Újra csúszdáznak a pontyok – elindult az őszi lehalászás és haltelepítés a Balatonnál

Szeptember 29-én megkezdődött a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNP Zrt.) fonyódi és mórichelyi tóegységeiben az őszi lehalászás, és ezzel együtt elindult az őszi haltelepítés. – A fogott háromnyaras pontyokat több helyszínen engedjük a Balatonba, várhatóan a hét minden munkanapján lesznek haltelepítések – közölte a BHNP Zrt.

Őszi haltelepítés a Balatonon – ilyen szép háromnyaras pontyok csúszdáznak a vízbe

Forrás: Balatoni Hal

Az alacsony vízszint miatt a kikötők belső oldalán várható őszi haltelepítés a déli parton

Az alacsony vízszint miatt (hétfőn 70 centiméteres a Balaton átlagos vízszintje) a társaság idén nehezebb körülmények között végzi a telepítéseket, különösen a sekélyebb déli parton. A megszokott 25 telepítési helyszínből csak 13 használható. Nagy Gábor, a társaság horgászati ágazatvezetője a Sonline.hu-nak elmondta, a déli part sekélyebb vizei sem maradnak ki a telepítésekből, hiszen a tógazdaságok ebben a térségben találhatók. – Elsősorban a kikötők belső oldalát választjuk a déli parton, így Balatonlellén, Balatonföldváron, Balatonszemesen és esetleg a siófoki kikötőben is várható telepítés – emelte ki Nagy Gábor. Mint mondta, odafigyelnek az arányokra is, így a nyugati, középső és a keleti medencében, valamint az északi és a déli parton egyaránt lesz telepítés.

Forrás: Balatoni Hal

Már júniusban gondot jelentett a szárazság

Mint arról a Sonline.hu beszámolt, a brutális szárazság miatt már június végén kényszerlehalászás kezdődött a társaság halastavaiban. A szakemberek tudatosan készültek a vízhiányos időszakra, hiszen a tavalyi ősz is rendkívül aszályos volt. A téli hónapok szintén csapadék nélkül teltek, így sem a talaj nedvességtartalma, sem a tavak vízszintje nem tudott helyreállni. A halállományt részben értékesítették, részben pedig áthelyezték olyan tavakba, ahol a vízmélység még megfelelőnek bizonyult.

Teljesítik az éves kötelezettségüket

A társaság közölte, hogy a haltelepítéseket decemberig folyamatosan végzik, amíg teljesítik a 300 ezer kilogrammos pontytelepítési kötelezettségüket. Az idei évben ebből már 49 931 kilogrammot betelepítettek, a fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal kívánják teljesíteni. A pontyon kívül idén is legalább 6 ezer kilogramm egy- és kétnyaras süllőt, továbbá compót és balint is behelyeznek a tóba.

