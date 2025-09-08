Súlyos figyelmeztetéseket adott az ország zöld szíve – nyakunkon a sztyeppklíma és a korai ősz

Az elmúlt hetekben sokan érezhették úgy, mintha az ősz idő előtt érkezett volna meg. Hullanak a levelek az erdőkben, az utak mentén sárgulnak a fák – még akkor is, ha az időjárás nyárias. A háttérben azonban nem a természet szeszélye áll: az aszály és a klímaváltozás nyomai rajzolódnak ki.

Az erdő a jövőnek gyarapodik.

Fotó: Nagy Lajos

– Valóban korai őszről beszélhetünk, mondta Mocz András somogyszobi erdőmérnök, erdőkért felelős helyettes államtitkár. Bizonyos fafajok augusztus végére befejezik a vegetációt: a levelek sárgulnak, barnulnak, lehullanak. Ez önmagában még nem a pusztulás jele, de az ország egyes részein, főként a Dél-Alföldön, sajnos tömegesen pusztultak el erdők a vízhiány miatt. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a talajban a téli csapadék és a talajvíz már nem találkozik, a gyökerek éppen ott keresnének vizet, ahol az eltűnt.

A szakember szerint Magyarországon a 2022-es súlyos aszály óta több mint 350 milliméter csapadék hiányzik a talajból. – A talaj a legjobb víztároló. Arra kell törekednünk, hogy a vizet bent tartsuk a földben. Ezért is indult el a Vizet a tájba program, hangsúlyozta.

– Somogy még mindig az ország zöld szíve, válaszolta a helyettes államtitkár kérdésünkre, amikor a somogyi erdők állapotáról érdeklődtünk. Ugyanakkor a dombvidékek déli kitettségű lejtőin már látjuk a korai őszülés jeleit. Ha végigmegyünk a somogyi dombokon, az utak mellett is szembetűnik a lombvesztés. Ez intő jel: a vegetáció hamarabb fejeződik be. Szerencsére itt még nem beszélhetünk erdőpusztulásról, de a figyelmeztető jeleket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Mocz András szerint Somogyban még jól állunk erdőkkel, de a jövőre kell gondolnunk. Fotó: Lang Róbert

Az erdőkkel gazdálkodni nagy felelősség

A somogyszobi helyettes államtitkár szerint az erdészeknek ma már nemcsak az a feladatuk, hogy fenntartsák a meglévő erdőket, hanem hogy újakat hozzanak létre. Szeptembertől támogatás is elérhető erre a célra. – A klímaövek tolódnak, új fafajokban kell gondolkodnunk, mondta Mocz András. Megjelent például az úgynevezett sztyeppklíma, amelyet korábban az erdészeti kategóriák nem is ismertek. Emiatt a jövőben olyan szárazságtűrő fajokat kell telepítenünk, amelyek délebbi régiókból származnak, de itt is megállják a helyüket. Fontos azonban, hogy ne invazív, hanem ellenálló, mégis biztonságosan beilleszthető fajokban gondolkodjunk, szögezte le a szakember.