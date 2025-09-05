szeptember 5., péntek

Lőrinc, Viktor névnap

Piaci körkép

1 órája

Kóstolható kolbászokkal indult vidáman a nap, elindult a tesztüzem a kaposvári Nagypiacon

Újdonságokkal indult az őszi szezon a somogyi megyeszékhelyen. Szeptemberben minden pénteken házi sajtok, fürjtojások, kolbászok, szalámik és sonkák kóstolójával várják a látogatókat a Kaposvári Nagypiacon.

Krausz Andrea
Fotó: Muzslay Péter

A meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően szeptemberben a Kaposvári Nagypiac árusai egészen 18 óráig kínálják portékáikat. Ennek köszönhetően a piac vezetősége  egy újdonsággal rukkolt elő. A húsárusok közelében egy terített asztalon kóstolót kínálnak a vásárlóknak. A finomságokat a termelők és üzletek ajánlják fel, így mindenki ízelítőt kaphat a piac sokszínű kínálatából. Sokan éltek is a lehetőséggel, a kóstoló után pedig rengetegen vásároltak.

Kaposvári Nagypiac
A Kaposvári Nagypiacon most a savanyításhoz valókat is keresik
Fotó: Muzslay Péter

Kaposvári Nagypiac: beindult a savanyítás szezonja

Az őszi hangulathoz hozzátartozik, hogy sokféle hurkát és kolbászt, füstölt árut is árulnak. A zöldségek közül pedig főként a savanyításra alkalmas almapaprikát, cseresznyepaprikát, kisebb uborkákat, gyöngyhagymát válogattak a legtöbben. A lecsó elrakásához pedig mindenféle színű paprika, és paradicsom a sláger. A legtöbben ezek közül válogattak.  

Piaci körkép – 2025.09.05.

Fotók: Muzslay Péter

 

Szőlő, szilva, görögdinnye

A kishagyma kilója 1500, a cseresznyepaprika 1800, a szép nagy almapaprika 999 forint kilója. A kistermelőknél 800 forint/kilogramm áron is találunk finom kék szilvát, és van még őszibarack  1500 forintért. A csemegeszőlő pedig 1400-1800 forint közötti áron kapható. A dinnyének sem járt még le a szezonja. Van olyan görögdinnye, ami még csak most érik, hívták fel a figyelmünket a régi csarnok árusai, akik a sellyei gyümölcs kilóját 350 forintért árulják. Fél, sőt negyed dinnyét is kérhetünk, ha kisebb a hűtőnk. 

 

