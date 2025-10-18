Elkezdődött... – több százmilliárd forintot osztanak szét a következő hetekben

A miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy október 16-án 112 000 gazda részesült 125 milliárd forint összegű agrártámogatásban. A kormány célja, hogy az idei évben emelt összegű előlegeket fizessen ki a termelők részére, ezzel is segítve pénzügyi stabilitásukat.

A gazdák jelentős agrártámogatásban részesülnek Forrás: AI

Idén több jut az agrártámogatásokból a gazdáknak

Az uniós előírásoknak megfelelően hónapokkal hamarabb kerül sor a 2025-ös Egységes Kérelmek kifizetésére. A közvetlen és területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében december 31-ig 443 milliárd forintot utalnak ki, ami a tavalyinál 60 milliárd forinttal magasabb összeg.

A magyar kormány idén is megteremtette a 2024. évi Egységes Kérelmekhez kapcsolódó emelt összegű közvetlen támogatások előleg- és részfizetésének feltételeit, így a Magyar Államkincstár október 16-án megkezdte a kifizetéseket. Ezeken a jogcímeken a gazdálkodók összesen mintegy 261 milliárd forintban részesülhetnek.

„A magyar kormány mindig a gazdálkodók mellett áll, és tisztában van a támogatások gazdaságstabilizáló szerepével” – hangsúlyozta az agrárminiszter.

Somogyba is jutott a támogatásból

Megkerestük a Somogy Megyei Kormányhivatalt, akik a következőt mondták el: az előlegfizetési időszak első napján Somogy vármegyében mintegy 3700 gazdálkodó több mint 4,5 milliárd forintban részesült alapszintű illetve kiegészítő jövedelemtámogatás, fenntarthatóság elősegítése, valamint tejhasznú tehéntartás támogatás címén.

A november 30-ig tartó előlegfizetési időszakban a szükséges ellenőrzéseken átesett termelők számára októbertől indulnak meg az alapszintű jövedelemtámogatás, az újraelosztó támogatás, valamint a tejhasznú tehéntartáshoz kapcsolódó termeléshez kötött támogatás kifizetései. Novembertől a többi termeléshez kötött támogatás és a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása is elérhető lesz.

A közvetlen támogatások mellett novembertől megkezdődik az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az Ökológiai gazdálkodás támogatásokhoz kapcsolódó előlegfizetés is, 60 milliárd forint értékben. Így december közepéig több mint 321 milliárd forint támogatást folyósít az Államkincstár a gazdálkodóknak.