Pálinka, szerelmem, légy az enyém. Na de hogyan, ha nincs elég gyümölcs?

Az idei tavaszi fagyok gyakorlatilag letarolták Somogy és az ország gyümölcsöseinek zömét. Április elején 6–8 fokos mínusz csapott le a virágzó ültetvényekre. – Ez olyan fagykár volt, amit semmilyen technológiával nem lehetett ellensúlyozni, mondta Simonyi Gábor kaposvári pálinkafőző a Sonline podcast új adásában. A becslések szerint a termés kilencven százaléka odalett, tette hozzá.

Nagy volt a fagykár, de lehetett minőségi pálinka alapanyagot venni. Fotó: K.R.

A méhészek is keserűen nyilatkoztak: ha akadt is virág, az „üres” maradt, így gyümölcs sem fejlődhetett belőle. Különösen nagy veszteséget szenvedett az őszibarack, ahol helyenként 80 százalékos volt a kár.

De a fagy mellett más gondok is jelentkeznek. – Egyre erősebb az UV-sugárzás, és az éghajlat is szárazabbá válik. Tavaly például bőven termett kajszi, de a nap annyira kiszívta a gyümölcsöt, hogy elveszett a sava, a leve, a beltartalma. Hiába volt sok, nem volt jó minőségű.

Volt azonban, ahol másként alakult. – Egy olyan kajsziültetvényről vásároltam, amelyet évekkel korábban jéghálóval fedtek le. A háló eredetileg a jégverés ellen került föl, de most más célt is szolgált: megszűrte a káros napsugarakat, árnyékot adott. Olyan szép gyümölcs termett ott, amiben megmaradtak a savak, az ízek. Ezekből készítettünk idén egy különlegesen virágos, fűszeres kajszibarack pálinkát, mondta.

Forrás: MW

Új utakat keresnek a pálinkafőzők

A pálinkafőző szerint a jövőben új utak felé kell nyitni. – Fel kell készülnünk a következő évtizedre, és el kell gondolkodnunk azon, mely gyümölcs bírja majd a szélsőséges időjárást. Az egyik irány a szőlő, a másik a vadgyümölcsök. Én magam is nagy rajongója vagyok a vadon termett alapanyagoknak. Tavaly például egy tonna somot dolgoztunk fel, és hamarosan palackba kerülhet az első kereskedelmi forgalomba szánt somogyi sompálinka.

Simonyi Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelmi főzdéknek jóval nehezebb dolguk van, mint a magánfőzőknek. – Míg a magánfőzők 86 literig adómentesen készíthetnek párlatot, mi jelentős adókat fizetünk: jövedékit, áfát, népegészségügyi termékadót. Ezért kerül egy országos aranyérmes pálinka tízezer forintba, magyarázta.