Férfiak rémálma: kiderült, miért tiltják be a műkörmösök kedvenc anyagát
Heresorvadást okozhat a műkörmök egy alapanyaga, ezért idén ősztől már nem is lehet használni ezt. A legtöbb műkörmös már lecserélte géllakk palettáját, de olyan is van, aki inkább felhagy a körmözéssel és más területen folytatja tovább.
Fotó: Lang Róbert
Szeptembertől már nem használhatnak a műkörmösök olyan anyagokat a körömkészítés során, amelyek TPO tartalmúak. Ez a Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide, ami egy fotóelőhívó anyag és arra használják, hogy a zselék és lakkok a LED vagy UV és LED lámpák fénye alatt is megkössön. Ezt azért nem lehet már használni, mert egy tanulmány rámutatott, hogy negatívan befolyásolja a termékenységet.
Egészen pontosan azért nem lehet már használni ezt az anyagot, mert heresorvadást okoz. – Nem nagyon van olyan vendégem, akit ez a probléma érint, mondta Király-Patcai Réka, kaposvári műkörmös.
Azt hozzátette, ha van is férfi vendége, az nem kér géllakkot, márpedig ezekben volt TPO. Ő viszont már készült a szigorításra és lecserélte az összes lakkot a Teleki utcai üzletében. – Lecseréltem az összes géllakkot, nagyon sokat elvittem haza, mert ezeket ugye szalonban nem lehet használni. Nagy kiadás volt beszerezni az új anyagokat, ráadásul ezek drágábbak is. Eddig a zselét 17 ezer forintért vettem, 18 ezer, tehát ez jelentős emelés, ezért nekem is emelnem kellett, mondta a kaposvári műkörmös szakember.
Ugyan zökkenőmentes volt az átállás számára, de szűkösnek tartotta a határidőt, hiszen mint azt Király-Patcai Réka elmondta: májusban jelent meg először az erről szóló rendelet és egy komplett műkörmös paletta cseréje több száz ezer forintos, sőt akár a millió tetejét is súrolhatja. Ahhoz pedig, hogy valaki ennyi pénzt előteremtsen és mindent lecseréljen rövid az idő és nagy a kiadás. Nem is mindenki folytatja a szakmát ilyen nehezített körülmények között.
Nem minden műkörmös folytatja tovább
Molnárné Kovács Nikoletta, attalai műkörmös, akihez kaposvári, de csomai vendégek is járnak. Köztük csak kevés heresorvadással veszélyeztetett kuncsaft van, ennek ellenére fejet hajtott ő is a szabályozás előtt és lecserélte az alapanyagokat. Azóta hat színnel dolgozik, de már nem túl sokáig, mert számára lehetetlenné tette a rendes működést a szeptembertől életbe lépett szigorítás. – Az összes lakott és zselét le kellett cserélni, ami természetesen megnövelte az árat és ezt nem mindenki pénztárcája bírja már el. Ráadásul szerintem a TPO-mentes anyagokkal készült körmök nem is annyira stabilak, én már korábban is próbálkoztam vele és nem voltak jó tapasztalataim. A vendégeim körmei konkrétan leestek, mondta. A műkörmös szakember ezért inkább szögre akasztja kötényét és Kaposváron nyit női ruhaüzletet, abban bízva, hogy a hölgyek öltözködésre még mindig szívesen költenek.