Ezekre a hirdetésekre még véletlenül se kattints, mert brutális pénzeket bukhatsz

A legfontosabb intő jel, ha a hirdetés gyanúsan magas fizetést ígér kevés munkáért, vagy homályosan fogalmazza meg a feladatokat – például „internetes munka” vagy „adatbevitel otthonról”. A valódi cégek mindig pontosan megjelölik, mit várnak el, milyen pozícióra keresnek embert, és kik ők. Azt is érdemes gyanúsnak tekinteni, ha a hirdető nem nevezi meg a céget, vagy csak egy ingyenes e-mail címről kommunikál. Ha az álláshirdetésben fizetést ígérnek, de előtte pénzt, „regisztrációs díjat” vagy „kezdőcsomagot” kérnek, szinte biztosan átverésről van szó.

Vannak árulkodó jelek az álláshirdetésekben.

Fotó: Tero Vesalainen

Ilyen hirdetések kaposvári közösségi csoportokban is terjednek, de részmunkaidős állásokat kínáló közösségekben is. Gazdag Viktória kaposvári HR-szakértő szerint is egyre gyakoribbak a megtévesztő hirdetések, sőt, saját tapasztalata is van e téren. – Hallottam olyat, hogy közvetítő nevében állítottak ki számlát álláshirdetés feladásról – ilyet már én is kaptam. Hozzátette, a biztonságos álláskeresés alapja, hogy csak megbízható, ismert portálokat használjunk. – Olyan oldalon érdemes böngészni, ami biztonságos, mindenféle ’neve nincs’ oldalakon ne nézelődjünk. Itt is igaz: ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem is az, fogalmazott.

Álláshirdetésnek álcázott átverés

Különösen óvatosnak kell lenni az otthonról végezhető vagy külföldi munkákkal. Az előbbiek esetében nehezebb utánajárni, ki a munkáltató, hiszen nincs valódi irodájuk vagy telephelyük, míg a külföldi állásoknál gyakran már csak akkor derül ki, hogy átverésről van szó, amikor a jelentkező költségbe verte magát vagy felmondott itthon. „A külföldi munka talán a leggyakoribb átverés – jó esetben még itthon észleli a jelentkező, hogy nincs mire kimenni, rossz esetben csak kint, amikor már késő, figyelmeztetett Gazdag Viktória.

A HR-szakember szerint a „piramisos” jellegű ajánlatok is gyanúsak lehetnek. – Amikor ilyen hangzatos mondatokkal hirdetnek, hogy „Legyen csapatod, vedd meg a kezdőcsomagot – biztos van köztük, ami valós és van háttere, de ezeknek általában kamu szaguk van. Az „alapbér plusz jutalék” konstrukció önmagában nem feltétlenül rossz, ha egy valós termék értékesítéséről van szó, de ha a hangsúly csak a beszervezésen van, érdemes gyanakodni, hívta fel a figyelmet a kaposvári szakember.