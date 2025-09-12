Eladó a cigányprímás balatoni háza – másfél milliárdos luxusvilla várja új tulajdonosát

Fényűző reneszánsz stílus és balatoni életérzés: Balatonalmádi ikonikus villája ma is a város éke. A több mint egy évszázados épület egykor a cigányprímás otthona volt, és bár azóta sok kézen átment, az almádiak a mai napig Kis Jancsi-villaként emlegetik. A másfél milliárdos luxusvilla most eladó, és nem csupán impozáns méreteivel hívja fel magára a figyelmet. A 342 négyzetméteres lakótér hét szobát foglal magában, a tágas konyha-étkező közvetlenül a teraszra nyílik, a közel 5200 négyzetméteres telken pedig fűthető medence, borospince és külön vendégház is található.

A másfél milliárdos luxusvilla a cigányprímás háza volt

Fotó: Illána Erzsébet

Egy kanonok álma és egy prímás otthona volt a másfél milliárdos luxusvilla

A villa 1891-ben épült Szalay Mihály veszprémi kanonok megrendelésére. Az igazi fordulat 1916-ban következett be, amikor a világhírű cigányprímás, Orsolya János – művésznevén Kis Jancsi – megvásárolta a házat. Kis Jancsi zenekarával bejárta Európát és Dél-Amerikát, Buenos Airesben például úgy ünnepelték őket, hogy ajándékokkal halmozták el a muzsikusokat. Itthon Budapesten és Veszprémben muzsikált kávéházakban, nyaranta pedig a Balaton partján szórakoztatta a vendégeket. Egyik emlékezetes fellépése alkalmával még Blaha Lujzának is játszott a tó egyik hajóján. Gavallér modora és lehengerlő stílusa miatt a nők kedvenceként tartották számon.

A prímás 1932-ben ebben a villában hunyt el, amelyet azóta is Kis Jancsi-villaként emlegetnek. Az épületet később államosították, hosszú ideig vállalati üdülőként működött, majd visszakerült a magánpiacra.

Luxus és történelem kéz a kézben

A közel 5200 négyzetméteres telken fűthető, áramoltatott medence, 24 négyzetméteres borospince, külön vendégház és három férőhelyes garázs is található. A fenntartható működést napelemek és hőszivattyú biztosítják. A felső szint tágas nappalijában ma is könnyedén elképzelhető, hogy száz évvel ezelőtt a vendégek cigányzenére mulattak.

Több, mint egy ház

A luxusingatlanért most 1,43 milliárd forintot kérnek. Ez az ár a panorámát és a luxust tekintve is kiemelkedő, de amit a villa valójában képvisel, az ennél is több: egy darabja annak a zenés, nyüzsgő Balatonnak, amelyhez Kis Jancsi neve örökre hozzátartozik.