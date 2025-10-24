október 24., péntek

Aranysakál

2 órája

Pusztítják a mindent felzabáló toportyánt Somogyban, de nincs még fény az erdő végénél

Címkék#mikotoxin#aranysakál#Országos Vadgazdálkodási Adattár

Átlépte a két és félezret a terítékre hozott nádi farkasok száma Somogy legelszántabb sakálvadászának köszönhetően. Az aranysakál állománya összességében is csökkent az elmúlt vadászati évben, de ez még nem jelenti azt, hogy hátradőlhetnek a vadászatra jogosultak.

Koszorus Rita
Az aranysakál néhány évtized alatt meghódította Somogy erdeit. A faj ma már a megye szinte minden vadászterületén jelen van, és sok helyütt komoly kihívást jelent a nagyvadállomány számára. Az aranysakál – más néven nádifarkas vagy toportyán – gyors terjedése miatt a vadgazdálkodóknak új egyensúlyt kellett kialakítaniuk. 

Aranysakál
Az aranysakál egy valódi újkori ragadozó. 
Fotó: Újvári Sándor

A toportyán elleni küzdelemben talán az egyik legaktívabb szereplő a lábodi Horváth Mihály, aki kilenc éve dolgozik azon, hogy a ragadozóállomány ne veszélyeztesse a dámvadgazdálkodást. – Akkor döbbentünk rá, mennyi van, amikor elkezdtünk komolyan vadászni rá, mondta. 

Horváth Mihály szerint a sakálok megjelenése és a dámszarvas-állomány csökkenése időben egybeesett, de nem kizárólagos oka a jelenségnek. Az áttörést az éjjellátó kamerák hozták meg, akkor derült ki, hogy mekkora gond van az opportunista ragadozóval. 

– Amikor már éjszakai eszközökkel is figyelhettük a területet, akkor döbbentünk rá, mennyi van valójában. Az ezer hektárra jutó példányszám legalább háromszorosa volt annak, mint amit korábban gondoltunk, tette hozzá.

Kilenc év alatt 2600 aranysakál

Ekkor indult el a tudatos állománycsökkentés. Horváth Mihály eddig mintegy 2600 aranysakált ejtett el, évente átlagosan háromszázat.

– Most már látjuk a változást. Az idei évben biztosan nem lesz ennyi, kevesebb sakállal találkozom. Ez azt jelenti, hogy a területen kezd beállni egy kezelhető egyensúly, mondta el kérdésünkre a somogyi sakálvadász. 

 

A szakember hangsúlyozza: nem kiirtani akarják a ragadozót, hanem kordában tartani. – A cél az, hogy a dámállomány mellett együtt lehessen élni a sakállal. Most kell néhány év türelem, amíg a dámszarvas visszaerősödik, fogalmazott 

A Lábod környéki területen jelenleg évente mintegy 20–30 trófeás dám kerül terítékre, amit Horváth Mihály szerint néhány év alatt akár meg is lehetne duplázni, ha a mostani irány folytatódik.

Somogy az aranysakál egyik fellegvára

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár szerint Somogy megye az ország egyik legnagyobb sakálállományát tartja számon. 
A megyei teríték adatok látványosan emelkedtek az elmúlt évek alatt, ami azt bizonyítja, hogy a Horváth Mihály elkezdett tudatos gyérítés meghozta eredményét. 

  • 2011/12-ben: 426 példány
  • 2016/17-ben: 1441 példány
  • 2019/20-ban: 3378 példány
  • 2023/24-ben: 3327 példány
  • 2024/25-ben: 3074 példány

A növekedés a szakértők szerint nemcsak a sakálterjedésnek, hanem a jobb észlelési és vadászati technológiáknak is köszönhető.
A faj ma már nemcsak erdei környezetben, hanem mezőgazdasági területeken, sőt, településszéleken is megjelenik. A legutóbbi vadászati év, a 2024/25-ös adatai azonban már csökkenést mutatnak Somogy vármegyében, ami reményre adhat okot a vadászatra jogosultaknak. Azonban azt is fontos megjegyezni, hogy az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint a többi vármegyében jóval kevesebb aranysakált hoztak terítékre a vadászatra jogosultak. 

Ragadós a szemlélet

Horváth Mihály szerint az aranysakál vadászata mára kihívásként és külön feladatként él sok magyar vadász fejében. – Ez nem olyan, mint egy őzles vagy egy vaddisznóhajtás. Türelem kell hozzá, kitartás és eszközhasználat. Ezért is lett népszerű, mert igazi próbatétel. – A sakál nem ellenség, hanem egy új szereplő. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy megtanuljunk vele együtt élni – de ésszel, és ne hagyjuk, hogy eluralja a terepet.

Országos szinten évente már 16 ezer körüli aranysakál kerül terítékre.

Kutatás: mikotoxinokat találtak a sakálok szervezetében

Az aranysakál ugyanakkor nemcsak ragadozóként, hanem bioindikátorként is figyelmet érdemel. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatói nemrég 19 dél-magyarországi sakál májmintáját vizsgálták, és minden egyes mintában legalább háromféle penészgombamérget, vagyis mikotoxint találtak, derült ki az egyetem MTI-hez eljuttatott közleményéből. 

A leggyakoribb anyagok a dezoxinivalenol, a fumonizin B1 és a zearalenon voltak, de kimutattak aflatoxint és ochratoxin-A-t is.
A kutatók szerint a sakálok a táplálékuk révén – növényi eredetű anyagok, kisemlősök, elhullott nagyvadak belsőségei – kerülhetnek kapcsolatba ezekkel a toxinokkal.

Szőke Zsuzsanna, a kutatás vezetője szerint az aranysakál „kiváló bioindikátor lehet a természetes élőhelyek mikotoxin-szennyezettségének jellemzésében”. A tanulmány arra is rámutat, hogy a vadon élő állatok egészsége szorosan összefügg az emberi mezőgazdasági tevékenységgel és a környezeti terheléssel.

 

 

