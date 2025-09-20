1 órája
Pálinka, szerelmem, légy az enyém. Na de hogyan, ha nincs elég gyümölcs?
Az idei tavaszi fagyok letarolták a somogyi gyümölcsösöket, a gazdák kilencven százalékos terméskiesésről számoltak be. A pálinkafőzők mégsem adják fel: új utakban, szőlőben és vadgyümölcsökben látják a jövőt. Simonyi Gábor kaposvári pálinkakészítő szerint most dől el, milyen gyümölcs bírja majd a szélsőséges időjárást – és milyen pálinka kerül a poharunkba a következő évtizedekben.
Fotó: Flajsz Peter
Az idei tavaszi fagyok gyakorlatilag letarolták Somogy és az ország gyümölcsöseinek zömét. Április elején 6–8 fokos mínusz csapott le a virágzó ültetvényekre. – Ez olyan fagykár volt, amit semmilyen technológiával nem lehetett ellensúlyozni, mondta Simonyi Gábor kaposvári pálinkafőző a Sonline podcast új adásában. A becslések szerint a termés kilencven százaléka odalett, tette hozzá.
A méhészek is keserűen nyilatkoztak: ha akadt is virág, az „üres” maradt, így gyümölcs sem fejlődhetett belőle. Különösen nagy veszteséget szenvedett az őszibarack, ahol helyenként 80 százalékos volt a kár.
De a fagy mellett más gondok is jelentkeznek. – Egyre erősebb az UV-sugárzás, és az éghajlat is szárazabbá válik. Tavaly például bőven termett kajszi, de a nap annyira kiszívta a gyümölcsöt, hogy elveszett a sava, a leve, a beltartalma. Hiába volt sok, nem volt jó minőségű.
Volt azonban, ahol másként alakult. – Egy olyan kajsziültetvényről vásároltam, amelyet évekkel korábban jéghálóval fedtek le. A háló eredetileg a jégverés ellen került föl, de most más célt is szolgált: megszűrte a káros napsugarakat, árnyékot adott. Olyan szép gyümölcs termett ott, amiben megmaradtak a savak, az ízek. Ezekből készítettünk idén egy különlegesen virágos, fűszeres kajszibarack pálinkát, mondta.
Új utakat keresnek a pálinkafőzők
A pálinkafőző szerint a jövőben új utak felé kell nyitni. – Fel kell készülnünk a következő évtizedre, és el kell gondolkodnunk azon, mely gyümölcs bírja majd a szélsőséges időjárást. Az egyik irány a szőlő, a másik a vadgyümölcsök. Én magam is nagy rajongója vagyok a vadon termett alapanyagoknak. Tavaly például egy tonna somot dolgoztunk fel, és hamarosan palackba kerülhet az első kereskedelmi forgalomba szánt somogyi sompálinka.
Simonyi Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelmi főzdéknek jóval nehezebb dolguk van, mint a magánfőzőknek. – Míg a magánfőzők 86 literig adómentesen készíthetnek párlatot, mi jelentős adókat fizetünk: jövedékit, áfát, népegészségügyi termékadót. Ezért kerül egy országos aranyérmes pálinka tízezer forintba, magyarázta.
A szabályok betartását azonban nem bánja. – Mi patikai körülmények között cefrézünk, főzünk és palackozunk. Nem rakunk cukrot a cefrébe, és kizárólag magyar gyümölcsöt használunk. Ennek köszönhető, hogy egy jó pálinkázás másnap sem okoz fejfájást, osztotta meg.
A somogyi pálinkások számára a következő hónapok kiemelt eseménye a 9. Bor- és Pálinkamustra. Október 24-én lesz a bírálat, november 14-én pedig a díjkiosztó gála a kaposvári Hotel Dorottyában. A megmérettetésre magánfőzők, bérfőzetők és kereskedelmi főzdék is nevezhetnek. A bírálat nyitott lesz, mindenki láthatja, hogyan értékelik a szakemberek a pálinkákat. Utána pedig egy jó hangulatú vacsorán beszélhetik meg az eredményeket.