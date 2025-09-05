1 órája
Navracsics Tibor: egy irányba kell kormányozni a balatoni turizmus hajóját
Nyolcadik alkalommal szervezte meg a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu a Balaton jövőjét középpontba állító rendezvényt. A médiahajó fedélzetén Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hangsúlyozta: egységes régió csak megfelelő közlekedéssel valósulhat meg, ezért elengedhetetlen a balatoni körvasút kiépítése.”
Az egész éves Balaton koncepciója ma már nem csak egy idea, hanem a valóság. Erről Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter is beszámolt a VIII. Médiahajón tartott előadásában, ahol ismertette az idei szezon eredményeit.
A miniszter elmondta jelentősen nőtt a vendégéjszakák száma hazánkban és a Balatonon is.
A nyári időszakban nagyjából hasonló a vendégéjszakák száma, mint 2024-ben, az igazi emelkedés a januártól júniusig terjedő időszakban figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy egész éves már a Balaton.
– mondta Navracsics Tibor.
Kiemelte: ettől még nem dőlhetünk hátra, hiszen a Balatonról, mint egységes brandről kell beszélnünk. Ehhez azonban az is kell, hogy a keleti és a nyugati medencét egységesen fejlesszük. – A Balaton szépsége anyagiakra át nem váltható vagyont jelent számunkra. Vannak olyan, az apokalipszis lovasainak nevezhető kutatók, akik szerint a tó néhány éven belül el fog tűnni, de én ennél több optimizmust és még több munkát szeretnék kérni – fogalmazott a miniszter.
Kiemelte: a jövőben mértéktartó fejlesztésekre lesz szükség, amelyek során a tájazonosság, valamint fenntarthatóság alapvető szempontnak kell lennie. – Ezek nélkül kockára tesszük a Balaton jövőjét. Ökotudatos látogatói magatartás ösztönzése szükséges, de egységes brand nem létezhet egységes közlekedés nélkül, mondta Navracsics Tibor, aki egyúttal arra kérte fel a Balatoni Médiahajó résztvevőit, hogy együtt lobbizzanak a balatoni körvasút megépítéséért.
– Ha komolyan gondoljuk a Balaton térséget, akkor álljunk össze, hogy valósuljon meg minél több közlekedési fejlesztés. Az M7-es és az M1-es autópálya nyári terheltségét az M8-as autópálya megépítése tudna enyhíteni. De amíg a balatoni körvasút nem valósul meg, addig nem tudunk egységes balatoni régióról beszélni, ennek turisztikai haszna is lenne, de az ingázóknak is nagy könnyebbséget jelentene. Az egész két delta vágányon múlik, körülbelül 5 milliárd forintba kerülne, de 130 éve nem tudjuk megugrani ezt a technikai feladatot, mert hagyjuk hogy a Balatonról csak üdülőhelyként beszéljenek – emelte ki Navracsics Tibor. Arra tett javaslatot hogy álljanak ki és harcolják ki együtt mindezt.
Elindult a Médiahajó Siófokról – 2025.09.05.Fotók: Lang Róbert
A területfejlesztési miniszter a legfrissebb Balatont érintő kormánydöntésről is beszélt: a sokak által kért kotrás program elindult, az idei évre sikerült 1,5 milliárd forintot biztosítani arra, hogy még az idén megkezdőjön a kotrás. A cél, hogy a jövőben közép- és hosszútávú programot is meg sikerül valósítani, rendszeressé teszik a kotrást a tavon, amivel olyan problémák is megelőzhetőek, mint az algásodás, vagy az árvaszúnyog invázió.
Nyolcadszor futott ki a Médiahajó a BalatononFotók: Lang Róbert
Helyi ízekkel hódított a médiahajó
Bemutatkoztak a régió ízei a Balatoni Médihajón, így buzsáki rétest, balatoni halászlét, harcsapaprikást, de újragondolt gulyást és pásztortarhonyát is kóstolhattak a vendégek. A rendezvény együttműködő partnere a Füstmentes.hu, amely jóvoltából szakértő barista készítette a vendégek kávéit és a médiahajó partnere volt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).
A Somogy vármegyei szervezet elnöke Csizmadia Gábor beszélt a szervezet tevékenységéről és arról, igyekeznek segíteni a helyi vállalkozásoknak eligazodni a felgyorsult és digitalizálódott világban. Mátrai Zoltán a VOSZ agrártagozatának elnöke mutatta be a VOSZ Év pezsgője nyertes Androsics furmint pezsgőt. Androsics Ferenc borász köszöntőjében elmondta: nagyon fontos lenne, hogy egységes márkaként képviselje a Balatont egy szakmai szervezet. Ezt a pezsgőt is meg lehetett kóstolni, de bemutatkozott a Rubint és a Büttner borászat.
Csak úgy száguldanak a hírek
A VIII. Médihajó vendégeit Pauska Zsolt, a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu főszerkesztője köszöntötte.
A publikációink legyen az audio, vagy vizuális tartalom, online jelenik meg először, amelynek fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettek a kollégáink. Arról tudok beszámolni, hogy a második negyedéves átlagokat nézve tavalyhoz képest az idén a Sonline-nak négyszer több olvasója van, a legfrissebb adatok szerint naponta 70-75 ezer embert érünk el.
–mondta Pauska Zsolt.
A Médiahajó vendégeit köszöntötte Doór-Szabó Nóra, a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési és kereskedelmi igazgatója.
A Somogyi Hírlap hetven éve a térség meghatározó napilapja, generációk nőttek fel vele és büszkék vagyunk arra, hogy hűséges krónikásai vagyunk Somogy és a Balaton mindennapjainak.
–mondta.
Hozzátette: közös a célunk, egy fenntartható és élhető, sikeres régió építése.