szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi gazdaság

1 órája

Újra csúszdáznak a pontyok – elindult az őszi lehalászás és haltelepítés a Balatonnál

Címkék#ponty#Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt#Nagy Gábor#ősz#vízszint#lehalászás#haltelepítés

Hétfőn kezdetét vette az őszi lehalászás, decemberig pedig folyamatos lesz a pontytelepítés a Balatonban. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. az őszi haltelepítés során háromnyaras pontyokat juttat a tó mindhárom medencéjébe, egészen addig, amíg el nem érik a 300 ezer kilogrammos pontytelepítési kötelezettségüket.

Krausz Andrea

Szeptember 29-én megkezdődött a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNP Zrt.) fonyódi és mórichelyi tóegységeiben az őszi lehalászás, és ezzel együtt elindult az őszi haltelepítés. – A fogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedjük a Balatonba, várhatóan a hét minden munkanapján lesznek haltelepítések – közölte a BHNP Zrt. 

Őszi haltelepítés a Balatonon
Őszi haltelepítés a Balatonon – ilyen szép háromnyaras pontyok csúszdáznak a vízbe  
Forrás: Balatoni Hal

Az alacsony vízszint miatt a kikötők belső oldalán várható őszi haltelepítés a déli parton

Az alacsony vízszint miatt (hétfőn 70 centiméteres a Balaton átlagos vízszintje) a társaság idén nehezebb körülmények között végzi a telepítéseket, különösen a sekélyebb déli parton. A megszokott 25 telepítési helyszínből csak 13 használható. Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője a Sonline.hu-nak elmondta, a déli part sekélyebb vizei sem maradnak ki a telepítésekből, hiszen a tógazdaságok ebben a térségben találhatók. – Elsősorban a kikötők belső oldalát választjuk a déli parton, így Balatonlellén, Balatonföldváron, Balatonszemesen és esetleg a siófoki kikötőben is várható telepítés – emelte ki Nagy Gábor. Mint mondta, odafigyelnek az arányokra is, így a nyugati, középső és a keleti medencében, valamint az északi és a déli parton egyaránt lesz telepítés.

Forrás: Balatoni Hal

Már júniusban gondot jelentett a szárazság 

Mint arról a Sonline.hu beszámolt, a brutális szárazság miatt már június végén kényszerlehalászás kezdődött a társaság halastavaiban. A szakemberek tudatosan készültek a vízhiányos időszakra, hiszen a tavalyi ősz is rendkívül aszályos volt. A téli hónapok szintén csapadék nélkül teltek, így sem a talaj nedvességtartalma, sem a tavak vízszintje nem tudott helyreállni. A halállományt részben értékesítették, részben pedig áthelyezték olyan tavakba, ahol a vízmélység még megfelelőnek bizonyult.

Teljesítik az éves kötelezettségüket

A társaság közölte, hogy a haltelepítéseket decemberig folyamatosan végzik, amíg teljesítik a 300 ezer kilogrammos pontytelepítési kötelezettségüket. Az idei évben ebből már 49 931 kilogrammot betelepítettek, a fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal kívánják teljesíteni. A pontyon kívül idén is legalább 6 ezer kilogramm egy- és kétnyaras süllőt, továbbá compót és balint is behelyeznek a tóba.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu