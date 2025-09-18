szeptember 18., csütörtök

Őrzi a hagyományt

2 órája

Te tudod, milyen gyógynövény segít, ha elkap a rossz nyavalya? Ha nem, segít a kisbajomi kosaras

Címkék#növény#Kakas József#szezon#csipkebogyó

A gyógynövények hatékonysága nemcsak magán a növényen, hanem a gyűjtés, szárítás és feldolgozás apró részletein is múlik. Kakas József kistermelő évtizedek óta foglalkozik gyógynövényekkel: maga szedi, szárítja és csomagolja őket, így garantálva, hogy a vásárlók tiszta, valódi hatóanyaggal rendelkező teát kapjanak. A szárított gyógynövényeket a vásárlók is imádják.

Koszorus Rita

A Kaposvári Nagypiacon péntekenként találkozhatunk a kistermelővel, aki jelenleg tizenhatféle szárított gyógynövényt kínál. Hamarosan a csipkebogyó szezonja is elérkezik, amely szintén fontos része lesz kínálatának. Kakas József neve fonott termékei kapcsán vált ismertté a vármegyében, pedig kitűnő szakértője a gyógynövényeknek is. 

szárított gyógynövényeket kínál kakas józsef
Kakas József csak a legjobb és leggondosabban válogatott szárított gyógynövényeket kínálja
Fotó: Lang Róbert

Szárított gyógynövény szívvel-lélekkel

– A gyógynövénygyűjtés egyre ritkább mesterség, ma már kevesen foglalkoznak vele, mondta Kakas József. – Sokan próbálkoznak otthon, de gyakran tapasztalják, hogy a növény elszürkül vagy megfeketedik szárítás közben. A titok a részletekben rejlik: mikor szedjük, hogyan szárítjuk, milyen körülmények között tároljuk. Ha minden szabályt betartjuk, akkor lesz igazán értékes gyógynövényünk.
A szárításnál különösen fontos a kíméletesség, tette hozzá a kisbajomi népi iparművész.
– Napra nem lehet kitenni, mert az UV-sugárzás elpusztítja a hatóanyagokat. Padláson, papíron szárítjuk, így megőrzi színét, illatát és erejét. Minden növény más technikát igényel. A diólevelet például háromnegyedig kell szárítani, majd aprítani, míg a menta vagy a csalán csak teljesen száraz állapotban aprítható, különben befeketedik és veszít az értékéből, magyarázza.
A gyógynövények felhasználási lehetőségei széleskörűek. – A nyírlevél például kiváló húgyúti fertőzések kezelésére, szabályozza a veseműködést, csökkenti a húgysavszintet, sőt, enyhe láz- és fájdalomcsillapító hatása is van, sorolta Kakas József.

kakas józsef gyógynövényes
Gyerekkora óta foglalkozik gyógynövényekkel
Fotó: Lang Róbert

A szakértelem családi örökség: édesanyjától tanulta a gyógynövényismeretet és a kosárfonást is, amit aztán 25 éve épített be saját vállalkozásába. Azóta mindkét mesterség a mindennapjai része.
– Az emberek nyitottak a természetes gyógymódokra, de sok rossz tapasztalatuk van a gyenge minőségű termékek miatt. Én mindig hangsúlyozom: a kistermelői minőség felülmúlhatatlan. Legyen szó gyógynövényről, mézről, sajtról vagy zöldségekről, a kistermelők áruja tiszta, eredeti és hatékony. Az én teáim száz százalékban természetesek, nincsen mellékhatásuk, és akár keverékben is fogyaszthatók.

 

