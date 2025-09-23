2 órája
Figyelem álláskeresők! Ebbe a kaposvári gyárba száz új dolgozót is felvesznek
Húsipari tapasztalattal rendelkező dolgozókkal bővítene a Kometa Kaposváron. De nem csak ebben gondolkodnak, egy teljesen új épületszárnyat építenek, amely mostanra ért látványos fázisába. De további tervek is vannak a kaposvári vállalatnál, hogy a húsipari termékek piacán Európa megkerülhetetlen élelmiszergyártójává lépjenek elő.
Olyan méretű fejlesztést hajtanak végre a kaposvári Kometa gyárában, hogy néhány éven belül Európa piacvezető húsipari cége lesz. Ehhez azonban bővítésekre van szükség és persze új munkaerőre is. Úgyhogy már érdemes jelentkezni a magyarországi húsipar zászlóshajójának számító vállalathoz, derült ki egy sajtóbejáráson, kedden.
Megkezdődött a gyárbővítés Kaposváron, amelyet kedden Szita Károly polgármester is meglátogatott. Gőzerővel dolgoznak a munkások azon, hogy a történelmi léptékű bővítés határidőre elkészüljön. – Az első ütem harminchatezer négyzetméter lesz, ahol az alsó és legfelső szinten lesznek a termelőfolyamatok és a középső két szinten a technológiát segítő minden egyéb. Az egyik szint pedig a dolgozóké lesz, ahol pihenők lesznek, öltözők és étkezők, mondta el Prohászka Balázs, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető helyettese.
Azt is elmondta, hogy a bővítésre azért van szükség, mert a Kometa Zrt. növelni szeretné export volumenét. – A Kometa a régi méretében Magyarországon egy nagyvállalatnak minősült, de Európában egy kisvállalat. Az exportot nagymértékben szeretnénk megnövelni, és ezáltal egy olyan pozíciót kivívni, hogy megkerülhetetlenek legyünk közép-Európában vagy egész Európában, mondta. A most készülő új épület mellett egy másik egységgel is bővül a gyár, s 2029-re egy új vágóhidat is építenek, amellyel négyszeresére növelhetik a termelésüket.
Nőveli a dolgozói létszámát a kaposvári gyár
Elárulta, hogy ehhez persze növelni kell a dolgozók létszámát, amit minél előbb meg szeretnének kezdeni. – Szükség van annyi dolgozóra, amennyit csak fel tudunk venni. Már most száz ember jöhetne, de összesen kétszáz fővel növelnénk a munkavállalói létszámot. A térségben nálunk meglehetősen jók a bérek és igyekszünk megfelelő körülményeket teremteni a dolgozóinknak. Ezért bízunk abban is, hogy külföldről haza tudunk csábítani magyar munkavállalókat, jegyezte meg Prohászka Balázs. Kiemelte: első körben húsipari gyakorlattal rendelkezőket várnak a Kometa 99 Zrt.-nél. De a saját dolgozóikat is képzik vállalaton belül, hogy az új pozíciókra esetenként átcsoportosítsanak.
Idén tavasszal jelentette be Giacomo Pedranzini Kaposváron, hogy a Kometa mintegy 30 milliárd forintos fejlesztéssel megduplázza kapacitásait. Ehhez 10 milliárd forintot ad a magyar kormány, s így 280 új munkahely jön létre a somogyi megyeszékhelyen. A keddi bejáráson Szita Károly polgármester hangsúlyozta, Kaposvár jó hírét is viszik a Kometa termékei Európába. – Egy olyan fejlesztés van most mögöttem, amiről igazgató úr is beszélt, amely az alapja annak, hogy Európában is meghatározó cég lehessen. A Kometa már most is a magyarországi élelmiszer-gazdaság zászlóshajója, de bízunk benne, hogy a fejlesztés következtében még magasabbra tehető a kaposvári zászló Európa többi városában, mondta a városvezető.