50 évnyi vadászat ajándéka az elejtett, hatalmas gímbika – most indult el igazán a szarvasbőgés Somogyban

Bognár József számára a tavalyi év különleges mérföldkő volt: ötven éve vadászik a csökölyi vadászterületen, ahol 1974 óta aktív tagja a vadásztársadalomnak. E jeles évforduló alkalmából kapta meg azt a gímbikát, amelynek elejtése nemcsak szakmai, hanem érzelmi szempontból is jelentős volt számára. Az intézőbizottság súlykorlát nélkül engedélyezte a vad elejtését, ami nagy segítség volt. A különleges élményt tovább fokozta, hogy mindez a szarvasbőgés idején történt – amikor a természet hangjai különösen felejthetetlenné teszik a vadászatot.



A vadásztársaság elnöke korára való tekintettel már nehezebben mozog, látása is gyengült, de továbbra is rendelkezik minden szükséges engedéllyel, beleértve a fegyvertartásit is. – Sűrűbben kell orvoshoz járni, de még mindig megvan bennem a vadászat iránti szenvedély – mondta fia, Bognár Zsolt.

Elkezdődött a szarvasbőgés Somogyban, de hullámzó a bikák aktivitása. Már esett pár szép példány, legutóbb Csökölyben.

Forrás: Facebook

A tavalyi szezonban nem volt szerencséje, nem sikerült a jubileumi bikát ejtenie. Ráadásul nem akarta a bérvadászatot sem akadályozni, így az előző évben elengedte a nagy bika kérdését. – Több idő kell, lassabban haladtak, nem lehet úgy cserkelni, mint régen. A lőbotot előre odakészítjük, a fegyvert is, minden apró részletnek össze kell állnia ahhoz, hogy sikeres legyen az elejtés és ebben a hivatásos vadász nagy szerepet vállalt, mondta Bognár Zsolt, a társaság titkára.

Augusztus 31-én este, Gigében, a „Nagyrét” nevű területen sikerült elejtenie a bikát. – Kijött a bika négy-öt tarvaddal, kicsit messze volt, de közelebb mentek hozzá. 170 méterről adta fel a leckét, de a hivatásos vadász segített, kitette a lőbotot, és jelezte, mikor érdemes lőni. Egy lövéssel sikerült elejtenie édesapámnak a bikát, osztotta meg az elejtés körülményeit a társaság titkára.

Fotó: Szigeti Edit/Sefag Zrt.

A szarvasbőgés időszaka különösen fontos a vadászok számára, hiszen segít meghatározni a bikák helyzetét. Bognár Zsolt titkár szerint az idei szezon még nem érte el a csúcspontját. – Most még csak keresőbikák mozognak, nem indult be az igazi bőgés. Bikaszagot sem nagyon érezni, mondta.

A vendégek ellátottsága jó, a vadásztársaság 70 százalékban cseh vendégeket fogad. Törökkoppányban, az Íjász Vadásztársaság területén már bőgnek a bikák, és vendégek is érkeztek. – A terület adottságai kedvezőek: a Koppány-patak egész évben biztosítja a vízellátást, így a szarvasállományt sikerült megtartani, és a bőgésre való felkészülés is zavartalan volt, mondta Barkóczi István, a vadásztársaság elnöke.