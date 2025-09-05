Kóstolható kolbászokkal indult vidáman a nap, elindult a tesztüzem a kaposvári Nagypiacon

A meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően szeptemberben a Kaposvári Nagypiac árusai egészen 18 óráig kínálják portékáikat. Ennek köszönhetően a piac vezetősége egy újdonsággal rukkolt elő. A húsárusok közelében egy terített asztalon kóstolót kínálnak a vásárlóknak. A finomságokat a termelők és üzletek ajánlják fel, így mindenki ízelítőt kaphat a piac sokszínű kínálatából. Sokan éltek is a lehetőséggel, a kóstoló után pedig rengetegen vásároltak.

A Kaposvári Nagypiacon most a savanyításhoz valókat is keresik

Fotó: Muzslay Péter

Kaposvári Nagypiac: beindult a savanyítás szezonja

Az őszi hangulathoz hozzátartozik, hogy sokféle hurkát és kolbászt, füstölt árut is árulnak. A zöldségek közül pedig főként a savanyításra alkalmas almapaprikát, cseresznyepaprikát, kisebb uborkákat, gyöngyhagymát válogattak a legtöbben. A lecsó elrakásához pedig mindenféle színű paprika, és paradicsom a sláger. A legtöbben ezek közül válogattak.