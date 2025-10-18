1 órája
Elkezdődött... – több százmilliárd forintot osztanak szét a következő hetekben
Október 16-án megindult a közvetlen agrártámogatások és a vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetése. Az első héten várhatóan 112 ezer gazdálkodó jut támogatáshoz, év végéig pedig összesen 443 milliárd forint kerül a magyar gazdákhoz – jelentette be Nagy István agrárminiszter.
Fotó: Török János
A miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy október 16-án 112 000 gazda részesült 125 milliárd forint összegű agrártámogatásban. A kormány célja, hogy az idei évben emelt összegű előlegeket fizessen ki a termelők részére, ezzel is segítve pénzügyi stabilitásukat.
Idén több jut az agrártámogatásokból a gazdáknak
Az uniós előírásoknak megfelelően hónapokkal hamarabb kerül sor a 2025-ös Egységes Kérelmek kifizetésére. A közvetlen és területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében december 31-ig 443 milliárd forintot utalnak ki, ami a tavalyinál 60 milliárd forinttal magasabb összeg.
A magyar kormány idén is megteremtette a 2024. évi Egységes Kérelmekhez kapcsolódó emelt összegű közvetlen támogatások előleg- és részfizetésének feltételeit, így a Magyar Államkincstár október 16-án megkezdte a kifizetéseket. Ezeken a jogcímeken a gazdálkodók összesen mintegy 261 milliárd forintban részesülhetnek.
„A magyar kormány mindig a gazdálkodók mellett áll, és tisztában van a támogatások gazdaságstabilizáló szerepével” – hangsúlyozta az agrárminiszter.
Somogyba is jutott a támogatásból
Megkerestük a Somogy Megyei Kormányhivatalt, akik a következőt mondták el: az előlegfizetési időszak első napján Somogy vármegyében mintegy 3700 gazdálkodó több mint 4,5 milliárd forintban részesült alapszintű illetve kiegészítő jövedelemtámogatás, fenntarthatóság elősegítése, valamint tejhasznú tehéntartás támogatás címén.
A november 30-ig tartó előlegfizetési időszakban a szükséges ellenőrzéseken átesett termelők számára októbertől indulnak meg az alapszintű jövedelemtámogatás, az újraelosztó támogatás, valamint a tejhasznú tehéntartáshoz kapcsolódó termeléshez kötött támogatás kifizetései. Novembertől a többi termeléshez kötött támogatás és a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása is elérhető lesz.
A közvetlen támogatások mellett novembertől megkezdődik az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az Ökológiai gazdálkodás támogatásokhoz kapcsolódó előlegfizetés is, 60 milliárd forint értékben. Így december közepéig több mint 321 milliárd forint támogatást folyósít az Államkincstár a gazdálkodóknak.
Nagy István emlékeztetett: a 2024-re vonatkozó Egységes Kérelmeket csaknem 160 000 termelő nyújtotta be, mintegy 5 millió hektár területre, 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcím alapján.