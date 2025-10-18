október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi gazdaság

1 órája

Elkezdődött... – több százmilliárd forintot osztanak szét a következő hetekben

Címkék#kormány#összegű előleg#gazda#támogatás#forint#Nagy István

Október 16-án megindult a közvetlen agrártámogatások és a vidékfejlesztési intézkedések előlegeinek kifizetése. Az első héten várhatóan 112 ezer gazdálkodó jut támogatáshoz, év végéig pedig összesen 443 milliárd forint kerül a magyar gazdákhoz – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Elkezdődött... – több százmilliárd forintot osztanak szét a következő hetekben

Fotó: Török János

A miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy október 16-án 112 000 gazda részesült 125 milliárd forint összegű agrártámogatásban. A kormány célja, hogy az idei évben emelt összegű előlegeket fizessen ki a termelők részére, ezzel is segítve pénzügyi stabilitásukat.

A gazdák jelentős agrártámogatásban részesülnek
A gazdák jelentős agrártámogatásban részesülnek Forrás: AI

Idén több jut az agrártámogatásokból a gazdáknak

Az uniós előírásoknak megfelelően hónapokkal hamarabb kerül sor a 2025-ös Egységes Kérelmek kifizetésére. A közvetlen és területalapú vidékfejlesztési támogatások keretében december 31-ig 443 milliárd forintot utalnak ki, ami a tavalyinál 60 milliárd forinttal magasabb összeg.

A magyar kormány idén is megteremtette a 2024. évi Egységes Kérelmekhez kapcsolódó emelt összegű közvetlen támogatások előleg- és részfizetésének feltételeit, így a Magyar Államkincstár október 16-án megkezdte a kifizetéseket. Ezeken a jogcímeken a gazdálkodók összesen mintegy 261 milliárd forintban részesülhetnek.

„A magyar kormány mindig a gazdálkodók mellett áll, és tisztában van a támogatások gazdaságstabilizáló szerepével” – hangsúlyozta az agrárminiszter.

Somogyba is jutott a támogatásból

Megkerestük a Somogy Megyei Kormányhivatalt, akik a következőt mondták el: az előlegfizetési időszak első napján Somogy vármegyében mintegy 3700 gazdálkodó több mint 4,5 milliárd forintban részesült alapszintű illetve kiegészítő jövedelemtámogatás, fenntarthatóság elősegítése, valamint tejhasznú tehéntartás támogatás címén.

A november 30-ig tartó előlegfizetési időszakban a szükséges ellenőrzéseken átesett termelők számára októbertől indulnak meg az alapszintű jövedelemtámogatás, az újraelosztó támogatás, valamint a tejhasznú tehéntartáshoz kapcsolódó termeléshez kötött támogatás kifizetései. Novembertől a többi termeléshez kötött támogatás és a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása is elérhető lesz.

A közvetlen támogatások mellett novembertől megkezdődik az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és az Ökológiai gazdálkodás támogatásokhoz kapcsolódó előlegfizetés is, 60 milliárd forint értékben. Így december közepéig több mint 321 milliárd forint támogatást folyósít az Államkincstár a gazdálkodóknak.

Nagy István emlékeztetett: a 2024-re vonatkozó Egységes Kérelmeket csaknem 160 000 termelő nyújtotta be, mintegy 5 millió hektár területre, 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcím alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu