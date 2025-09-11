szeptember 11., csütörtök

Tranzakciós költség terhel minket

5 órája

Nagy ATM limit a hazai bankokban - sokan bánkódhatnak most ez miatt

Címkék#bank#készpénzfelvétel#limit#atm#összeg

Bár a magyarok 2014 óta havonta kétszer összesen 150 ezer forintot díjmentesen vehetnek fel ATM-ből, mára ez a lehetőség elvesztette eredeti erejét. Akkoriban ez szinte fedezte egy átlagfizetés teljes összegét, 2025-ben azonban már csak a keresetek töredékét jelenti - a további készpénzfelvétel után komoly illetéket kell fizetni.

A KSH adatai alapján az ingyenes készpénzfelvétel 2014-es bevezetésekor a havi nettó átlagkereset 155 689 forint volt. Ez azt jelentette, hogy a 150 ezer forintos limit segítségével az átlagfizetés 96,3 százaléka díjmentesen felvehető volt.

Készpénzfelvétel az ATM-nél.
Készpénzfelvétel az ATM-nél. Fotó: Karnok Csaba

Készpénzfelvétel mizéria - egyre kevesebbet ér a 150 ezer forint

2025 júniusára a nettó átlagkereset már 484 200 forintra emelkedett, így a keret egy havi átlagbérnek mindössze 30,96 százalékát fedezi. A fennmaradó 334 200 forint készpénzben történő felvétele ma 3 308 forint többletköltséget jelent ( tranzakciós költség). 

A nyugdíjak esetében az adatok a következők: 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 118 439 forint volt, amely teljes egészében díjmentesen felvehető volt. Ez egészen 2020-ig volt így, amikor az átlagnyugdíj először átlépte a 150 ezer forintos határt, 150 571 forintot elérve. Akkor még az összeg 99,6 százaléka ingyenesen felvehető volt, a fennmaradó 571 forint készpénzfelvétele pedig mindössze 3 forint költséget jelentett. 2025 júniusára azonban az átlagnyugdíj 244 557 forintra nőtt. Ez azt mutatja, hogy a 150 ezer forintos készpénzfelvételi plafon már csak a havi juttatás körülbelül 60 százalékát fedezi. A fennmaradó 94 557 forint felvétele 851 forintnyi illetéket von maga után. Ez mutatja, hogy a keresetek és a nyugdíjak időközben jelentősen meghaladták a korábban meghatározott keretet, így a lakosságnak komolyabb összegeket kell kifizetnie, ha nagyobb mennyiségű készpénzt vesz fel.

Sokszor gondot jelent a készpénzfelvétel díja, különösen akkor, ha nem várt kiadások csúsznak be - mondta el Asztalos Tiborné, kaposvári nyugdíjas. Például pár éve a hatalmas jégeső utáni tetőjavítás, a ház falának újrafestése vagy akár egy kazáncsere, redőnyjavítás. Hozzátette: a rendszeres kiadások mellett ez komoly többletteher, ráadásul a legtöbb házhoz hívott szakember készpénzt kér, így az ATM-es felvétel gyakran meghaladja a 150 ezer forintos határt, amelynek tranzakciós költsége egy nyugdíjas számára különösen megterhelő.

Amikor 2014-ben bevezették a havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvételt, ez az összeg gyakorlatilag teljes egészében lefedte az akkori átlagfizetést és nyugdíjat. Azóta azonban a pénz értéke jelentősen csökkent: a 2014-es 150 ezer forint 2025-ben 258 364 forintnak felel meg.

Másként megfogalmazva; 150 ezer forint mai vásárlóereje jóval kisebb, mint bevezetésekor. Ez világosan mutatja, hogy miközben a keresetek és a nyugdíjak az utóbbi években emelkedtek, az ingyenesen felvehető készpénzkeret reálértéke folyamatosan csökkent, és ma már jóval kisebb részét fedezi a havi jövedelmeknek, mint egy évtizeddel ezelőtt.

  • Az MNB számításai szerint a 2014-es 150 ezer forint reálértéke ma körülbelül 258 ezer forintnak felelne meg. 

A bank korlátoz, az emelés pedig nem történik meg

Bár a jogszabály előírja a 150 ezer forintos keretet, nem minden ATM engedi egyszerre a teljes összeg felvételét. Az OTP automatái például más bankok ügyfeleinek csak 75 ezer forintot adnak ki egy tranzakcióban – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.hu.

A Bankmonitor elemzésén jól látszik, hogy mely számlacsomagokhoz kínálnak a bankok kedvezőbb készpénzfelvételi lehetőségeket.
A Bankmonitor elemzésén jól látszik, hogy mely számlacsomagokhoz kínálnak a bankok kedvezőbb készpénzfelvételi lehetőségeket. Forrás: bankmonitor.hu

2024-ben felmerült, hogy a havi limitet 150 ezerről 250 ezer forintra emelik. A bankok azonban vegyesen fogadták a javaslatot. A CIB Bank szerint ez lassítaná a digitális átállást és költséges lenne, az MBH közölte, hogy alkalmazkodna, az OTP pedig nem kommentált. Végül a módosítás elbukott.

Szakértők szerint az átlagnyugdíjhoz való igazodáshoz valóban a 250 ezres plafon lenne megfelelő, az átlagbérhez azonban már inkább 500 ezres limit kellene, hogy reálisan lefedje a jövedelmeket.

 

