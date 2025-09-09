3 órája
Hatalmas segítség érkezik: itt számíthatnak ingyen tűzifára a rászoruló családok
Nem kell fázniuk a rászorulóknak sem Somogy vármegye településein. Országosan 2346 önkormányzat, Somogyban 223 település részesül szociális tűzifa támogatásból. A meleget adó segítség még a hideg idő beállta előtt várhatóan megérkezik minden rászorulóhoz.
Fotó: © Cseh Gábor
Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához – mondta korábban Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Ebből természetesen jut Somogyba is, így a rászoruló családoknak nem kell attól félniük, hogy felkészületlenül éri őket a hideg idő.
A Közigazgatási és Területülésfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint Somogy vármegyében 14 ezer 386 erdei köbméter tűzifát oszthatnak ki a rászorulók részére, amely 223 települést érint. Az országgyűlési képviselők közösségi oldalaikon számoltak be jó hírről. Gelencsér Attila egy videót osztott meg a szociális tűzifa támogatásokról, amelyben elmondta körzetében 25 zselici falu 950 köbméter fához jut.
Többek között Csomába is kerül 32 köbméter fa, ami mintegy 32 családnak nyújt segítséget. – Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy sokan nem nyújtanak be támogatási kérelmet. Ez tulajdonképpen pozitív változás, mert azt jelenti, hogy jobban élnek a település lakói, mondta Molnár Edit, polgármester.
A csomaiak október 1. és 30. között igényelhetik a tüzelőnek valót, amit már be is szerzett és betárolt az önkormányzat.
Jól jön a szociális tűzifa
Gigébe is kerül a támogatásból, ahol összesen 115 köbmétert osztanak szét. – Kaptunk támogatást mintegy 81 köbméterre, ezt kiegészítette az önkormányzatunk saját forrásából és így igyekszünk minden rászorulónak biztosítani a szociális tűzifával, mondta Bálint Ildikó, polgármester. Hozzátette: mindenképpen karácsony előtt szeretnék kiosztani a meleget adó segítséget.
Bárdudvarnokon is érkezik még a fűtési szezon kezdetén a támogatás. – Mintegy ötven családot érint a szociális tűzifa támogatás Bárdudvarnokon. Ez nagy segítség és nagyon örülünk neki, főként, hogy a település egyes részein nincs vezetékes gáz, így ezeknek a rászoruló lakóknak különösen jól jön, mondta Ferencz Tamás polgármester.
Görgetegen egyátalán nincs vezetékes gáz, így az ott élők nem is részesülnek a rezsicsökkentésből, nekik fontos segítség télen a szociális tűzifa. – Minden évben pályázunk, így tettünk idén is és mintegy 6776 ezer forintot nyertünk erre a célra, mondta Fadgyas Attila, polgármester.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy még augusztusban a somogyi önkormányzatoknak a 14 ezer 386 köbméter fa megvásárlására szánt összeget. A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát 2026. február 16-áig osztják ki a rászorulók részére.
Ezekre a településekre kerül szociális tűzifa támogatás Somogy vármegyében:
- Ádánd
- Alsóbogát
- Andocs
- Babócsa
- Bábonymegyer
- Bakháza
- Balatonberény
- Balatonfenyves
- Balatonföldvár
- Balatonkeresztúr
- Balatonlelle
- Balatonmáriafürdő
- Balatonőszöd
- Balatonszabadi
- Balatonszárszó
- Balatonszemes
- Balatonszentgyörgy
- Balatonújlak
- Balatonvilágos
- Bálványos
- Bárdudvarnok
- Baté
- Bedegkér
- Bélavár
- Beleg
- Berzence
- Bodrog
- Bolhás
- Bolhó
- Bonnya
- Böhönye
- Bőszénfa
- Buzsák
- Büssü
- Csákány
- Cserénfa
- Csokonyavisonta
- Csoma
- Csombárd
- Csököly
- Csömend
- Csurgó
- Csurgónagymarton
- Darány
- Drávagárdony
- Drávatamási
- Ecseny
- Edde
- Felsőmocsolád
- Fiad
- Fonó
- Főnyed
- Gadány
- Gálosfa
- Gamás
- Gige
- Gölle
- Görgeteg
- Gyékényes
- Gyugy
- Hajmás
- Háromfa
- Hedrehely
- Hencse
- Heresznye
- Hetes
- Hollád
- Homokszentgyörgy
- Hosszúvíz
- Igal
- Iharos
- Iharosberény
- Inke
- Istvándi
- Jákó
- Juta
- Kadarkút
- Kálmáncsa
- Kánya
- Kapoly
- Kaposfő
- Kaposgyarmat
- Kaposhomok
- Kaposkeresztúr
- Kaposmérő
- Kaposújlak
- Kaposszerdahely
- Kára
- Karád
- Kastélyosdombó
- Kaszó
- Kazsok
- Kelevíz
- Kercseliget
- Kéthely
- Kisasszond
- Kisbajom
- Kisbárapáti
- Kisberény
- Kisgyalán
- Kiskorpád
- Komlósd
- Kőkút
- Kőröshegy
- Kötcse
- Kutas
- Lábod
- Lad
- Lakócsa
- Látrány
- Libickozma
- Lulla
- Magyaratád
- Magyaregres
- Mernye
- Mesztegnyő
- Mezőcsokonya
- Mike
- Mosdós
- Nágocs
- Nagybajom
- Nagyberény
- Nagyberki
- Nagycsepely
- Nagykorpád
- Nagyszakácsi
- Nemesdéd
- Nemeskisfalud
- Nemesvid
- Nikla
- Nyim
- Orci
- Ordacsehi
- Osztopán
- Öreglak
- Őrtilos
- Ötvöskónyi
- Pálmajor
- Pamuk
- Patalom
- Patca
- Patosfa
- Péterhida
- Pogányszentpéter
- Polány
- Porrog
- Porrogszentkirály
- Porrogszentpál
- Potony
- Pusztakovácsi
- Ráksi
- Rinyabesenyő
- Rinyakovácsi
- Rinyaszentkirály
- Rinyaújlak
- Rinyaújnép
- Ságvár
- Sántos
- Sávoly
- Segesd
- Simonfa
- Siójut
- Som
- Somodor
- Somogyacsa
- Somogyaracs
- Somogyaszaló
- Somogybabod
- Somogybükkösd
- Somogycsicsó
- Somogydöröcske
- Somogyegres
- Somogyfajsz
- Somogygeszti
- Somogyjád
- Somogymeggyes
- Somogysámson
- Somogysárd
- Somogyszentpál
- Somogyszil
- Somogyszob
- Somogytúr
- Somogyudvarhely
- Somogyvámos
- Somogyvár
- Somogyzsitfa
- Szabadi
- Szabás
- Szántód
- Szegerdő
- Szenna
- Szenta
- Szentbalázs
- Szentborbás
- Szentgáloskér
- Szenyér
- Szilvásszentmárton
- Szólád
- Szorosad
- Szőlősgyörök
- Szulok
- Tapsony
- Táska
- Taszár
- Teleki
- Tengőd
- Tikos
- Torvaj
- Tótújfalu
- Törökkoppány
- Újvárfalva
- Varászló
- Várda
- Vése
- Visnye
- Visz
- Vízvár
- Vörs
- Zákányfalu
- Zimány
- Zselickisfalud
- Zselickislak
- Zselicszentpál