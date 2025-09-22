34 perce
Nagy a baj a Balatonnál - Fonyódon és Zamárdiban zárlatot rendeltek el
A Balatonboglári Borvidék két településén is zárlatot rendelt el a Somogy Vármegyei Kormányhivatal. A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma fertőzés miatt kell kivágni a megjelölt tőkéket, valamint zárlat alá vontak egy sor ültetvényt.
Végtelennek tűnő harcot vívnak a szőlősgazdák a rettegett fitoplazmával, amitől elpusztulnak a szőlők viszonylag rövid idő alatt. A baj olyannyira nagy a Balatonboglári Borvidéken, hogy két településen zárlatot rendelt el a hatóság.
Már ki is hirdette az érintett fonyódi és zamárdi önkormányzat, hogy mely területeken rendeltek el zárlatot és mit kell tenniük az érintett belterületi és külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a betegség megfékezése érdekében.
Ahol már felütötte fejét a fitoplazma és az aranyszínű sárgaság, a festékkel megjelölt tőkéket ki kell vágni a lehető legnagyobb gyökérzettel együtt és el kell égetni legkésőbb jövő március 14-ig. Az eltávolított növény helyét meg kell jelölni és a gyökérzetből sarjadó új hajtásokat is folyamatosan el kell távolítani. A fertőzött területről nem lehet növényi szaporító anyagot elszállítani, valamint a károsító terjedését elősegítő növényt, terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni sem lehet. Ezeken a helyeken kötelező a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni permetezés a megadott szerrel, a vesszőkre lerakott tojásait pedig tél végi metszéssel lehet eltávolítani. A kifüggesztett dokumentumban az is benne áll, hogy a fertőzött területeken nem lehet szőlőiskolát és szőlő törzsültetvényt sem létesíteni. Annak érdekében, hogy minden szőlősgazda betartsa a szabályokat, a hatóság fokozott ellenőrzéseket végez a vegetációs időszakban és a kötelezettségeket elhalasztókkal szemben bírságot szabnak ki.
Fonyódon és Zamárdiban több száz ingatlant érint a szigorú zárlati intézkedés.
– Ez egy elég nagy kihívás, amit komolyan kell vennünk, mert nagyon gyorsan terjed a betegség és nyilván a szőlősgazdák törekszenek a megelőzésre. Az erdő mellett lévő ültetvények vannak a legnagyobb veszélyben. A fitoplazma vektora, az amerikai szőlőkabóca ugyanis ott is jó életteret talál és az erdőre nincsen ráhatásunk – mondta kérdésünkre Podmaniczky Péter, a Balatonboglári Borvidék elnöke. Hozzátette: a szomszédos vármegyékben már jóval nagyobb a baj, Zalában futótűzként terjed a fitoplazma, évről-évre nagyobb arányúak a kivágások.
Az általunk megkérdezett helyi borászok nem tudnak nagy kivágásokról sem Zamárdiban sem Fonyódon, feltételezésük szerint kisebb, néhány soros magánszőlők lehetnek érintettek.
Ezért kell zárlat
A fitoplazma nevű betegség hatására gyakorlatilag teljesen elpusztul a növény, először csak a levelei sárgulnak, majd kanalasodnak és a végén már termést sem hoz a szőlő, hanem teljesen tönkremegy. A fitoplazmát az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely szívogatásával viszi át egyik növényről a másikra a betegséget, amely ellen csak a megelőzés vagy a kivágás hatékony módszer.
- Fonyódon zárlat alá vont területek helyrajzi számainak listája:
5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011/1, 5011/2, 5012, 5013, 5014/1, 5015/1, 5015/2, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025/1, 5025/2, 5026, 5027, 5028/1, 5028/2, 5028/3, 5029/1, 5029/2, 5030/1, 5030/2, 5031/1, 5031/2, 5031/3, 5031/4, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037/2, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045/1, 5045/2, 5045/3, 5045/4, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056/1, 5056/2, 5057, 5058, 5059/1, 5059/2, 5060/1, 5060/2, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111/1, 5111/2, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116/1, 5116/2, 5117/1, 5117/2, 5118, 5119, 5120/1, 5120/2, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134/1, 5134/2, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142/1, 5142/2, 5143/4, 5143/5, 5143/6, 5143/9, 5143/11, 5143/13, 5143/16, 5143/17, 5143/18, 5143/19, 5143/20, 5143/22, 5143/24, 5143/25, 5143/26, 5143/27, 5143/28, 5143/29, 5143/30, 5143/31, 5143/32, 5143/33, 5143/34, 5143/35, 5143/36, 5143/37, 5143/38, 5143/39, 5143/40, 5143/41, 5143/42, 5143/43, 5143/44, 5143/45, 5143/46, 5143/47, 5143/48, 5143/49, 5143/50, 5143/51, 5143/52, 5143/54, 5143/55, 5143/58, 5143/59, 5143/60, 5143/61, 5143/62, 5143/63, 5143/64, 5143/65, 5143/66, 5143/67, 5143/68, 5143/69, 5143/70, 5143/71, 5143/72, 5143/73, 5143/74, 5143/75, 5143/76, 5143/80, 5143/81, 5143/82, 5143/83, 5143/84, 5143/85, 5143/86, 5143/87, 5144, 5145/1, 5145/2, 5145/4, 5145/5, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160/1, 5160/2, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171/1, 5171/2, 5172/1, 5173/2, 5174/2, 5175/2, 5176/2, 5177, 5178/3, 5178/4, 5179, 5180/2, 5181/1, 5181/2, 5182/2, 5183, 5184, 5185, 5186/1, 5186/2, 5187, 5188, 5189, 5190/1, 5190/2, 5190/3, 5190/4, 5190/5, 5190/6, 5191, 5192, 5193/1, 5193/2, 5194/1, 5194/2, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232/1, 5232/2, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242/1, 5242/2, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263/2, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268/1, 5268/2, 5269, 5270/1, 5270/2, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278/1, 5278/2, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284/2, 5284/3, 5284/4, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289/1, 5289/3, 5289/4, 5289/5, 5289/6, 5289/7, 5290, 5291, 5292, 5293/1, 5293/2, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324/1, 5324/2, 5324/3, 5326/1, 5326/2, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354/1, 5354/2, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360/1, 5360/2, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378/1, 5378/2, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383/1, 5383/2, 5384, 5386, 5387/1, 5387/2, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406/1, 5406/2, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415/1, 5415/2, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452/1, 5452/2, 5453, 5454/2, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468/1, 5468/2, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477/1, 5477/2, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494/1, 5494/2, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510/1, 5510/2, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522/1, 5522/2, 5523, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571/1, 5571/2, 5572/1, 5572/2, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581/1, 5581/2, 5582, 5583/1, 5583/2, 5584, 5585/1, 5585/2, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595/1, 5595/2, 5596/1, 5596/2, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604/1, 5604/2, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614/1, 5614/2, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619/1, 5619/2, 5620, 5621, 5622/1, 5622/2, 5623/1, 5623/2, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631/1, 5631/2, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637/1, 5637/2, 5637/3, 5638, 5639/1, 5639/2, 5639/3, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644/1, 5644/2, 5644/3, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660/1, 5660/2, 5663/1, 5663/2, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669/1, 5669/2, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675/1, 5675/2, 5676/1, 5676/2, 5677, 5678, 5679, 5680/1, 5680/2, 5681, 5682/1, 5682/2, 5683, 5684, 5685, 5687, 5688, 5689, 5690/1, 5690/2, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704/1, 5704/2, 5705, 5706, 5707, 5708/1, 5708/2, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719/1, 5719/2, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736/1, 5736/2, 5737, 573
- Zamárdiban zárlat alá vont területek helyrajzi számai:
052/15, 052/16, 052/18, 052/19, 052/37, 052/38, 052/39, 052/41, 052/46, 052/77, 056/31, 079/8, 092/16, 092/17, 092/20, 092/21, 092/23, 1/2025, 194/2008, 2016/2031, 2017/625, 2018/2019, 2019/2072, 2225/1, 2356/1, 2356/2, 2422/1, 2422/2, 2448/1, 2448/2, 2462/2, 2462/3, 2462/4, 2462/5, 2462/6, 2462/7, 2462/8, 2506/1, 2506/2, 2506/3, 2506/4, 2506/5, 2506/6, 2506/7, 2506/8, 2509/2, 2509/3, 2509/4, 2509/5, 2510/1, 2510/2, 2510/4, 2510/5, 2510/6, 2511/1, 2511/2, 2511/4, 2511/5, 2511/6, 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2512/4, 2512/5, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2514/1, 2514/2, 2514/3, 2521/1, 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2522/1, 2522/2, 2522/3, 2523/1, 2523/2, 2523/3, 2523/4, 2525/1, 2525/2, 2525/4, 2525/5, 2525/6, 2525/7, 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2530/1, 2530/2, 2530/3, 2530/4, 2531/1, 2531/2, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2534/3, 2534/4, 2534/5, 2534/6, 2534/7, 2534/8, 2534/9, 2535/2, 2535/3, 2535/4, 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2536/27, 2536/28, 2536/29, 2536/30, 2536/31, 2536/32, 2536/33, 2536/34, 2536/35, 2536/36, 2536/37, 2536/38, 2536/39, 2536/40, 2536/41, 2536/42, 2536/43, 2536/44, 2536/45, 2536/46, 2536/47, 2536/48, 2536/49, 2536/63, 2536/66, 2536/67, 2536/69, 2536/71, 2536/72, 2536/73, 2536/74, 2536/75, 2537/1, 2537/2, 2538/1, 2538/2, 2539/1, 2539/2, 2541/2, 2541/3, 2541/4, 2541/5, 2542/2, 2543/1, 2543/2, 2546/1, 2546/2, 2549/1, 2549/2, 2550/2, 2550/4, 2550/5, 2550/6, 2550/7, 2551/1, 2551/2, 2558/1, 2558/11, 2558/12, 2558/13, 2558/14, 2558/15, 2558/16, 2558/17, 2558/18, 2558/19, 2558/20, 2558/21, 2558/22, 2558/23, 2558/24, 2558/8, 2558/9, 2559/4, 2559/5, 2559/6, 2559/7, 2562/1, 2562/2, 2566/1, 2566/2, 2577/1, 2577/2, 2585/1, 2585/2, 2587/1, 2587/2, 2588/1, 2588/2, 2591/1, 2591/2, 2592/1, 2592/2, 2595/1, 2595/2, 2601/1, 2601/3, 2601/4, 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2628/1, 2628/2, 2637/1, 2637/2, 2639/1, 2639/2, 2641/1, 2641/2, 2652/1, 2652/11, 2652/12, 2652/2, 2652/3, 2652/4, 2652/5, 2652/6, 2652/7, 2653/1, 2653/2, 2653/3, 2654/1, 2654/2, 2684/1, 2684/2, 2689/1, 2689/10, 2689/2, 2689/4, 2689/5, 2689/6, 2689/7, 2689/8, 2689/9, 2699/1, 2699/2, 2700/1, 2700/2, 2712/1, 2712/2, 2719/1, 2719/2, 2725/1, 2725/2, 2735/1, 2735/2, 2735/3, 2735/4, 2747/2, 2748/2, 2749/2, 2751/2, 2752/2, 2753/2, 2754/2, 2755/1, 2756/2, 2757/2, 2758/2, 2759/1, 2759/2, 2760/2, 2762/2, 2773/2, 2774/1, 2776/1, 2776/2, 2776/3, 2793/1, 2793/2, 2799/1, 2799/2, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 2800/4, 2801/1, 2801/2, 2815/1, 2815/2, 2820/1, 2820/2, 2831/1, 2831/2, 2834/2, 2835/1, 2835/2, 2836/1, 2836/2, 2839/1, 2839/2, 2846/1, 2846/2, 2850/1, 2850/2, 2851/1, 2851/2, 2852/1, 2852/2, 2853/1, 2853/2, 2859/1, 2859/2, 2895/2, 2895/3, 2895/4, 2895/5, 2896/1, 2896/2, 2900/2, 2902/10, 2902/13, 2902/14, 2902/15, 2902/16, 2902/2, 2902/3, 2902/4, 2902/5, 2902/6, 2902/7, 2902/8, 2902/9, 2905/1, 2905/2, 2906/1, 2906/2, 2911/1, 2911/2, 2912/1, 2912/2, 2913/1, 2913/2, 2920/1, 2920/2, 2922/1, 2922/2, 2935/2, 3119/1, 3119/2, 3121/1, 3121/2, 3122/1, 3122/2, 3123/1, 3123/2, 3124/1, 3124/2, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3161/1, 3161/2, 3176/1, 3176/2, 3569/2, 3570/1, 3570/2, 3570/3, 3570/4, 3570/5, 3571/2, 3571/20, 3571/21, 3571/26, 3571/27, 3571/28, 3571/29, 3571/3, 3571/31, 3571/32, 3571/33, 3571/34, 3571/4, 3571/5, 3571/54, 3571/55, 3571/56, 3571/57, 3571/58, 3571/59, 3571/6, 3571/60, 3571/61, 3571/62, 3571/63, 3571/64, 3571/7, 3571/74, 3571/76, 3571/77, 3571/78, 3571/8, 3571/9, 3572/1, 3573/13, 3573/14, 3573/15, 3573/16, 3573/17, 3573/18, 3573/19, 3576/1, 3576/2, 3576/3, 3577/1, 3577/10, 3577/11, 3577/12, 3577/13, 3577/14, 3577/15, 3577/16, 3577/17, 3577/18, 3577/19, 3577/2, 3577/20, 3577/21, 3577/22, 3577/23, 3577/24, 3577/25, 3577/26, 3577/27, 3577/28, 3577/29, 3577/3, 3577/30, 3577/31, 3577/32, 3577/33, 3577/34, 3577/35, 3577/36, 3577/4, 3577/5, 3577/6, 3577/7, 3577/8, 3577/9, 383/2016, 4491/3, 4491/4, 4491/5, 4491/6, 4494/1, 4494/2, 4495/3, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8, 4498/1, 4498/2, 4499/1, 4499/2, 4502/1, 4502/2, 4602/3, 4604/3, 4604/4, 4608/4, 4609/1, 4613/2, 4632/1, 4748/3, 4793/2, 4804/2, 4806/1, 4813/1, 4813/2, 4863/2, 4864/1, 4864/2, 4873/1, 4873/2, 4899/2, 568/2022, 690/2008, 7/2001.