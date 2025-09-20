szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden cseppje arany

1 órája

Pálinka, szerelmem, légy az enyém. Na de hogyan, ha nincs elég gyümölcs?

Címkék#virág#pálinka#gyümölcs#Somogy

Az idei tavaszi fagyok letarolták a somogyi gyümölcsösöket, a gazdák kilencven százalékos terméskiesésről számoltak be. A pálinkafőzők mégsem adják fel: új utakban, szőlőben és vadgyümölcsökben látják a jövőt. Simonyi Gábor kaposvári pálinkakészítő szerint most dől el, milyen gyümölcs bírja majd a szélsőséges időjárást – és milyen pálinka kerül a poharunkba a következő évtizedekben.

Koszorus Rita
Pálinka, szerelmem, légy az enyém. Na de hogyan, ha nincs elég gyümölcs?

Fotó: Flajsz Peter

Az idei tavaszi fagyok gyakorlatilag letarolták Somogy és az ország gyümölcsöseinek zömét. Április elején 6–8 fokos mínusz csapott le a virágzó ültetvényekre. – Ez olyan fagykár volt, amit semmilyen technológiával nem lehetett ellensúlyozni, mondta Simonyi Gábor kaposvári pálinkafőző a Sonline podcast új adásában. A becslések szerint a termés kilencven százaléka odalett, tette hozzá. 

simonyi gábor kaposvári pálinkafőző
Nagy volt a fagykár, de lehetett minőségi pálinka alapanyagot venni. Fotó: K.R. 

A méhészek is keserűen nyilatkoztak: ha akadt is virág, az „üres” maradt, így gyümölcs sem fejlődhetett belőle. Különösen nagy veszteséget szenvedett az őszibarack, ahol helyenként 80 százalékos volt a kár.

De a fagy mellett más gondok is jelentkeznek. – Egyre erősebb az UV-sugárzás, és az éghajlat is szárazabbá válik. Tavaly például bőven termett kajszi, de a nap annyira kiszívta a gyümölcsöt, hogy elveszett a sava, a leve, a beltartalma. Hiába volt sok, nem volt jó minőségű.

Volt azonban, ahol másként alakult. – Egy olyan kajsziültetvényről vásároltam, amelyet évekkel korábban jéghálóval fedtek le. A háló eredetileg a jégverés ellen került föl, de most más célt is szolgált: megszűrte a káros napsugarakat, árnyékot adott. Olyan szép gyümölcs termett ott, amiben megmaradtak a savak, az ízek. Ezekből készítettünk idén egy különlegesen virágos, fűszeres kajszibarack pálinkát, mondta.

Forrás: MW 

Új utakat keresnek a pálinkafőzők

A pálinkafőző szerint a jövőben új utak felé kell nyitni. – Fel kell készülnünk a következő évtizedre, és el kell gondolkodnunk azon, mely gyümölcs bírja majd a szélsőséges időjárást. Az egyik irány a szőlő, a másik a vadgyümölcsök. Én magam is nagy rajongója vagyok a vadon termett alapanyagoknak. Tavaly például egy tonna somot dolgoztunk fel, és hamarosan palackba kerülhet az első kereskedelmi forgalomba szánt somogyi sompálinka.

Simonyi Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelmi főzdéknek jóval nehezebb dolguk van, mint a magánfőzőknek. – Míg a magánfőzők 86 literig adómentesen készíthetnek párlatot, mi jelentős adókat fizetünk: jövedékit, áfát, népegészségügyi termékadót. Ezért kerül egy országos aranyérmes pálinka tízezer forintba, magyarázta.

A szabályok betartását azonban nem bánja. – Mi patikai körülmények között cefrézünk, főzünk és palackozunk. Nem rakunk cukrot a cefrébe, és kizárólag magyar gyümölcsöt használunk. Ennek köszönhető, hogy egy jó pálinkázás másnap sem okoz fejfájást, osztotta meg. 

A somogyi pálinkások számára a következő hónapok kiemelt eseménye a 9. Bor- és Pálinkamustra. Október 24-én lesz a bírálat, november 14-én pedig a díjkiosztó gála a kaposvári Hotel Dorottyában. A megmérettetésre magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék is nevezhetnek. A bírálat nyitott lesz, mindenki láthatja, hogyan értékelik a szakemberek a pálinkákat. Utána pedig egy jó hangulatú vacsorán beszélhetik meg az eredményeket.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu