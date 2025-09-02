szeptember 2., kedd

Modern oktatás

Hatmilliárdból újul meg a gépész

Harsányi Miklós

– Szeptember 1-jén iskolánkban is kezdetét vette a 2025/2026. tanév, az idei évben 201 diák kezdi meg tanulmányait a kilencedik évfolyamon – tájékoztatott hétfőn a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium.

–  A 4 technikumi és 3 szakképző iskolai osztály tanulói és szüleik tudatos döntést hoztak: tudják, hogy egy jó szakma a mai világban komoly perspektívát jelent, mondhatni aranyat ér – olvasható a bejegyzésben. 

A modern és innovatív iskolai oktatáshoz szükséges infrastruktúra kialakítása az idei tanévben is folytatódik az Eötvösben. A 21. századi szakképző iskolai intézményfejlesztési program keretében közel hatmilliárd forint értékben újulnak meg az épületeink, a tanműhelyünk, s érkeznek a legkorszerűbb oktatási eszközök. –  A felújítások várhatóan a tanév végére befejeződnek – közölték. 

 

 

 

 

 

 

