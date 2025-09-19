szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasszigor

1 órája

Férfiak rémálma: kiderült, miért tiltják be a műkörmösök kedvenc anyagát

Címkék#géllakk#szakember#anyag#műkörmös

Heresorvadást okozhat a műkörmök egy alapanyaga, ezért idén ősztől már nem is lehet használni ezt. A legtöbb műkörmös már lecserélte géllakk palettáját, de olyan is van, aki inkább felhagy a körmözéssel és más területen folytatja tovább.

Koszorus Rita
Férfiak rémálma: kiderült, miért tiltják be a műkörmösök kedvenc anyagát

Fotó: Lang Róbert

Szeptembertől már nem használhatnak a műkörmösök olyan anyagokat a körömkészítés során, amelyek TPO tartalmúak. Ez a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, ami egy fotóelőhívó anyag és arra használják, hogy a zselék és lakkok a LED vagy UV és LED lámpák fénye alatt is megkössön. Ezt azért nem lehet már használni, mert egy tanulmány rámutatott, hogy negatívan befolyásolja a termékenységet. 

komoly kihívás a szigor a körmösöknek
Minden lakkot kidobhattak a körmösök, mert heresorvadást okozhatnak.
Fotó: Karnok Csaba

Egészen pontosan azért nem lehet már használni ezt az anyagot, mert heresorvadást okoz. – Nem nagyon van olyan vendégem, akit ez a probléma érint, mondta Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös. 

kaposvári körmös Király-Patcai Réka
Király-Patcai Réka már készült a szigorításra és lecserélte az összes műkörmös alapanyagot. 
Fotó: Lang Róbert 

Azt hozzátette, ha van is férfi vendége, az nem kér géllakkot, márpedig ezekben volt TPO. Ő viszont már készült a szigorításra és lecserélte az összes lakkot a Teleki utcai üzletében. – Lecseréltem az összes géllakkot, nagyon sokat elvittem haza, mert ezeket ugye szalonban nem lehet használni. Nagy kiadás volt beszerezni az új anyagokat, ráadásul ezek drágábbak is. Eddig a zselét 17 ezer forintért vettem, 18 ezer, tehát ez jelentős emelés, ezért nekem is emelnem kellett, mondta a kaposvári műkörmös szakember. 

© Cseh Gábor géllakkok egy körmös szalonban
A régi géllakkokat és TPO tartalmú zseléket le kellett cserélni. 
Fotó: Cseh Gábor

Ugyan zökkenőmentes volt az átállás számára, de szűkösnek tartotta a határidőt, hiszen mint azt Király-Patcai Réka elmondta: májusban jelent meg először az erről szóló rendelet és egy komplett műkörmös paletta cseréje több száz ezer forintos, sőt akár a millió tetejét is súrolhatja. Ahhoz pedig, hogy valaki ennyi pénzt előteremtsen és mindent lecseréljen rövid az idő és nagy a kiadás. Nem is mindenki folytatja a szakmát ilyen nehezített körülmények között. 

sok műkörmös hagyja most abba
Van, aki nem bírja anyagilag és inkább feladja a körmözést.
Fotóillusztráció: Mirkó István

Nem minden műkörmös folytatja tovább

Molnárné Kovács Nikoletta, attalai műkörmös, akihez kaposvári, de csomai vendégek is járnak. Köztük csak kevés heresorvadással veszélyeztetett kuncsaft van, ennek ellenére fejet hajtott ő is a szabályozás előtt és lecserélte az alapanyagokat. Azóta hat színnel dolgozik, de már nem túl sokáig, mert számára lehetetlenné tette a rendes működést a szeptembertől életbe lépett szigorítás. – Az összes lakott és zselét le kellett cserélni, ami természetesen megnövelte az árat és ezt nem mindenki pénztárcája bírja már el. Ráadásul szerintem a TPO-mentes anyagokkal készült körmök nem is annyira stabilak, én már korábban is próbálkoztam vele és nem voltak jó tapasztalataim. A vendégeim körmei konkrétan leestek, mondta. A műkörmös szakember ezért inkább szögre akasztja kötényét és Kaposváron nyit női ruhaüzletet, abban bízva, hogy a hölgyek öltözködésre még mindig szívesen költenek. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu