és egészségesebb, mint az előző években: világosabb, telt és jó minőségű. Ha július végén, augusztus elején megfelelő mennyiségű csapadék érkezik, az kedvezően hat a ermés méretére és a bél tömegére – tette hozzá.