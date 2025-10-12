október 12., vasárnap

Szedd magad!

Ingyenalma a földekről, ez lehet a fennmaradás záloga?

Lengyelországban különös mozgalom indult: a gazdák kétségbeesetten megnyitják földjeiket a lakosság előtt, bárki bemehet és saját kezűleg leszedheti a termést – ingyen vagy jelképes összegért. Ez a jövő Somogyban is, legalábbis egyes vélemények szerint hosszútávon ez lehet a megoldás a munkaerőhiányra az almaültetvényeken.

Koszorus Rita
Ingyenalma a földekről, ez lehet a fennmaradás záloga?

Otthonunkba visszük a gyümölcsöt, kitesszük a konyhába, és ahogy erjedésnek indul, már jönnek is a muslincák

Fotó: Kallus György

Lengyelországban már mozgalommá vált, Somogyban pedig egyre több gazda fontolgatja: megnyitják gyümölcsöseiket a lakosság előtt, és bárki saját kezűleg szedhet gyümölcsöt. Az ötlet a lengyel gazdák kétségbeesett próbálkozása az almaültetvényeiken, de hosszútávon a fennmaradás záloga lehet.

alma
Ha lenne alma, lehetne szedd magad mozgalmat indítani. 
Fotó: Németh András Péter 

Lengyelországban a gazdák egy része már ingyen vagy jelképes összegért engedi be az embereket a földjeire, hogy leszedjék a termést, mielőtt kárba veszne. A wrocławi és sandomierzi térségben családok járják a gyümölcsösöket, a szüreti hangulat pedig új értelmet nyer: aki segít, az nemcsak gyümölcsöt visz haza, hanem kapcsolatot is teremt a termelővel.

A háttérben súlyos okok húzódnak: az elmúlt év aszálya, majd az idei tavaszi fagyok letarolták a termést. Sok gazdának egyszerűen nem éri meg betakarítani.

Gyenesei István, a kutasi Hertelendy Almáskert tulajdonosa szerint Somogyban is el fog jönni az ideje a lengyel mintájú „szedd magad” akcióknak – csak éppen nem idén. – Én is gondolkodom rajta, hogy ha végre lesz egy jó évünk, a kaposfüredi ültetvényben meghirdetek egy ilyen akciót. Az ültetvény fekvése, a fajtaválaszték és a parkolási lehetőségek is alkalmassá tennék. De az elmúlt két évben egyszerűen nem volt olyan minőségű az alma, amit érdemes lett volna így kínálni – a csapadékhiány és a méretproblémák miatt.

A gazda szerint a módszernek abszolút van létjogosultsága. – Van rá jó példa itthon is, a Bácsi Zöldért például kiválóan csinálja kertészeti vonalon. Én is nyitott lennék rá, mert biztos, hogy el fog jönni az ideje – de nem idén, sajnos most nem jött össze, tette hozzá.

Emelkednek a költségek, fogy a munkaerő almafronton

A munkaerőhiány Somogyban sem ismeretlen probléma, bár Gyenesei István szerint a belső-somogyi térség még viszonylag jobb helyzetben van. – Kaposvártól délre, a kisfalvas településeken még találni idénymunkást az almaszüretre, hiszen az nem igényel különösebb képzettséget. De a bérköltségek nálunk is emelkednek: muszáj volt húsz százalékkal többet fizetni, hogy legalább a reálértéket tartsuk. Az eladási árak viszont nem követik ezt, fogalmazott. 

A gazda szerint a „szedd magad” rendszer hosszabb távon a munkaerőhiányra is részleges megoldás lehet, hiszen hétvégenként, például péntektől vasárnapig, önkéntes alapon is lehetne szedni a gyümölcsöt.

Ám Gyenesei István úgy látja, a hazai gyümölcstermesztés jövője a vízgazdálkodáson múlik. Erről korábban már beszélt a Sonline.hu kérdésére. Azt mondta, szerinte akkor leszünk versenyképesek, ha kiépül egy jó vízgazdálkodási rendszer és nem kell szélmalomharcot vívni az aszállyal. 

 

