Már jövőre jönnek az önvezető buszok Kaposvárra

Suhanva száguld Kaposvár a fejlődés felé, egyetlen olyan magyar város sincs, mint a somogyi megyeszékhely, ahol a teljes buszflottát egy az egyben elektromos autóbuszokra, vagyis zéró emissziósra cserélik, hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón.

A blade típusú elektromos autóbuszok suhannak majd Kaposvár utcáin. Fotó: Muzslay Péter

A fenntarthatóságot szem előtt tartva és a helyi tömegközlekedési vállalat éves egymilliárd forintos kiesését innovatív megoldásokkal dolgozná le Kaposvár. Ezért újítják meg a teljes helyi buszflottát, a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kínai hátterű BYD gyártja a járműveket. Az úgynevezett blade technológiát alkalmazó buszokból érkezik szóló, csuklós és midi kivitel is. – Jelenleg 42 buszunk van, ezek csaknem zéró kibocsátásúak, de mi azt szeretnénk, hogy nulla legyen a környezeti terhelés. Van rá közel 15 milliárd forintunk, ami rendelkezésünkre áll az most 6,5 milliárd forint, ebből szerezzük be az első 15 elektromos buszt, amelyek között két önvezető is lesz, jelentette be Szita Károly, a a Kaposvári Közlekedési Zrt. Cseri úti telephelyén tartott sajtótájékoztatón csütörtökön. A városvezető elmondta: a fejlesztések részeként nem csak új buszokat vesznek, de okosbuszmegállókat is építenek, valamint okosparkolókat alakítanak ki és megmutatják a többi városnak, hogy az elektromos jegyértékesítést, hogyan lehet zökkenők nélkül működtetni.

Teljesen megújul a kaposvári buszflotta. Fotó: Muzslay Péter

Szita Károlytól megtudtuk: az első buszok már jövő tavasszal megérkeznek Kaposvárra és a többi fejlesztés még ennél is gyorsabban készülhet el.

Példaértékűnek nevezte a nagy volumenű fejlesztést Nagy Bálint az Építési- és Közlekedési Minisztérium államtitkára Kaposváron. – Ez a mostani fejlesztés ez valóban példaértékű és Kaposvár a magyar városok közül az első, amely a teljes buszflottáját elektromosra cseréli. Habár Kaposvárral kapcsolatban azért el kell mondjuk azt, hogy mindig is úttörő volt a közlekedésfejlesztésben és a modernizáció tekintetében is. Hiszen idén van 10 éve, hogy le tudta cserélni buszait egy akkor kifejezetten modernnek számító technológiájúra, CNG típusúra, jegyezte meg az államtitkár.