Nagy ATM limit a hazai bankokban - sokan bánkódhatnak most ez miatt

A KSH adatai alapján az ingyenes készpénzfelvétel 2014-es bevezetésekor a havi nettó átlagkereset 155 689 forint volt. Ez azt jelentette, hogy a 150 ezer forintos limit segítségével az átlagfizetés 96,3 százaléka díjmentesen felvehető volt.

Készpénzfelvétel az ATM-nél. Fotó: Karnok Csaba

Készpénzfelvétel mizéria - egyre kevesebbet ér a 150 ezer forint

2025 júniusára a nettó átlagkereset már 484 200 forintra emelkedett, így a keret egy havi átlagbérnek mindössze 30,96 százalékát fedezi. A fennmaradó 334 200 forint készpénzben történő felvétele ma 3 308 forint többletköltséget jelent ( tranzakciós költség).

A nyugdíjak esetében az adatok a következők: 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 118 439 forint volt, amely teljes egészében díjmentesen felvehető volt. Ez egészen 2020-ig volt így, amikor az átlagnyugdíj először átlépte a 150 ezer forintos határt, 150 571 forintot elérve. Akkor még az összeg 99,6 százaléka ingyenesen felvehető volt, a fennmaradó 571 forint készpénzfelvétele pedig mindössze 3 forint költséget jelentett. 2025 júniusára azonban az átlagnyugdíj 244 557 forintra nőtt. Ez azt mutatja, hogy a 150 ezer forintos készpénzfelvételi plafon már csak a havi juttatás körülbelül 60 százalékát fedezi. A fennmaradó 94 557 forint felvétele 851 forintnyi illetéket von maga után. Ez mutatja, hogy a keresetek és a nyugdíjak időközben jelentősen meghaladták a korábban meghatározott keretet, így a lakosságnak komolyabb összegeket kell kifizetnie, ha nagyobb mennyiségű készpénzt vesz fel.

Sokszor gondot jelent a készpénzfelvétel díja, különösen akkor, ha nem várt kiadások csúsznak be - mondta el Asztalos Tiborné, kaposvári nyugdíjas. Például pár éve a hatalmas jégeső utáni tetőjavítás, a ház falának újrafestése vagy akár egy kazáncsere, redőnyjavítás. Hozzátette: a rendszeres kiadások mellett ez komoly többletteher, ráadásul a legtöbb házhoz hívott szakember készpénzt kér, így az ATM-es felvétel gyakran meghaladja a 150 ezer forintos határt, amelynek tranzakciós költsége egy nyugdíjas számára különösen megterhelő.

Amikor 2014-ben bevezették a havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvételt, ez az összeg gyakorlatilag teljes egészében lefedte az akkori átlagfizetést és nyugdíjat. Azóta azonban a pénz értéke jelentősen csökkent: a 2014-es 150 ezer forint 2025-ben 258 364 forintnak felel meg.