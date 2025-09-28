szeptember 28., vasárnap

Hozzáértés

44 perce

Kevés a szakember, azonnal felszippantják a pályakezdőket a munkaerő-piacról

Somogyi cégvezetők szerint korántsem egyszerű mutatvány a folyamatos munkaerő-utánpótlás biztosítása, a kkv-szektoron kívül a nagyobb ipari cégek is komoly erőfeszítéseket tesznek a probléma enyhítésére. Helyi vállalkozók ugyanis még mindig gyakran azzal szembesülnek, hogy kevés a kellő tapasztalattal rendelkező, szakképzett munkaerő.

Harsányi Miklós
Fotó: Mirkó István

A Kaposvári Villamossági Gyárban (KVGY) pillanatnyilag 350 dolgozót foglalkoztatnak és szeptemberben hat új munkatárs felvételére biztosítanak lehetőséget – a szakképzett munkaerő a tovább fejlődéshez nélkülözhetetlen.

A szakképzett munkaerő alkalmazása létkérdés a szállítmányozó és ipari cégeknél is

Műszaki előkészítés, ifjú mérnökök és szakmunkások – új lehetőség előtt a villanyszerelők és a CNC-gépkezelők

– A CNC-gépkezelők és villanyszerelők mellett esztergályosokat keresünk – mondta pénteken Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. – Jó a csapat,  fiatal szakmunkások is  dolgoznak a forgácsoló- és a végszerelő üzemben, míg a műszaki előkészítés területén ifjú mérnököket is alkalmazunk.

  • A tanműhelyükben két szakoktató segítségével öt szakmában zajlik a csaknem 40 ipari tanuló, illetve középiskolás képzése. 

 

Szakképzett munkaerő: a somogyi vállalkozások díjazzák az elkötelezettséget

  • Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója közölte: városunkban és Marcaliban jelenleg 12 féle állást hirdetnek. Ezek jellemzően szellemi és szakmunkás munkakörök: a gépész, villamos-, illetve informatikus mérnök, a műszerész, a vámügyintéző, s a raktároson kívül dokumentáció-felelőst is keresnek. 
  • – Kaposváron és Marcaliban 810 embernek adunk munkát –  mondta Fábián Balázs. – A szakképzett dolgozókat – elsősorban műszaki területre – folyamatosan keressük. 

 

Modern szaktudás, gyors elhelyezkedés, jó kereset

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) elnöke pénteken azt mondta: szakképzett munkaerőből kevés van, s olykor az ipari, és  a mezőgazdasági cégek is hasonló nehézségekkel küzdenek. 

– A gépgyártás területén is szükség van az új szakképzett munkaerőre, több somogyi cég ennek érdekében például tovább erősíti, fejleszti a gyakorlati képzőhelyét – emelte ki. – Így ha a szakmunkás vagy szakközépiskolások végeznek, akkor jó eséllyel annál a vállalkozásnál kezdenek dolgozni, ahol addig a gyakorlatukat töltötték. Ugyanis ismerik a körülményeket, s előzetesen már tapasztalatokat szereztek. 

Az elnök hangsúlyozta: a SKIK hosszú évek óta tájékoztatókat, programokat szervez a pályaválasztás előtt álló 7-8 osztályosoknak, továbbá a szülőknek is. Szakképzési munkatársaik folyamatosan jelen vannak a rendezvényeken, ám az elnök szerint egyes szülők még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy jelenleg mennyire szerteágazó lehetőségeket nyújt a szakképzés. Ugyanis a fiatalok egy keresett, piacképes szakma megszerzése után érettségizhetnek és később akár felsősfokú képzésre is jelentkezhetnek. Gulyás Árpád szerint érdemes szakmát tanulni, a somogyi  diákok modern szakismereteket sajátítanak el, szinte azonnal elhelyezkedhetnek, s anyagilag is jól járhatnak. 

 

 

