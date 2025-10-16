53 perce
Még találtunk 100 ezerért kiadó lakást, de a 300 ezres sem ritka – durván kilőttek az albérletárak
A lakásbérleti díjak stabilan tartják magukat ebben az évben, azonban előző hónaphoz képest a KSH adatai alapján enyhén csökkentek. Az emberek alapvetően még mindig saját tulajdonú ingatlanra törekednek, de a változó élethelyzet miatt sokan választják lakhatási megoldásnak az albérletet.
Az országos lakbérindex a KSH adatai lapján, a szeptemberi hónapban mérséklődtek, az előző hónaphoz képest 1,1 százalékkal elmaradtak az előző havi értékhez képest. Érdekes azonban, azt megvizsgálni hogy a nominális lakbér indexet nézve, amely nem veszi figyelembe az inflációt, úgy az előző évre vetítve 6,5 százalékkal nőttek a lakbér árak. A reállakbéreket vizsgálva, amelyek az inflációhoz képest, tehát a pénz értékét figyelembe veszik, az előző év ugyanezen időszakára számítva csupán 2,1 százalékkal növekedtek. –Ebben az évben stabilan tartják magukat az albérlet díjak. Mindig is örök mondás volt, hogy a szépet és jót, jó áron kilehet adni. Továbbra is kedveltek a piacon a berendezett, újszerű, jó állapotú lakások, ezeket folyamatos keresik az ügyfeleink – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.
Somogyban így alakultak az albérlet árak
Az ingatlanbazar.hu oldalon jelenleg Somogy vármegye területén 54 darab hirdetés található. Az előző évhez képest, az összesített hirdetések száma a KSH adatai szerint kevesebb, de hozzá kell tenni hogy ez az adat nem a pillanatnyi időszakos mutató, hanem az egész évet összesítve nézi, és az idei évi statisztikában a január-szeptemberi számok látszanak. De érzékelve a grafikonról a tendenciát, kevesebb hirdetés szám jósolható az idei évben, az előző évhez képest. A portál megyei választékai között 11 Balaton környéki hirdetés, 3 db megyeszékhely környéki és 40 darab Kaposvár városi hirdetés található. Lakás kategóriában a Balatoni régióban Siófokon, egy 49 négyzetméteres 2 szobás lakó vezeti az albérleti árakat a portálon, havi 350 ezer forintos bérleti díjjal. A kiadó házak közül pedig Bárdudvarnokon bérelhetünk magunknak 5 szobával 330 négyzetmétert, egy csendes környezetben, havi 400 ezer forintért. A legolcsóbban Kaposváron a Búzavirág lakótelepen található 100 ezer forintos bérleti díjjal albérlet hirdetés. Az átlagos mezőny valahol, 150-180 ezer forint környékén van havonta a jó állapotú, gépesített, bútorozott hirdetések között.
Balaton környékén magasabbak az árak
Noha Somogyban a legmagasabb bérleti díjjal rendelkező lakás, Siófokon található, de a Balaton specifikus terület. Ezen a területen a jó állapotú, bútorozott, felszerelt lakásokért egész éves kiadásoknál magasabb a bérleti díj, más területekhez képest. –A Balaton parton megosztódik a bérleti szezon, a nyári főszezonban rövid távú kiadásokkal, nagyobb megtérülésben gondolkodva adják ki a tulajdonosok, illetve egy szeptemberi fordulóval pedig alacsonyabb bérleti díjért lehet, szép lakásokat bérelni. Vannak akik egész évre adják ki a Balaton parton a lakásokat, azonban itt elképzelhető hogy magasabb albérleti díjat kérnek, de érdemes bele gondolni hogy a főszezonban az idényben a magasabb árak mellett még mindig ez egy jó gazdasági megoldás – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.
Saját tulajdon előnyben
Szépen kialakult egy bérleti kultúra Magyarországon is. Főként sokan munkahelyek miatt keresik a korrekt műszaki állapotú és berendezett, felszerelt lakásokat, házakat. De még mindig a saját tulajdonra törekednek a legtöbben, és általában a különböző élethelyzetek miatt döntenek a bérlés mellett.
– Akik munkahelyük miatt költöznek, akár ideiglenesen, számukra sokkal praktikusabb megoldás egy jól felszerelt lakás bérlése. Azonban az tapasztalható azok körében, akik hosszabb távra terveznek hogy saját tulajdonú ingatlanra törekednek. Ennek remek lehetősége lehet az új szeptember 1-től megindult 3% kamatozású Otthon Start Hitelprogram is, de egy adott élethelyzet egy munkahely váltás az még mindig befolyásolja azt, hogy először az ingatlanok bérlésére törekednek az emberek – mondta Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. Tulajdonos ügyvezetője.
Nem a méret a lényeg
Az ingatlanok szempontjából számos más tényező mellett az egyik legmeghatározóbb az elhelyezkedése. Ha egy központi, jó frekventált helyen van, esetleg parkolási lehetőséggel, akkor az már értékesebb lehet. Fontos szempont az is hogy milyen az állapota, illetve, hogy bútorozott és gépesített vagy egy teljesen üres bérleményt vizsgálunk. Az alapterület szempontjából megvizsgálva, a legkisebb 26 négyzetéteres lakás, teljesen felújítva, gépesítve, bútorozottan Kaposváron 170 ezer forint/hó.
- A legnagyobb alapterülettel rendelkező kiadó lakás Kaposváron található, ahol egy 122 négyzetméteres lakást kapunk, havi 280 ezer forintos bérleti díjért cserébe. Az ingatlanbazár hirdetéseit tekintve, az átlagos bérelhető lakások alapterülete 45-55 négyzetméter közötti ingatlanok.