Nyugdíjba készül? Kétszer számolják a nyugdíját annak, aki így dolgozott

Érdemes figyelemmel kísérni a főbb előírásokat azoknak is, akik külföldön vállalnak munkát. Kétszer számolják a nyugdíját annak, aki így dolgozott.

Harsányi Miklós
Fontos naprakésznek lenni a nyugdíjjal kapcsolatban.

Forrás: Shutterstock

Fotó: ad-foto

Egyre több magyar dolgozik külföldön, sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy milyen szabályok alapján számítják ki ilyenkor a nyugdíjat, pedig többhavi ellátást is elveszíthet, aki nem lép időben - kétszer számolják a nyugdíját annak, aki így dolgozott.

Nyugdíjszámítás, uniós állam valamint Svájc, Egyesült Királyság és Izland

Időről időre lehet hallani arról, hogy több százezer magyar dolgozik külföldön. A legtöbben európai uniós államot vesznek célba, ám sokan vállalnak munkát Svájcban, a skandináv országok valamelyikében, Izlandon, Liechtensteinben vagy az Egyesült Királyságban. Fontos tudni, hogy bizonyos feltételekkel a külföldön szerzett időt is figyelembe veszik a nyugdíjszámításnál – az ezzel kapcsolatos szabályokat dr. Farkas András nyugdíjszakértő ismertette a HR Portalnak.

 

Aki az Európai Unióban dolgozott, arra vonatkoznak az EU szociális biztonsági koordinációs rendeletei. Ezek kimondják: ha valaki több tagállamban szerzett biztosítási időt, akkor minden érintett országtól jogosult lehet résznyugdíjra. Ehhez ráadásul elég egyetlen igénybejelentést beadni, jellemzően abban az országban, ahol az illető lakik.

Ilyen esetben a nyugdíjbiztosítási szervek kétféle számítást végeznek. Először kiszámolják, hogy az adott ország szabályai szerint mennyi nyugdíj járna csak az ott szerzett évek után, majd meghatároznak egy elméleti összeget is úgy, mintha a kérelmező minden szolgálati idejét abban az országban szerezte volna, és arányosítják a ténylegesen ott ledolgozott évekkel. Az így kapott két összeg közül mindig a magasabbat veszik figyelembe.

Fontos tudni, hogy csak akkor végez az adott ország hatósága kettős számítást, ha az igénylő megszerezte a minimális biztosítási időt (általában 12 hónapot) az adott országban.  Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy csak a szolgálati éveket összesítik, a kereseteket nem: minden ország csak a saját területén szerzett jövedelmeket veszi figyelembe. 

 

Nem lehet elnagyolni, pénzről van szó

  • Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Somogy Megyei Szövetsége elnöke érdeklődésünkre kedden azt mondta: a somogyiak alapvetően Ausztriába, Németországba mentek ki dolgozni, s a fiatalok és a középkorosztályon kívül esetenként idősebbek is munkát vállalnak.  Olyanról is hallott, hogy egy fiatalember külföldön helyezkedett el, s az édesanyja is Németországban dolgozik. Aláhúzta: külföldi munkavállalás esetén tanácsos figyelni a nyugdíjjal kapcsolatos teendőkre.
  • – Ezt nem lehet elnagyolni, pénzről van szó, s a jogszabályok leírják a tudnivalókat – hangsúlyozta az elnök. – Ha a nyugdíj esedékessé válik, már előtte mindenképp célszerű tisztában lenni  a hazai és az adott ország előírásaival. 
  • Stikel János arról is szólt, az érdeklődők a dél-dunántúli nyugdíjfolyósító igazgatósághoz fordulhatnak,  ahol részletes tájékoztatást kérhetnek. 

 

A külföldön megszerzett pénzt sem tudjuk elrejteni előlük

Milliós adócsapdába futhat több ezer magyar, ha nem figyel a NAV legújabb felhívására. A személyi jövedelemadó-bevallás mindenkire vonatkozik, még azokra is, akik külföldön keresik meg a mindennapi betevőt. Komoly figyelmeztetést adott ki a NAV, a felhívás azokat érinti, aki külföldön dolgoznak huzamosabb ideig, mégis Magyarországon élnek életvitelszerűen. 

 

