Hatalmas segítség érkezik: itt számíthatnak ingyen tűzifára a rászoruló családok

Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához – mondta korábban Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Ebből természetesen jut Somogyba is, így a rászoruló családoknak nem kell attól félniük, hogy felkészületlenül éri őket a hideg idő.

Döntött a minisztérium, érkezik a támogatás a somogyi falvakba is. Fotó: MW

A Közigazgatási és Területülésfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint Somogy vármegyében 14 ezer 386 erdei köbméter tűzifát oszthatnak ki a rászorulók részére, amely 223 települést érint. Az országgyűlési képviselők közösségi oldalaikon számoltak be jó hírről. Gelencsér Attila egy videót osztott meg a szociális tűzifa támogatásokról, amelyben elmondta körzetében 25 zselici falu 950 köbméter fához jut.

Többek között Csomába is kerül 32 köbméter fa, ami mintegy 32 családnak nyújt segítséget. – Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy sokan nem nyújtanak be támogatási kérelmet. Ez tulajdonképpen pozitív változás, mert azt jelenti, hogy jobban élnek a település lakói, mondta Molnár Edit, polgármester.

A csomaiak október 1. és 30. között igényelhetik a tüzelőnek valót, amit már be is szerzett és betárolt az önkormányzat.

Csomában már betárolták a szociális tűzifát

Fotóillusztráció: Makovics Kornél

Jól jön a szociális tűzifa

Gigébe is kerül a támogatásból, ahol összesen 115 köbmétert osztanak szét. – Kaptunk támogatást mintegy 81 köbméterre, ezt kiegészítette az önkormányzatunk saját forrásából és így igyekszünk minden rászorulónak biztosítani a szociális tűzifával, mondta Bálint Ildikó, polgármester. Hozzátette: mindenképpen karácsony előtt szeretnék kiosztani a meleget adó segítséget.

Bárdudvarnokon is érkezik még a fűtési szezon kezdetén a támogatás. – Mintegy ötven családot érint a szociális tűzifa támogatás Bárdudvarnokon. Ez nagy segítség és nagyon örülünk neki, főként, hogy a település egyes részein nincs vezetékes gáz, így ezeknek a rászoruló lakóknak különösen jól jön, mondta Ferencz Tamás polgármester.

Minden településen nagy segítség a szociális tűzifa. Fotó: Szakony Attila

Görgetegen egyátalán nincs vezetékes gáz, így az ott élők nem is részesülnek a rezsicsökkentésből, nekik fontos segítség télen a szociális tűzifa. – Minden évben pályázunk, így tettünk idén is és mintegy 6776 ezer forintot nyertünk erre a célra, mondta Fadgyas Attila, polgármester.