szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

6 órája

Roskadozik a mézédes és olcsó magyar szőlőtől a piac

Címkék#paprika#grillezés#kolbász#Kaposvári Nagypiac#szőlő

Ínycsiklandó illatok csaphatták meg a piaci vásárlók orrát péntek reggel. A hosszított nyitvatartáshoz kapcsolódó kóstoló programmal indult a nap a Kaposvári Nagypiacon, de nem csak grillezéshez való alapanyagot szerezhettünk be a pénteki piacon. Szinte mindenhol lehetett kapni szőlőt, aminek hazai változata egészen kedvező áron kereste gazdáját.

Koszorus Rita
Roskadozik a mézédes és olcsó magyar szőlőtől a piac

Citromos, bajor, gyrosos, sajtos és fokhagymás kolbászt is grilleztek péntek délelőtt a Kaposvári Nagypiac dolgozói. A hosszított szeptemberi nyitvatartáshoz kapcsolódó kóstolóprogramot tartottak, ezúttal azt mutatták meg a szezon végéhez közeledve, milyen alapanyagok kaphatóak a piacon grillezéshez. 

kóstoló a kaposvári nagypiacon
Grillcsemegék a Kaposvári Nagypiacról. Fotó: Lang Róbert 

Finomságok a Kaposvári Nagypiacról

– És ebből lehet kóstolni, kérdezte egy nyugdíjas hölgy, majd kiválasztott egy papírtálkát, amelyben cukkini, paprika és paradicsom, valamint bajor kolbász gőzölgött. Persze nem csak grillalapanyogakat lehetett kóstolni, Kristóf Katalin standjánál katonás sorrendben sorakoztak a dinnyefalatok, amit előszeretettel fogyasztottak a vásárlók. – Nem dolgozott a Lőrinc? kérdezte egy férfi. – Volt a Lőrinc, de továbbment és úgy döntött hagy minket érvényesülni, mondta a szuloki termelő, majd nagy reccsenéssel kettévált a felvágott dinnye. Innen nem messze kiskorpádi dinnye is arra várt, hogy kosárba tegyék. Ezer forintos darabáron adták a piros húsú gyümölcsöt. – Úgy raktuk el a palántákat, hogy még várhatóan októberben is lesz dinnye, mondta kérdésünkre Blinczkiné Bencs Mónika, őstermelő. 

dinnyék a piacon
Megtermett dinnyék, de ennyiért? Fotó: Lang Róbert

Nagy sztár most a piacon a szőlő, ami szinte minden standon ott díszeleg. A kereskedők zömében külföldi árut kínálnak ezer forint feletti egységáron, de van ahol magyar szőlőt is lehet kapni, mindössze 750 forintért. Az őstermelők standjain viszont valamivel olcsóbban akár 600 forintos kilónkénti áron is hozzájuthatunk a mézédes csemegéhez. A szilva is kedvező áron és nagy választékban kapható 600 és 850 forint közötti egységáron. 

Ínycsiklandozó falatokkal várt a kaposvári nagypiac

Fotók: Lang Róber

Megjelent a piacon már a sütőtök, a dísztök és egyre többen vásárolnak dughagymát. Sokan már télire táraznak be, mert kelendőek a paprikák, valamint a gyöngyhagyma, amiből remek savanyúság készíthető. Ugyanígy az uborkát is sokan vitték, hiszen a termés a házi kertekben sok helyen gyenge lett. A savanyúságnak való zöldség kilóját 790 forintért kínálták a kaposvári Nagypiacon. 

kakas józsef gyógyteái
Keverni is lehet a gondosan begyűjtött gyógynövényeket. Fotó: Lang Róbert 

Kakas József népi iparművészt elsősorban kosárfonó munkáiról ismerjük, a piacra viszont gyógyító főzetek alapanyagait hozta el. – Ezek szálas anyagok, teljesen kistermelői minőségben: én szedem, szárítom, darabolom, magyarázta a kisbajomi termelő. Azt is elmondta: hogy fel lehet majd nála tölteni a raktárainkat az influenzaszezon előtt, mert minden pénteken megtalálható lesz standja a piacon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu