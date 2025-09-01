szeptember 1., hétfő

A döntés a magyar vásárlókat is érinti

Temuvég? Brutálisan megdrágulnak az eddig fillérekért kínált termékek is

Címkék#USA#Temu#csomag

Az online vásárlások világa új kihívásokkal néz szembe, a filléres rendelések kora a végéhez közeledhet. A Temu és a Shein platform felhasználói is drágulásra és hosszabb szállítási határidőkre számíthatnak, miután az USA szabályozásai szigorodnak, és eltörlik a vámmentességet.

Temuvég? Brutálisan megdrágulnak az eddig fillérekért kínált termékek is

Fotó: yanishevska

Az online vásárlások világa nagy átalakuláson megy keresztül: véget érhet a „filléres csodák” korszaka. Az Amerikai Egyesült Államok augusztusban eltörölte a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét, ezzel jelentősen megnehezítve a korábban olcsón érkező termékek forgalmát. A döntés nemcsak az amerikai, hanem közvetetten a magyar vásárlókat is érinti, hiszen a globális e-kereskedelmi platformok – például a Temu és a Shein – új logisztikai és árazási stratégiákra kényszerülnek.

Temuról rendelt csomagok közkedvelt átvételi módja, a csomag automata. Fotó: Nemeth Andras Peter

A változás lényege, hogy megszűnik az a vámküszöb, amely lehetővé tette a kis értékű csomagok vámmentes érkezését. Míg az EU-ban jelenleg 150 euró (~60 ezer forint) az értékhatár, addig az amerikai piac korábban jóval kedvezőbb feltételeket biztosított a kínai és más ázsiai eladóknak. Az intézkedés következtében a főleg Kínából érkező termékek végső fogyasztói árai akár 30 százalékkal is emelkedhetnek, és a szállítási idők is hosszabbodhatnak.

Somogyban is tombol a Temu

"Rendszeren szoktam, már hosszú ideje vásárolni, főként ruhákat és elektronikai eszköz kiegészítőket felváltva a létező platformokról. Szomorúan hallom, hogy ezen platformokon áremelkedés és hosszabb szállítási határidő várható. Ugyanakkor szerintem van pozitív hozadéka is, mert az emberek, köztük én is, tudatosabban fognak vásárolni." - mondta a kaposvári Molnár Bianka e-kereskedelmi vásárló.

Nagyon szeretem a platformok ár/érték arányú termékeinek kínálatát, és hogy helyi korlátozások nélkül tudok vásárolni. Ám így talán így könnyebb lehet a helyi kereskedőnek is dolga - mondta Bianka zárásként.

Napi 4 millió csomag az USA-ban

A vámhatóságok világszerte hatalmas mennyiségű, kis értékű csomag kezelésével küzdöttek. Csak az USA-ba 2024-ben 1,34 milliárd csomag érkezett. A mostani szabálymódosítás célja, hogy egyenlőbb versenyfeltételeket teremtsen a helyi kereskedők és az ázsiai importőrök között, ugyanakkor a vásárlók számára egyértelmű drágulást hoz.

Az Európai Unió is tervezi az eltörlést

Az Európai Unió is tervezi a vámmentesség eltörlését 2026-ban, ez szintén érinti a magyar vásárlókat. Amennyiben megszűnik a 150 eurós határ, gyakorlatilag minden importtermékre vámot kell majd fizetni – így a most még viszonylag olcsón beszerezhető, távol-keleti árucikkekért is jóval mélyebben kell majd a zsebünkbe nyúlni.

 

 

