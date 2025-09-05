Navracsics Tibor: egy irányba kell kormányozni a balatoni turizmus hajóját

Az egész éves Balaton koncepciója ma már nem csak egy idea, hanem a valóság. Erről Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter is beszámolt a VIII. Médiahajón tartott előadásában, ahol ismertette az idei szezon eredményeit.

A Balaton fejlesztési lehetőségeiről beszélt Navracsics Tibor, miniszter a médiahajón. Fotó: Lang Róbert

A miniszter elmondta jelentősen nőtt a vendégéjszakák száma hazánkban és a Balatonon is.

A nyári időszakban nagyjából hasonló a vendégéjszakák száma, mint 2024-ben, az igazi emelkedés a januártól júniusig terjedő időszakban figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy egész éves már a Balaton.

– mondta Navracsics Tibor.

Kiemelte: ettől még nem dőlhetünk hátra, hiszen a Balatonról, mint egységes brandről kell beszélnünk. Ehhez azonban az is kell, hogy a keleti és a nyugati medencét egységesen fejlesszük. – A Balaton szépsége anyagiakra át nem váltható vagyont jelent számunkra. Vannak olyan, az apokalipszis lovasainak nevezhető kutatók, akik szerint a tó néhány éven belül el fog tűnni, de én ennél több optimizmust és még több munkát szeretnék kérni – fogalmazott a miniszter.

Kiemelte: a jövőben mértéktartó fejlesztésekre lesz szükség, amelyek során a tájazonosság, valamint fenntarthatóság alapvető szempontnak kell lennie. – Ezek nélkül kockára tesszük a Balaton jövőjét. Ökotudatos látogatói magatartás ösztönzése szükséges, de egységes brand nem létezhet egységes közlekedés nélkül, mondta Navracsics Tibor, aki egyúttal arra kérte fel a Balatoni Médiahajó résztvevőit, hogy együtt lobbizzanak a balatoni körvasút megépítéséért.

A buzsáki rétes nagyon kapós volt. Fotó: Lang Róbert

– Ha komolyan gondoljuk a Balaton térséget, akkor álljunk össze, hogy valósuljon meg minél több közlekedési fejlesztés. Az M7-es és az M1-es autópálya nyári terheltségét az M8-as autópálya megépítése tudna enyhíteni. De amíg a balatoni körvasút nem valósul meg, addig nem tudunk egységes balatoni régióról beszélni, ennek turisztikai haszna is lenne, de az ingázóknak is nagy könnyebbséget jelentene. Az egész két delta vágányon múlik, körülbelül 5 milliárd forintba kerülne, de 130 éve nem tudjuk megugrani ezt a technikai feladatot, mert hagyjuk hogy a Balatonról csak üdülőhelyként beszéljenek – emelte ki Navracsics Tibor. Arra tett javaslatot hogy álljanak ki és harcolják ki együtt mindezt.