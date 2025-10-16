Még találtunk 100 ezerért kiadó lakást, de a 300 ezres sem ritka – durván kilőttek az albérletárak

Balaton környékén magasabbak az árak

Noha Somogyban a legmagasabb bérleti díjjal rendelkező lakás, Siófokon található, de a Balaton specifikus terület. Ezen a területen a jó állapotú, bútorozott, felszerelt lakásokért egész éves kiadásoknál magasabb a bérleti díj, más területekhez képest. –A Balaton parton megosztódik a bérleti szezon, a nyári főszezonban rövid távú kiadásokkal, nagyobb megtérülésben gondolkodva adják ki a tulajdonosok, illetve egy szeptemberi fordulóval pedig alacsonyabb bérleti díjért lehet, szép lakásokat bérelni. Vannak akik egész évre adják ki a Balaton parton a lakásokat, azonban itt elképzelhető hogy magasabb albérleti díjat kérnek, de érdemes bele gondolni hogy a főszezonban az idényben a magasabb árak mellett még mindig ez egy jó gazdasági megoldás – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.

Saját tulajdon előnyben

Szépen kialakult egy bérleti kultúra Magyarországon is. Főként sokan munkahelyek miatt keresik a korrekt műszaki állapotú és berendezett, felszerelt lakásokat, házakat. De még mindig a saját tulajdonra törekednek a legtöbben, és általában a különböző élethelyzetek miatt döntenek a bérlés mellett.

Fotó: MW

– Akik munkahelyük miatt költöznek, akár ideiglenesen, számukra sokkal praktikusabb megoldás egy jól felszerelt lakás bérlése. Azonban az tapasztalható azok körében, akik hosszabb távra terveznek hogy saját tulajdonú ingatlanra törekednek. Ennek remek lehetősége lehet az új szeptember 1-től megindult 3% kamatozású Otthon Start Hitelprogram is, de egy adott élethelyzet egy munkahely váltás az még mindig befolyásolja azt, hogy először az ingatlanok bérlésére törekednek az emberek – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.

Nem a méret a lényeg

Az ingatlanok szempontjából számos más tényező mellett az egyik legmeghatározóbb az elhelyezkedése. Ha egy központi, jó frekventált helyen van, esetleg parkolási lehetőséggel, akkor az már értékesebb lehet. Fontos szempont az is hogy milyen az állapota, illetve, hogy bútorozott és gépesített vagy egy teljesen üres bérleményt vizsgálunk. Az alapterület szempontjából megvizsgálva, a legkisebb 26 négyzetéteres lakás, teljesen felújítva, gépesítve, bútorozottan Kaposváron 170 ezer forint/hó.