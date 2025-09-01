43 ezer felszólítást küldött ki a NAV, a feledékenyek súlyos szankcióra számíthatnak

A NAV-tól 200 ezer forintos büntetésre, és az adószám törlésére számíthat, aki mulasztott. Az idén több mint 43 ezer adózó nem tett eleget határidőre a számviteli beszámoló közzétételi kötelezettségének – figyelmeztet közleményben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV figyelmeztetést küldött a mulasztóknak Fotó: Denes Martonfai

A NAV figyelmeztet, már másodszor

A beszámoló benyújtásának elmulasztása súlyos következményekkel és szankciókkal járhat, 200 ezer forintos mulasztási bírságot, sőt akár az adószám törlését is kilátásba helyezték.

A NAV szerint a problémát fokozza, hogy mintegy 7 ezer adózó még a hivatal első felszólítása ellenére sem pótolta hiányosságát. Az érintettek most második felszólítást kapnak, amellyel együtt már 200 ezer forintos bírságot is kiszab a hatóság. Ugyanakkor a hivatal még ekkor is biztosít további 30 napos határidőt a mulasztás rendezésére.

A hatóság hangsúlyozta, hogy már folyamatban van a második körös felszólítások kiküldése, és komolyan veszik az ügyet. Amennyiben ez az utolsó határidő is eredménytelen lesz, a NAV hivatalból törli a cég adószámát, és kezdeményezi a vállalkozás megszűntnek nyilvánítását.

Az adószám törlésének következményei rendkívül súlyosak, mert az érintett cég nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki számlát vagy nyugtát, és áfa-visszaigénylésre sem jogosult.

A somogyi adószakértő tanácsai

Azok a cégek érintettek, akik a számviteli beszámolójukat nem küldték be a NAV-nak május 31-ig, felelte kérdésünkre Szabó Tibor kaposvári ügyvéd és adószakértő. Nincs mese, közzé kell tenni, szögezte le. Az ugyanis alap az üzleti világban, hogy egy cég a számviteli beszámolóját határidőre közzéteszi, ezért nem is tudja, hogy mi lehet az oka annak, ha valakinek ez nem sikerül. Azt tanácsolta, hogy sürgősen pótolják azok, akik részt akarnak venni a gazdasági életben, mert ha ezt a szintet nem tudják megugrani, akkor számíthatnak arra, hogy valóban visszavonják az adószámukat.