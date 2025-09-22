szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fertőzésveszély

3 órája

Nagy a baj a Balatonnál - Fonyódon és Zamárdiban zárlatot rendeltek el

Címkék#növény#szőlősgazda#fitoplazma#Balatonboglári Borvidék#szőlőkabóca

A Balatonboglári Borvidék két településén is zárlatot rendelt el a Somogy Vármegyei Kormányhivatal. A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma fertőzés miatt kell kivágni a megjelölt tőkéket, valamint zárlat alá vontak egy sor ültetvényt.

Koszorus Rita

Végtelennek tűnő harcot vívnak a szőlősgazdák a rettegett fitoplazmával, amitől elpusztulnak a szőlők viszonylag rövid idő alatt. A baj olyannyira nagy a Balatonboglári Borvidéken, hogy két településen zárlatot rendelt el a hatóság. 

kabóca zárlat
A zárlat alá vont területeken felveszik a kesztyűt a kabóca ellen
Fotó: Pesti Tamás

Már ki is hirdette az érintett fonyódi és zamárdi önkormányzat, hogy mely területeken rendeltek el zárlatot és mit kell tenniük az érintett belterületi és külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a betegség megfékezése érdekében. 
Ahol már felütötte fejét a fitoplazma és az aranyszínű sárgaság, a festékkel megjelölt tőkéket ki kell vágni a lehető legnagyobb gyökérzettel együtt és el kell égetni legkésőbb jövő március 14-ig. Az eltávolított növény helyét meg kell jelölni és a gyökérzetből sarjadó új hajtásokat is folyamatosan el kell távolítani. A fertőzött területről nem lehet növényi szaporító anyagot elszállítani, valamint a károsító terjedését elősegítő növényt, terméket, anyagot, eszközt a területre ki- és bevinni sem lehet. Ezeken a helyeken kötelező a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni permetezés a megadott szerrel, a vesszőkre lerakott tojásait pedig tél végi metszéssel lehet eltávolítani. A kifüggesztett dokumentumban az is benne áll, hogy a fertőzött területeken nem lehet szőlőiskolát és szőlő törzsültetvényt sem létesíteni. Annak érdekében, hogy minden szőlősgazda betartsa a szabályokat, a hatóság fokozott ellenőrzéseket végez a vegetációs időszakban és a kötelezettségeket elhalasztókkal szemben bírságot szabnak ki. 

Fonyódon és Zamárdiban több száz ingatlant érint a szigorú zárlati intézkedés. 

– Ez egy elég nagy kihívás, amit komolyan kell vennünk, mert nagyon gyorsan terjed a betegség és nyilván a szőlősgazdák törekszenek a megelőzésre. Az erdő mellett lévő ültetvények vannak a legnagyobb veszélyben. A fitoplazma vektora, az amerikai szőlőkabóca ugyanis ott is jó életteret talál és az erdőre nincsen ráhatásunk – mondta kérdésünkre Podmaniczky Péter, a Balatonboglári Borvidék elnöke. Hozzátette: a szomszédos vármegyékben már jóval nagyobb a baj, Zalában futótűzként terjed a fitoplazma, évről-évre nagyobb arányúak a kivágások.
Az általunk megkérdezett helyi borászok nem tudnak nagy kivágásokról sem Zamárdiban sem Fonyódon, feltételezésük szerint kisebb, néhány soros magánszőlők lehetnek érintettek. 

Ezért kell zárlat

A fitoplazma nevű betegség hatására gyakorlatilag teljesen elpusztul a növény, először csak a levelei sárgulnak, majd kanalasodnak és a végén már termést sem hoz a szőlő, hanem teljesen tönkremegy. A fitoplazmát az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely szívogatásával viszi át egyik növényről a másikra a betegséget, amely ellen csak a megelőzés vagy a kivágás hatékony módszer. 

  • Fonyódon zárlat alá vont területek helyrajzi számainak listája:

5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011/1, 5011/2, 5012, 5013, 5014/1, 5015/1, 5015/2, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025/1, 5025/2, 5026, 5027, 5028/1, 5028/2, 5028/3, 5029/1, 5029/2, 5030/1, 5030/2, 5031/1, 5031/2, 5031/3, 5031/4, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037/2, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045/1, 5045/2, 5045/3, 5045/4, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056/1, 5056/2, 5057, 5058, 5059/1, 5059/2, 5060/1, 5060/2, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111/1, 5111/2, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116/1, 5116/2, 5117/1, 5117/2, 5118, 5119, 5120/1, 5120/2, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134/1, 5134/2, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5142/1, 5142/2, 5143/4, 5143/5, 5143/6, 5143/9, 5143/11, 5143/13, 5143/16, 5143/17, 5143/18, 5143/19, 5143/20, 5143/22, 5143/24, 5143/25, 5143/26, 5143/27, 5143/28, 5143/29, 5143/30, 5143/31, 5143/32, 5143/33, 5143/34, 5143/35, 5143/36, 5143/37, 5143/38, 5143/39, 5143/40, 5143/41, 5143/42, 5143/43, 5143/44, 5143/45, 5143/46, 5143/47, 5143/48, 5143/49, 5143/50, 5143/51, 5143/52, 5143/54, 5143/55, 5143/58, 5143/59, 5143/60, 5143/61, 5143/62, 5143/63, 5143/64, 5143/65, 5143/66, 5143/67, 5143/68, 5143/69, 5143/70, 5143/71, 5143/72, 5143/73, 5143/74, 5143/75, 5143/76, 5143/80, 5143/81, 5143/82, 5143/83, 5143/84, 5143/85, 5143/86, 5143/87, 5144, 5145/1, 5145/2, 5145/4, 5145/5, 5150, 5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160/1, 5160/2, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171/1, 5171/2, 5172/1, 5173/2, 5174/2, 5175/2, 5176/2, 5177, 5178/3, 5178/4, 5179, 5180/2, 5181/1, 5181/2, 5182/2, 5183, 5184, 5185, 5186/1, 5186/2, 5187, 5188, 5189, 5190/1, 5190/2, 5190/3, 5190/4, 5190/5, 5190/6, 5191, 5192, 5193/1, 5193/2, 5194/1, 5194/2, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232/1, 5232/2, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242/1, 5242/2, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263/2, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268/1, 5268/2, 5269, 5270/1, 5270/2, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278/1, 5278/2, 5279, 5280, 5281, 5282, 5283, 5284/2, 5284/3, 5284/4, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289/1, 5289/3, 5289/4, 5289/5, 5289/6, 5289/7, 5290, 5291, 5292, 5293/1, 5293/2, 5294, 5295, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324/1, 5324/2, 5324/3, 5326/1, 5326/2, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354/1, 5354/2, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360/1, 5360/2, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378/1, 5378/2, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383/1, 5383/2, 5384, 5386, 5387/1, 5387/2, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406/1, 5406/2, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415/1, 5415/2, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452/1, 5452/2, 5453, 5454/2, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468/1, 5468/2, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477/1, 5477/2, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494/1, 5494/2, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510/1, 5510/2, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522/1, 5522/2, 5523, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571/1, 5571/2, 5572/1, 5572/2, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581/1, 5581/2, 5582, 5583/1, 5583/2, 5584, 5585/1, 5585/2, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595/1, 5595/2, 5596/1, 5596/2, 5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604/1, 5604/2, 5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614/1, 5614/2, 5615, 5616, 5617, 5618, 5619/1, 5619/2, 5620, 5621, 5622/1, 5622/2, 5623/1, 5623/2, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631/1, 5631/2, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637/1, 5637/2, 5637/3, 5638, 5639/1, 5639/2, 5639/3, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644/1, 5644/2, 5644/3, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660/1, 5660/2, 5663/1, 5663/2, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669/1, 5669/2, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675/1, 5675/2, 5676/1, 5676/2, 5677, 5678, 5679, 5680/1, 5680/2, 5681, 5682/1, 5682/2, 5683, 5684, 5685, 5687, 5688, 5689, 5690/1, 5690/2, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704/1, 5704/2, 5705, 5706, 5707, 5708/1, 5708/2, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719/1, 5719/2, 5720, 5721, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736/1, 5736/2, 5737, 573

  • Zamárdiban zárlat alá vont területek helyrajzi számai: 

052/15, 052/16, 052/18, 052/19, 052/37, 052/38, 052/39, 052/41, 052/46, 052/77, 056/31, 079/8, 092/16, 092/17, 092/20, 092/21, 092/23, 1/2025, 194/2008, 2016/2031, 2017/625, 2018/2019, 2019/2072, 2225/1, 2356/1, 2356/2, 2422/1, 2422/2, 2448/1, 2448/2, 2462/2, 2462/3, 2462/4, 2462/5, 2462/6, 2462/7, 2462/8, 2506/1, 2506/2, 2506/3, 2506/4, 2506/5, 2506/6, 2506/7, 2506/8, 2509/2, 2509/3, 2509/4, 2509/5, 2510/1, 2510/2, 2510/4, 2510/5, 2510/6, 2511/1, 2511/2, 2511/4, 2511/5, 2511/6, 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2512/4, 2512/5, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2514/1, 2514/2, 2514/3, 2521/1, 2521/2, 2521/3, 2521/4, 2522/1, 2522/2, 2522/3, 2523/1, 2523/2, 2523/3, 2523/4, 2525/1, 2525/2, 2525/4, 2525/5, 2525/6, 2525/7, 2526/1, 2526/2, 2526/3, 2527/2, 2527/3, 2527/4, 2530/1, 2530/2, 2530/3, 2530/4, 2531/1, 2531/2, 2532/1, 2532/2, 2532/3, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2534/3, 2534/4, 2534/5, 2534/6, 2534/7, 2534/8, 2534/9, 2535/2, 2535/3, 2535/4, 2535/5, 2535/6, 2535/7, 2536/27, 2536/28, 2536/29, 2536/30, 2536/31, 2536/32, 2536/33, 2536/34, 2536/35, 2536/36, 2536/37, 2536/38, 2536/39, 2536/40, 2536/41, 2536/42, 2536/43, 2536/44, 2536/45, 2536/46, 2536/47, 2536/48, 2536/49, 2536/63, 2536/66, 2536/67, 2536/69, 2536/71, 2536/72, 2536/73, 2536/74, 2536/75, 2537/1, 2537/2, 2538/1, 2538/2, 2539/1, 2539/2, 2541/2, 2541/3, 2541/4, 2541/5, 2542/2, 2543/1, 2543/2, 2546/1, 2546/2, 2549/1, 2549/2, 2550/2, 2550/4, 2550/5, 2550/6, 2550/7, 2551/1, 2551/2, 2558/1, 2558/11, 2558/12, 2558/13, 2558/14, 2558/15, 2558/16, 2558/17, 2558/18, 2558/19, 2558/20, 2558/21, 2558/22, 2558/23, 2558/24, 2558/8, 2558/9, 2559/4, 2559/5, 2559/6, 2559/7, 2562/1, 2562/2, 2566/1, 2566/2, 2577/1, 2577/2, 2585/1, 2585/2, 2587/1, 2587/2, 2588/1, 2588/2, 2591/1, 2591/2, 2592/1, 2592/2, 2595/1, 2595/2, 2601/1, 2601/3, 2601/4, 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2628/1, 2628/2, 2637/1, 2637/2, 2639/1, 2639/2, 2641/1, 2641/2, 2652/1, 2652/11, 2652/12, 2652/2, 2652/3, 2652/4, 2652/5, 2652/6, 2652/7, 2653/1, 2653/2, 2653/3, 2654/1, 2654/2, 2684/1, 2684/2, 2689/1, 2689/10, 2689/2, 2689/4, 2689/5, 2689/6, 2689/7, 2689/8, 2689/9, 2699/1, 2699/2, 2700/1, 2700/2, 2712/1, 2712/2, 2719/1, 2719/2, 2725/1, 2725/2, 2735/1, 2735/2, 2735/3, 2735/4, 2747/2, 2748/2, 2749/2, 2751/2, 2752/2, 2753/2, 2754/2, 2755/1, 2756/2, 2757/2, 2758/2, 2759/1, 2759/2, 2760/2, 2762/2, 2773/2, 2774/1, 2776/1, 2776/2, 2776/3, 2793/1, 2793/2, 2799/1, 2799/2, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 2800/4, 2801/1, 2801/2, 2815/1, 2815/2, 2820/1, 2820/2, 2831/1, 2831/2, 2834/2, 2835/1, 2835/2, 2836/1, 2836/2, 2839/1, 2839/2, 2846/1, 2846/2, 2850/1, 2850/2, 2851/1, 2851/2, 2852/1, 2852/2, 2853/1, 2853/2, 2859/1, 2859/2, 2895/2, 2895/3, 2895/4, 2895/5, 2896/1, 2896/2, 2900/2, 2902/10, 2902/13, 2902/14, 2902/15, 2902/16, 2902/2, 2902/3, 2902/4, 2902/5, 2902/6, 2902/7, 2902/8, 2902/9, 2905/1, 2905/2, 2906/1, 2906/2, 2911/1, 2911/2, 2912/1, 2912/2, 2913/1, 2913/2, 2920/1, 2920/2, 2922/1, 2922/2, 2935/2, 3119/1, 3119/2, 3121/1, 3121/2, 3122/1, 3122/2, 3123/1, 3123/2, 3124/1, 3124/2, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3161/1, 3161/2, 3176/1, 3176/2, 3569/2, 3570/1, 3570/2, 3570/3, 3570/4, 3570/5, 3571/2, 3571/20, 3571/21, 3571/26, 3571/27, 3571/28, 3571/29, 3571/3, 3571/31, 3571/32, 3571/33, 3571/34, 3571/4, 3571/5, 3571/54, 3571/55, 3571/56, 3571/57, 3571/58, 3571/59, 3571/6, 3571/60, 3571/61, 3571/62, 3571/63, 3571/64, 3571/7, 3571/74, 3571/76, 3571/77, 3571/78, 3571/8, 3571/9, 3572/1, 3573/13, 3573/14, 3573/15, 3573/16, 3573/17, 3573/18, 3573/19, 3576/1, 3576/2, 3576/3, 3577/1, 3577/10, 3577/11, 3577/12, 3577/13, 3577/14, 3577/15, 3577/16, 3577/17, 3577/18, 3577/19, 3577/2, 3577/20, 3577/21, 3577/22, 3577/23, 3577/24, 3577/25, 3577/26, 3577/27, 3577/28, 3577/29, 3577/3, 3577/30, 3577/31, 3577/32, 3577/33, 3577/34, 3577/35, 3577/36, 3577/4, 3577/5, 3577/6, 3577/7, 3577/8, 3577/9, 383/2016, 4491/3, 4491/4, 4491/5, 4491/6, 4494/1, 4494/2, 4495/3, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8, 4498/1, 4498/2, 4499/1, 4499/2, 4502/1, 4502/2, 4602/3, 4604/3, 4604/4, 4608/4, 4609/1, 4613/2, 4632/1, 4748/3, 4793/2, 4804/2, 4806/1, 4813/1, 4813/2, 4863/2, 4864/1, 4864/2, 4873/1, 4873/2, 4899/2, 568/2022, 690/2008, 7/2001.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu