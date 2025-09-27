Ki hitte volna 15 éve? Újra emelkedik a nyugdíjpénztárak taglétszáma

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 első hat hónapjában mintegy 21 ezer új tagot regisztráltak a kasszák, míg egy évvel korábban 14,4 ezret. A nyugdíjpénztárak ennél jobb félévet legutóbb 2018-ban zártak, amikor valamivel több mint 23 ezren léptek be. Eközben a kilépők száma is csökkent: 2024 első felében közel 6,7 ezer fő hagyta ott a pénztárakat, idén június végéig viszont alig 6,3 ezer.

Megéri a nyugdíjpénztár Forrás: markamonitor.hu

Kiemelt figyelem a tagtoborzás a nyugdíjpénztáraknál

A növekedésben szerepet játszik, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak az utóbbi időben kiemelt figyelmet fordítanak a tagtoborzásra, miközben egyre több aktív korú kezd tudatosan gondolkodni a nyugdíjcélú öngondoskodásról. A rendszer vonzerejét növeli az éves befizetések 20 százalékáig igénybe vehető, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés, az alacsony költségszint, valamint a választható portfóliók, amelyek leveszik a befektetésmenedzselés terhét a tagokról. A bizalmat erősíti az is, hogy 2024-ben minden portfólió pluszban zárt, a hozamok kedvezőek voltak.

A pénztárak többféle akcióval igyekeznek ösztönözni a belépéseket: az OTP például 10 ezer forintos jóváírást kínál, az MBH Gondoskodás Lidl-utalványt ad, az Aranykor és az Allianz vásárlási utalványokkal jutalmaz, a Pannónia pedig akár 100 ezer forintos jóváírást biztosít bizonyos feltételek teljesítése mellett.

A kasszák vagyona június végén meghaladta a 2314 milliárd forintot, ami több mint tíz százalékos növekedést és új rekordot jelent egy év alatt. A taglétszám szintén emelkedni kezdett: 1,076 millió főt tartottak nyilván, ami több mint 7400-zal haladja meg az egy évvel korábbi adatot. A befizetett tagdíjak összege 16 százalékkal, 74,3 milliárd forintra nőtt, a munkáltatói hozzájárulások pedig közel 9 százalékkal bővültek.

De mi is az a nyugdíjpénztár?

Sokan nincsenek teljesen tisztában azzal, pontosan mit is jelent a nyugdíjpénztár. Az önkéntes nyugdíjpénztár egy olyan, önkéntesen választható megtakarítási forma, amelyben a tagok rendszeres befizetései személyes nyugdíjszámlán gyűlnek. A befizetett összegeket a pénztár szakemberei fektetik be különböző portfóliókba, így a megtakarítás hosszú távon kamatozik.