Férfiak rémálma: kiderült, miért tiltják be a műkörmösök kedvenc anyagát

Szeptembertől már nem használhatnak a műkörmösök olyan anyagokat a körömkészítés során, amelyek TPO tartalmúak. Ez a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, ami egy fotóelőhívó anyag és arra használják, hogy a zselék és lakkok a LED vagy UV és LED lámpák fénye alatt is megkössön. Ezt azért nem lehet már használni, mert egy tanulmány rámutatott, hogy negatívan befolyásolja a termékenységet.

Minden lakkot kidobhattak a körmösök, mert heresorvadást okozhatnak.

Fotó: Karnok Csaba

Egészen pontosan azért nem lehet már használni ezt az anyagot, mert heresorvadást okoz. – Nem nagyon van olyan vendégem, akit ez a probléma érint, mondta Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös.

Király-Patcai Réka már készült a szigorításra és lecserélte az összes műkörmös alapanyagot.

Fotó: Lang Róbert

Azt hozzátette, ha van is férfi vendége, az nem kér géllakkot, márpedig ezekben volt TPO. Ő viszont már készült a szigorításra és lecserélte az összes lakkot a Teleki utcai üzletében. – Lecseréltem az összes géllakkot, nagyon sokat elvittem haza, mert ezeket ugye szalonban nem lehet használni. Nagy kiadás volt beszerezni az új anyagokat, ráadásul ezek drágábbak is. Eddig a zselét 17 ezer forintért vettem, 18 ezer, tehát ez jelentős emelés, ezért nekem is emelnem kellett, mondta a kaposvári műkörmös szakember.

A régi géllakkokat és TPO tartalmú zseléket le kellett cserélni.

Fotó: Cseh Gábor

Ugyan zökkenőmentes volt az átállás számára, de szűkösnek tartotta a határidőt, hiszen mint azt Király-Patcai Réka elmondta: májusban jelent meg először az erről szóló rendelet és egy komplett műkörmös paletta cseréje több száz ezer forintos, sőt akár a millió tetejét is súrolhatja. Ahhoz pedig, hogy valaki ennyi pénzt előteremtsen és mindent lecseréljen rövid az idő és nagy a kiadás. Nem is mindenki folytatja a szakmát ilyen nehezített körülmények között.

Van, aki nem bírja anyagilag és inkább feladja a körmözést.

Fotóillusztráció: Mirkó István

Nem minden műkörmös folytatja tovább

Molnárné Kovács Nikoletta, attalai műkörmös, akihez kaposvári, de csomai vendégek is járnak. Köztük csak kevés heresorvadással veszélyeztetett kuncsaft van, ennek ellenére fejet hajtott ő is a szabályozás előtt és lecserélte az alapanyagokat. Azóta hat színnel dolgozik, de már nem túl sokáig, mert számára lehetetlenné tette a rendes működést a szeptembertől életbe lépett szigorítás. – Az összes lakott és zselét le kellett cserélni, ami természetesen megnövelte az árat és ezt nem mindenki pénztárcája bírja már el. Ráadásul szerintem a TPO-mentes anyagokkal készült körmök nem is annyira stabilak, én már korábban is próbálkoztam vele és nem voltak jó tapasztalataim. A vendégeim körmei konkrétan leestek, mondta. A műkörmös szakember ezért inkább szögre akasztja kötényét és Kaposváron nyit női ruhaüzletet, abban bízva, hogy a hölgyek öltözködésre még mindig szívesen költenek.