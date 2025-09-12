Roskadozik a mézédes és olcsó magyar szőlőtől a piac

Citromos, bajor, gyrosos, sajtos és fokhagymás kolbászt is grilleztek péntek délelőtt a Kaposvári Nagypiac dolgozói. A hosszított szeptemberi nyitvatartáshoz kapcsolódó kóstolóprogramot tartottak, ezúttal azt mutatták meg a szezon végéhez közeledve, milyen alapanyagok kaphatóak a piacon grillezéshez.

Grillcsemegék a Kaposvári Nagypiacról. Fotó: Lang Róbert

Finomságok a Kaposvári Nagypiacról

– És ebből lehet kóstolni, kérdezte egy nyugdíjas hölgy, majd kiválasztott egy papírtálkát, amelyben cukkini, paprika és paradicsom, valamint bajor kolbász gőzölgött. Persze nem csak grillalapanyogakat lehetett kóstolni, Kristóf Katalin standjánál katonás sorrendben sorakoztak a dinnyefalatok, amit előszeretettel fogyasztottak a vásárlók. – Nem dolgozott a Lőrinc? kérdezte egy férfi. – Volt a Lőrinc, de továbbment és úgy döntött hagy minket érvényesülni, mondta a szuloki termelő, majd nagy reccsenéssel kettévált a felvágott dinnye. Innen nem messze kiskorpádi dinnye is arra várt, hogy kosárba tegyék. Ezer forintos darabáron adták a piros húsú gyümölcsöt. – Úgy raktuk el a palántákat, hogy még várhatóan októberben is lesz dinnye, mondta kérdésünkre Blinczkiné Bencs Mónika, őstermelő.

Megtermett dinnyék, de ennyiért? Fotó: Lang Róbert

Nagy sztár most a piacon a szőlő, ami szinte minden standon ott díszeleg. A kereskedők zömében külföldi árut kínálnak ezer forint feletti egységáron, de van ahol magyar szőlőt is lehet kapni, mindössze 750 forintért. Az őstermelők standjain viszont valamivel olcsóbban akár 600 forintos kilónkénti áron is hozzájuthatunk a mézédes csemegéhez. A szilva is kedvező áron és nagy választékban kapható 600 és 850 forint közötti egységáron.