2 órája
Örülnek a diószedők: Somogyban ép a termés és szebb, mint valaha – a dióburok-fúrólégy sem pusztított
Lengyeltóti külterületén van Közép-Európa legnagyobb dióültetvénye, amely mintegy 200 hektáron terül el. Az aszály ellenére a tóti dióbél az idén szebb és egészségesebb, mint az előző években, és a rettegett rém: a dióburok-fúrólégy is elkerülte a somogyi termőterületet.
Fotó: Makovics Kornel
Apró csoda a természetből, amely nemcsak finom, de egészségünk egyik legjobb barátja is. Bár évszázadok óta jelen van a dió a magyar háztartásokban, sokan még mindig nem ismerik igazán ennek a csonthéjas gyümölcsnek az értékét. Lengyeltóti külterületén Közép-Európa legnagyobb dióültetvénye, amely mintegy 200 hektáron terül el. A dióültetvények története 1957-ben kezdődött a térségben, amikor a Balatonboglári Állami Gazdaság először telepített diófákat a Lengyeltótihez közeli Béndekpusztán. Mintegy 160 holdon kezdtek el diót termeszteni, ám az első próbálkozások nem jártak átütő sikerrel, majd az 1970-es évek elején új lendületet kapott a termesztés.
Lengyeltóti dió története
Eleinte a vállalat a diótermesztésre és -feldolgozásra specializálódott, az elmúlt években azonban tevékenységi köre tovább bővült. A 2017–2018-as években a cég mogyorótermesztésbe is belefogott: a korábban művelt 200 hektár héjas gyümölcs mellé mára 25 hektáron mogyorót is gondoznak. Az őszi betakarítási időszakban a cég saját feldolgozóüzemében évente átlagosan 400–500 tonna nyers dió kerül feldolgozásra. A diót mosás, szárítás és osztályozás után válogatják, majd a vevők igényei szerint csomagolják különféle kiszerelésekben. A kiváló minőségű termékek többsége Nyugat-Európába kerül exportra, ahol a magyar dió már évek óta elismert árucikknek számít. A termés évről évre jelentős eltéréseket mutathat, amit elsősorban az időjárási viszonyoknak köszönhető.
– A szezon közepén járunk, az idei évben várhatóan mintegy 250 tonna száraz diót takarítunk be, ami valamivel meghaladja a tavalyi mennyiséget – számolt be Cziráki Imre, a Lengyeltóti Juglans-Hungária Kft. ügyvezetője.
A terméshozamot befolyásolta az aszály, különösen a nyár közepén, amikor a legnagyobb szükség lett volna az esőre, az elmaradt csapadék visszafogta a gyümölcs fejlődését. Ennek ellenére a dióbél idén szebb és egészségesebb, mint az előző években: világosabb, telt és jó minőségű. Ha július végén, augusztus elején megfelelő mennyiségű csapadék érkezik, az kedvezően hat a ermés méretére és a bél tömegére – tette hozzá.
Fagykár nem érte az ültetvényeket, és a növényvédelem is jobban sikerült, mint korábban. Az ültetvény különösebb betegséget vagy kártevőt nem szenvedett el, a dióburok-fúrólégy pedig szerencsére nem okozott károkat. Nagyüzemi gazdaságként megfelelő méretű és teljesítményű gépekkel rendelkezünk, amelyek képesek kijuttatni azokat a növényvédő szereket, amelyek hatékonyan lépnek fel ezzel a furfangos kártevővel szemben – mondta Cziráki Imre, végül hozzátette, hogy a Lengyeltóti diófesztivál elindításában is aktív szerepet vállalt a cég, egykor főszervezőként. A rendezvény azóta a COVID-időszak alatt átalakult, de a hagyomány tovább él.
- A somogyi kisváros egész napos programokkal, koncertekkel, főzőversennyel és szakmai konferenciával várja az érdeklődőket, hogy együtt ünnepeljék a szüretet.
Mért fogyasszuk?
Magas kalóriatartalma ellenére étvágycsökkentő hatású, köszönhetően a szerotoninszint növelésének. Főként egészséges, telítetlen zsírsavakat, köztük omega-3-at tartalmaz, amelyek támogatják a szív- és érrendszer működését. Emellett gazdag fehérjében, antioxidánsokban és fontos ásványi anyagokban, például magnéziumban és káliumban. A dió A-, E- és B-vitaminokban is bővelkedik, miközben a diófalevél teája gyomorpanaszokra és emésztési problémákra is jótékony. Allergiára érzékenyek azonban óvatosak legyenek a fogyasztásával.