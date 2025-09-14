Drágábban csúszhat le ezután a magyarok szerelme

Idén sem felhőtlen a szezon pálinkafőzőknek, miután tavasszal a gyümölcsfák egy része fagykártól szenvedett. Ha ez nem lett volna elég nyáron aszály és brutális UV-sugárzás sanyargatta a termést a fákon. A gyümölcs kisebb lett és nem annyira lédús, sokat kell válogatniuk a pálinkakészítőknek, ha jó minőségű italt szeretnének készíteni.

Lesz pálinka, de nem lesz olcsó. Fotóillusztráció: Kovács Tibor

– Mi, minőségi pálinkakészítők hiába van a piacon olcsó, hullott gyümölcs, abból nem tudunk minőséget előállítani, magyarázta a kaposvári pálinkakészítő Simonyi Gábor, pálinkakészítő. Csak étkezési gyümölcsből készíthető jó minőségű párlat és a kajszibarack kilója volt, amikor ezer forint volt, de ha még ki is várt valaki és 600 forintért vette, akkor is drága lesz a belőle készült termék, mondta.

Elég, ha csak kicsit utánaszámolunk: minőségi kajszi esetén 100 kilóból 5 liter pálinkát lehet kihozni cukor felhasználása nélkül. A pálinka törvény szigorúan megszabja a kereskedelmi célra szánt termékek esetében az összetételt, így azon nem tudnak változtatni. De nem is akarnak, hiszen alapvetően a pálinka egy drága termék, így vélekedett Pach Gábor, zamárdi pálinkamester. – Magyaros vágyálom, hogy a pálinka legyen olcsó. Ünnepi dolognak kellene, hogy legyen ha pálinkát iszunk nem arra való, hogy minden nap nyakaljuk, vélekedett a zamárdi pálinkakészítő. Az árában messze nincs benne a rengeteg munka, adminisztráció, jogszabály betartás és mindenféle költség, ami a készítés során felmerül.

Pach Gábor szerint magyaros vágyálom az olcsó és jó pálinka. Fotó: Balatoni Kör

– Gyümölcs minden évben van, aki hajlandó megfizetni a minőséget az hozzájut jó alapanyaghoz. Pálinkás szemszögből az utóbbi 6-8 évben hozzászoktunk, hogy már nincs olcsó gyümölcs és abból nem is lesz jó pálinka. Aki ténylegesen úgy cefrézik és viszi a főzdébe, hogy saját termésű gyümölcsből akar készíteni, az biztosan kisebb mennyiséggel számolhat idén, tette hozzá Pach Gábor.

Megjegyezte, az elmúlt évek időjárása miatt érdemes próbálkozni olyan gyümölcsökkel, amelyek jobban érzik magukat ezen a klímán. Igaz, ő a fügével már próbálkozott, de idén nem hozott az sem jó termést, mert nem sikerült megfelelően locsolni. – Ha új fajtával is próbálkozunk, az is nagy odafigyelést igényel, például a kiwit is öntözni kell, mondta. Azt szoktam mondani: a szőlő gyerekkori álma, hogy pálinka legyen belőle, de sok borász bort csinál belőle. A matek is jobb, a szőlő kihozatala 12-14 liter 100 kilóból. A kezdőknek is ezt javaslom és ez idén is igaz, hogy jól termett a szőlő és kiváló pálinka készíthető belőle, tette hozzá.

Ötszázzal is drágulhat egy liter pálinka

Szabó Péter szerint is gyengébb a szezon most, mint korábban. – Ha most akarna valaki főzetni, akkor októberre tudnék időpontot mondani neki, mondta a kőröshegyi pálinkakészítő. Saját magának is készít természetesen kereskedelmi forgalomra pálinkát, amihez úgy vásárolta a kajszit. – Vegyes a minőség, volt amivel meg voltam elégedve, a kajszi amit idén vásároltam az jobb volt mint az előző évben, tette hozzá. Azt is elmondta, hogy ugyan a hordóba még nem látni bele, de bizonyos, hogy drágábban jutunk hozzá a lélekbalzsamhoz eztán. – Évről évre drágul az alapanyag. Ez persze gyümölcstől is függ, de egy jobb gyümölcs esetében 10 kilóból kijön egy liter, ha csak ötven forintot emelnek akkor 500 forinttal drágul évente literje, tette hozzá.