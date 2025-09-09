szeptember 9., kedd

Ádám névnap

3 órája

Hatalmas segítség érkezik: itt számíthatnak ingyen tűzifára a rászoruló családok

Címkék#Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium#segítség#tűzifa

Nem kell fázniuk a rászorulóknak sem Somogy vármegye településein. Országosan 2346 önkormányzat, Somogyban 223 település részesül szociális tűzifa támogatásból. A meleget adó segítség még a hideg idő beállta előtt várhatóan megérkezik minden rászorulóhoz.

Koszorus Rita
Hatalmas segítség érkezik: itt számíthatnak ingyen tűzifára a rászoruló családok

Fotó: © Cseh Gábor

Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához – mondta korábban Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában. Ebből természetesen jut Somogyba is, így a rászoruló családoknak nem kell attól félniük, hogy felkészületlenül éri őket a hideg idő. 

szociális tűzifa támogatás érkezik
Döntött a minisztérium, érkezik a támogatás a somogyi falvakba is. Fotó: MW 

A Közigazgatási és Területülésfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint Somogy vármegyében 14 ezer 386 erdei köbméter tűzifát oszthatnak ki a rászorulók részére, amely 223 települést érint. Az országgyűlési képviselők közösségi oldalaikon számoltak be jó hírről. Gelencsér Attila egy videót osztott meg a szociális tűzifa támogatásokról, amelyben elmondta körzetében 25 zselici falu 950 köbméter fához jut. 

Többek között Csomába is kerül 32 köbméter fa, ami mintegy 32 családnak nyújt segítséget. – Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy sokan nem nyújtanak be támogatási kérelmet. Ez tulajdonképpen pozitív változás, mert azt jelenti, hogy jobban élnek a település lakói, mondta Molnár Edit, polgármester. 

A csomaiak október 1. és 30. között igényelhetik a tüzelőnek valót, amit már be is szerzett és betárolt az önkormányzat. 

Szociális tüzifa_Mk_0004
Csomában már betárolták a szociális tűzifát
Fotóillusztráció: Makovics Kornél

Jól jön a szociális tűzifa 

Gigébe is kerül a támogatásból, ahol összesen 115 köbmétert osztanak szét. – Kaptunk támogatást mintegy 81 köbméterre, ezt kiegészítette az önkormányzatunk saját forrásából és így igyekszünk minden rászorulónak biztosítani a szociális tűzifával, mondta Bálint Ildikó, polgármester. Hozzátette: mindenképpen karácsony előtt szeretnék kiosztani a meleget adó segítséget. 

Bárdudvarnokon is érkezik még a fűtési szezon kezdetén a támogatás. – Mintegy ötven családot érint a szociális tűzifa támogatás Bárdudvarnokon. Ez nagy segítség és nagyon örülünk neki, főként, hogy a település egyes részein nincs vezetékes gáz, így ezeknek a rászoruló lakóknak különösen jól jön, mondta Ferencz Tamás polgármester. 

SZAK1492
Minden településen nagy segítség a szociális tűzifa. Fotó: Szakony Attila

Görgetegen egyátalán nincs vezetékes gáz, így az ott élők nem is részesülnek a rezsicsökkentésből, nekik fontos segítség télen a szociális tűzifa. – Minden évben pályázunk, így tettünk idén is és mintegy 6776 ezer forintot nyertünk erre a célra, mondta Fadgyas Attila, polgármester. 

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy még augusztusban a somogyi önkormányzatoknak a 14 ezer 386 köbméter fa megvásárlására szánt összeget. A nyertes önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát 2026. február 16-áig osztják ki a rászorulók részére.

Ezekre a településekre kerül szociális tűzifa támogatás Somogy vármegyében:

  • Ádánd
  • Alsóbogát
  • Andocs
  • Babócsa
  • Bábonymegyer
  • Bakháza
  • Balatonberény
  • Balatonfenyves
  • Balatonföldvár
  • Balatonkeresztúr
  • Balatonlelle
  • Balatonmáriafürdő
  • Balatonőszöd
  • Balatonszabadi
  • Balatonszárszó
  • Balatonszemes
  • Balatonszentgyörgy
  • Balatonújlak
  • Balatonvilágos
  • Bálványos
  • Bárdudvarnok
  • Baté
  • Bedegkér
  • Bélavár
  • Beleg
  • Berzence
  • Bodrog
  • Bolhás
  • Bolhó
  • Bonnya
  • Böhönye
  • Bőszénfa
  • Buzsák
  • Büssü
  • Csákány
  • Cserénfa
  • Csokonyavisonta
  • Csoma
  • Csombárd
  • Csököly
  • Csömend
  • Csurgó
  • Csurgónagymarton
  • Darány
  • Drávagárdony
  • Drávatamási
  • Ecseny
  • Edde
  • Felsőmocsolád
  • Fiad
  • Fonó
  • Főnyed
  • Gadány
  • Gálosfa
  • Gamás
  • Gige
  • Gölle
  • Görgeteg
  • Gyékényes
  • Gyugy
  • Hajmás
  • Háromfa
  • Hedrehely
  • Hencse
  • Heresznye
  • Hetes
  • Hollád
  • Homokszentgyörgy
  • Hosszúvíz
  • Igal
  • Iharos
  • Iharosberény
  • Inke
  • Istvándi
  • Jákó
  • Juta
  • Kadarkút
  • Kálmáncsa
  • Kánya
  • Kapoly
  • Kaposfő
  • Kaposgyarmat
  • Kaposhomok
  • Kaposkeresztúr
  • Kaposmérő
  • Kaposújlak
  • Kaposszerdahely
  • Kára
  • Karád
  • Kastélyosdombó
  • Kaszó
  • Kazsok
  • Kelevíz
  • Kercseliget
  • Kéthely
  • Kisasszond
  • Kisbajom
  • Kisbárapáti
  • Kisberény
  • Kisgyalán
  • Kiskorpád
  • Komlósd
  • Kőkút
  • Kőröshegy
  • Kötcse
  • Kutas
  • Lábod
  • Lad
  • Lakócsa
  • Látrány
  • Libickozma
  • Lulla
  • Magyaratád
  • Magyaregres
  • Mernye
  • Mesztegnyő
  • Mezőcsokonya
  • Mike
  • Mosdós
  • Nágocs
  • Nagybajom
  • Nagyberény
  • Nagyberki
  • Nagycsepely
  • Nagykorpád
  • Nagyszakácsi
  • Nemesdéd
  • Nemeskisfalud
  • Nemesvid
  • Nikla
  • Nyim
  • Orci
  • Ordacsehi
  • Osztopán
  • Öreglak
  • Őrtilos
  • Ötvöskónyi
  • Pálmajor
  • Pamuk
  • Patalom
  • Patca
  • Patosfa
  • Péterhida
  • Pogányszentpéter
  • Polány
  • Porrog
  • Porrogszentkirály
  • Porrogszentpál
  • Potony
  • Pusztakovácsi
  • Ráksi
  • Rinyabesenyő
  • Rinyakovácsi
  • Rinyaszentkirály
  • Rinyaújlak
  • Rinyaújnép
  • Ságvár
  • Sántos
  • Sávoly
  • Segesd
  • Simonfa
  • Siójut
  • Som
  • Somodor
  • Somogyacsa
  • Somogyaracs
  • Somogyaszaló
  • Somogybabod
  • Somogybükkösd
  • Somogycsicsó
  • Somogydöröcske
  • Somogyegres
  • Somogyfajsz
  • Somogygeszti
  • Somogyjád
  • Somogymeggyes
  • Somogysámson
  • Somogysárd
  • Somogyszentpál
  • Somogyszil
  • Somogyszob
  • Somogytúr
  • Somogyudvarhely
  • Somogyvámos
  • Somogyvár
  • Somogyzsitfa
  • Szabadi
  • Szabás
  • Szántód
  • Szegerdő
  • Szenna
  • Szenta
  • Szentbalázs
  • Szentborbás
  • Szentgáloskér
  • Szenyér
  • Szilvásszentmárton
  • Szólád
  • Szorosad
  • Szőlősgyörök
  • Szulok
  • Tapsony
  • Táska
  • Taszár
  • Teleki
  • Tengőd
  • Tikos
  • Torvaj
  • Tótújfalu
  • Törökkoppány
  • Újvárfalva
  • Varászló
  • Várda
  • Vése
  • Visnye
  • Visz
  • Vízvár
  • Vörs
  • Zákányfalu
  • Zimány
  • Zselickisfalud
  • Zselickislak
  • Zselicszentpál

 

