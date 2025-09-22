Nagy a baj a Balatonnál - Fonyódon és Zamárdiban zárlatot rendeltek el

Végtelennek tűnő harcot vívnak a szőlősgazdák a rettegett fitoplazmával, amitől elpusztulnak a szőlők viszonylag rövid idő alatt. A baj olyannyira nagy a Balatonboglári Borvidéken, hogy két településen zárlatot rendelt el a hatóság.

A zárlat alá vont területeken felveszik a kesztyűt a kabóca ellen

Fotó: Pesti Tamás

Már ki is hirdette az érintett fonyódi és zamárdi önkormányzat, hogy mely területeken rendeltek el zárlatot és mit kell tenniük az érintett belterületi és külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a betegség megfékezése érdekében.

Ahol már felütötte fejét a fitoplazma és az aranyszínű sárgaság, a festékkel megjelölt tőkéket ki kell vágni a lehető legnagyobb gyökérzettel együtt és el kell égetni legkésőbb jövő március 14-ig. Az eltávolított növény helyét meg kell jelölni és a gyökérzetből sarjadó új hajtásokat is folyamatosan el kell távolítani. A fertőzött területről nem lehet növényi szaporító anyagot elszállítani, valamint a károsító terjedését elősegítő növényt, terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni sem lehet. Ezeken a helyeken kötelező a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni permetezés a megadott szerrel, a vesszőkre lerakott tojásait pedig tél végi metszéssel lehet eltávolítani. A kifüggesztett dokumentumban az is benne áll, hogy a fertőzött területeken nem lehet szőlőiskolát és szőlő törzsültetvényt sem létesíteni. Annak érdekében, hogy minden szőlősgazda betartsa a szabályokat, a hatóság fokozott ellenőrzéseket végez a vegetációs időszakban és a kötelezettségeket elhalasztókkal szemben bírságot szabnak ki.

Fonyódon és Zamárdiban több száz ingatlant érint a szigorú zárlati intézkedés.

– Ez egy elég nagy kihívás, amit komolyan kell vennünk, mert nagyon gyorsan terjed a betegség és nyilván a szőlősgazdák törekszenek a megelőzésre. Az erdő mellett lévő ültetvények vannak a legnagyobb veszélyben. A fitoplazma vektora, az amerikai szőlőkabóca ugyanis ott is jó életteret talál és az erdőre nincsen ráhatásunk – mondta kérdésünkre Podmaniczky Péter, a Balatonboglári Borvidék elnöke. Hozzátette: a szomszédos vármegyékben már jóval nagyobb a baj, Zalában futótűzként terjed a fitoplazma, évről-évre nagyobb arányúak a kivágások.

Az általunk megkérdezett helyi borászok nem tudnak nagy kivágásokról sem Zamárdiban sem Fonyódon, feltételezésük szerint kisebb, néhány soros magánszőlők lehetnek érintettek.