szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés a Kometánál

2 órája

Figyelem álláskeresők! Ebbe a kaposvári gyárba száz új dolgozót is felvesznek

Címkék#vállalat#Kometa#piac#munkaerő

Húsipari tapasztalattal rendelkező dolgozókkal bővítene a Kometa Kaposváron. De nem csak ebben gondolkodnak, egy teljesen új épületszárnyat építenek, amely mostanra ért látványos fázisába. De további tervek is vannak a kaposvári vállalatnál, hogy a húsipari termékek piacán Európa megkerülhetetlen élelmiszergyártójává lépjenek elő.

Koszorus Rita
Figyelem álláskeresők! Ebbe a kaposvári gyárba száz új dolgozót is felvesznek

Olyan méretű fejlesztést hajtanak végre a kaposvári Kometa gyárában, hogy néhány éven belül Európa piacvezető húsipari cége lesz. Ehhez azonban bővítésekre van szükség és persze új munkaerőre is. Úgyhogy már érdemes jelentkezni a magyarországi húsipar zászlóshajójának számító vállalathoz, derült ki egy sajtóbejáráson, kedden. 

piacvezető szerepre tör a kaposvári kometa
Az építkezés megkezdődött: a jövőben piacvezető szerepre tör a kaposvári Kometa. 
Fotó: Lang Róbert 

Megkezdődött a gyárbővítés Kaposváron, amelyet kedden Szita Károly polgármester is meglátogatott. Gőzerővel dolgoznak a munkások azon, hogy a történelmi léptékű bővítés határidőre elkészüljön. – Az első ütem harminchatezer négyzetméter lesz, ahol az alsó és legfelső szinten lesznek a termelőfolyamatok és a középső két szinten a technológiát segítő minden egyéb. Az egyik szint pedig a dolgozóké lesz, ahol pihenők lesznek, öltözők és étkezők, mondta el Prohászka Balázs, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető helyettese. 

Azt is elmondta, hogy a bővítésre azért van szükség, mert a Kometa Zrt. növelni szeretné export volumenét. – A Kometa a régi méretében Magyarországon egy nagyvállalatnak minősült, de Európában egy kisvállalat. Az exportot nagymértékben szeretnénk megnövelni, és ezáltal egy olyan pozíciót kivívni, hogy megkerülhetetlenek legyünk közép-Európában vagy egész Európában, mondta. A most készülő új épület mellett egy másik egységgel is bővül a gyár, s 2029-re egy új vágóhidat is építenek, amellyel négyszeresére növelhetik a termelésüket. 

Megduplázza méretét a kaposvári üzem. 
Fotó: Lang Róbert

Nőveli a dolgozói létszámát a kaposvári gyár

Elárulta, hogy ehhez persze növelni kell a dolgozók létszámát, amit minél előbb meg szeretnének kezdeni. – Szükség van annyi dolgozóra, amennyit csak fel tudunk venni. Már most száz ember jöhetne, de összesen kétszáz fővel növelnénk a munkavállalói létszámot. A térségben nálunk meglehetősen jók a bérek és igyekszünk megfelelő körülményeket teremteni a dolgozóinknak. Ezért bízunk abban is, hogy külföldről haza tudunk csábítani magyar munkavállalókat, jegyezte meg Prohászka Balázs. Kiemelte: első körben húsipari gyakorlattal rendelkezőket várnak a Kometa 99 Zrt.-nél. De a saját dolgozóikat is képzik vállalaton belül, hogy az új pozíciókra esetenként átcsoportosítsanak. 

Idén tavasszal jelentette be Giacomo Pedranzini Kaposváron, hogy a Kometa mintegy 30 milliárd forintos fejlesztéssel megduplázza kapacitásait. Ehhez 10 milliárd forintot ad a magyar kormány, s így 280 új munkahely jön létre a somogyi megyeszékhelyen. A keddi bejáráson Szita Károly polgármester hangsúlyozta, Kaposvár jó hírét is viszik a Kometa termékei Európába. – Egy olyan fejlesztés van most mögöttem, amiről igazgató úr is beszélt, amely az alapja annak, hogy Európában is meghatározó cég lehessen. A Kometa már most is a magyarországi élelmiszer-gazdaság zászlóshajója, de bízunk benne, hogy a fejlesztés következtében még magasabbra tehető a kaposvári zászló Európa többi városában, mondta a városvezető. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu