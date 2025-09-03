Az átlagember biztosan ráfaragna a Tisza-adóval

Gyurcsány visszavonult, de a szelleme itt maradt! – foglalta össze a tervezett Tisza-adó történetét Gelencsér Attila a Facebook-posztjában. A Tisza Párt brutális adóemelésre készül, kiszivárgott adótervük szerint akár 33%-os SZJA-t fizettetnének a magyarokkal! Ismerős ez valahonnan, nem? – tette fel a kérdést Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője. Hozzátette: továbbra is kiállunk az egykulcsos SZJA mellett, sőt, ha a gazdaság engedi, további adócsökkentéseket is terveznek.

Adóemelés a láthatáron, ha győznek, jöhet a Tisza-adó Fotó: Magyar Nemzet

A Tisza-adó helyett marad a családi adókedvezmény

Úgy tűnik, Gyurcsány szelleme átjárja Magyar Péteréket – tette hozzá Gelencsér Attila, és leszögezte, hogy ők viszont továbbra is kiállnak az egykulcsos adó mellett – sőt a családi adókedvezmények és a további adócsökkentések mellett is.

Az átlagember ráfaragna a többkulcsos adóval

Egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé 20 ezer forinttal lenne kevesebb, ha megvalósulnának a Tiszta Párt progresszív adórendszerre vonatkozó javaslatai. A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené. Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem több tízezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra, számolta ki a VG.hu.

A kiszivárgott dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy az átlag- és mediánkereset esetén már többet kellene adózni.

Somogyban sem lenne jobb a helyzet

Kiszámolható, hogy mennyit buknának ezen a somogyi munkavállalók. 2025 első félévében 562 883 forint volt az átlagbér vármegyénkben, ez éves bontásban 6 754 596 forint. Ez után a jövedelem után jelenleg 15 százalék, vagyis havi 84 432 forint szja-t kell megfizetni. Így most ez havi 478 ezer 451 forint bért jelent. Mivel a Tisza tervezete progresszív adózás lenne, mindez azt jelenti, hogy 5 millió forint után 15 százalékos, a fennmaradó 1 754 596 forint után pedig a 22 százalékos kulccsal kellene adózni. Így most 1 millió 13 ezer 184 forint az éves szja összege, a Tisza progresszív rendszerében ez 1 millió 136 ezer 11 forint lenne, tehát egy éveben 122 ezer 827 forinttal jutna kevesebb a dolgozóknak mint a mostani rendszerben, havi bontásban pedig 10 ezer 236 forinttal.