Hihetetlen, de igaz! Egy kecelhegyi telek áráért tengerparti lakást vehet Egyiptomban

Számos ingatlanhirdetési oldalon találkozhatunk modern egyiptomi lakóparkokban kínált lakásokkal. Példának okáért Elhadaba legszebb részén kínálnak eladásra egy új apartmant, amely a Vörös-tengerre nyújt lélegzetelállító kilátást, Hurghada egyik legrangosabb negyedében valósul meg a beruházás.

Ingatlanhirdetés a Vörös-tenger partjáról. Forrás: properstar.com

Hurghada kontra Kecelhegy – telek vagy tengerparti ingatlan?

A projekt egyik ajánlata például egy 40 négyzetméteres, egy hálószobás, nappali, fürdőszobás apartman a legfelső emeleten, amelynek ára mindössze 37 488 dollár (kb. 14,5 millió forint). Az ingatlanok erkélyeiről panorámás kilátás nyílik a tengerre vagy a társasház medencéjére. A lakók számára úszómedence, edzőterem és 24 órás biztonsági szolgálat is biztosított, a környéken pedig éttermek, kávézók és minden alapvető szolgáltatás könnyen elérhető. A kínálatban stílusos stúdiók és tágas apartmanok szerepelnek, amelyekből mind luxus kivitelezéssel készülnek.

Kaposvár egyik keresett városrészében, Kecelhegyen jelenleg egy közel 1300 négyzetméteres telek ára 16,9 millió forint. A panoráma és a közművek természetesen jelentősen emelik az értékét, ám ha valaki pusztán az árakat nézi, könnyen elgondolkodhat: ugyanennyi pénzért mediterrán életérzésű modern ingatlant is lehet kapni.

Nem csak Egyiptomban találni hasonló ajánlatokat

Aki akár csak érintőlegesen is követi a külföldi ingatlanpiacot, az észrevehette, hogy egyre nagyobb figyelem irányul a nemzetközi lehetőségekre. Nemcsak hivatalos hirdetési portálokon, hanem különböző Instagram-oldalakon is gyakran találkozhatunk olyan ajánlatokkal, amelyek meglepően olcsó házakat és lakásokat kínálnak a világ minden tájáról.

Egy kincs a sok közül. Forrás: Instagram

Boldizsár Balázs, a kaposvári Boldingingatlan Kft. ügyvezetője és tulajdonosa elmondta, hogy az egyiptomi piacot nem ismeri, ugyanakkor a spanyolországi piacra rálátása van. Tapasztalata szerint egy budapesti lakás, vagy akár most már egy kaposvári lakás áráért is lehetőség van Spanyolországban egy viszonylag tengerparthoz közeli apartmant vásárolni, vagy a parttól kicsit távolabb akár egy jó állapotú családi házat venni.

Hozzátette, hazánkban jelenleg keresleti piac van, és ahol kereslet van, ott az árak soha nem csökkennek, hanem folyamatosan emelkednek. Úgy látja, a piacon most egyfajta vákuum alakult ki: az ingatlanárak azért szöknek fel, mert nem épül annyi új lakás, amennyit a piac valójában fel tudna szívni.