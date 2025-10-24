Tragédia: már egész Somogyot megfertőzte a fitoplazma

Somogy vármegyében egyre súlyosabb méreteket ölt a szőlő aranyszínű sárgaság terjedése. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóválaszában azt írta, hogy a vármegye huszonnyolc településén hoztak intézkedéseket a szőlő aranyszínű sárgaság terjedése miatt.

– Ezek kilenc településen jelent meg idén a fertőzés. A körülhatárolt területekkel (fertőzési pont és a körülötte lévő 4 km sugarú körben lévő területek) érintett települések száma hatvan, írták.

Ilyen az amikor lecsapott az aranyszínű sárgaság

Forrás: NAK

Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke elmondta, hogy a betegség Magyarországon körülbelül tíz éve van jelen.

– Fontos megkülönböztetni az őszi levélváltást és a fitoplazmát, ami ellen sem kémiai, sem biológiai védekezés nincs, ezért a fertőzött tőkék kivágása elengedhetetlen. Védekezni csak a betegség terjesztője, az amerikai szőlőkabóca ellen lehet. Az idei, száraz és meleg év kedvezett a kabócák elszaporodásának, ezért jelentkezik a betegség Somogy minden részén – tette hozzá.

Küzdenek a betegség ellen, zajlik a felderítés

Forrás: NAK

Brutálisan terjed az aranyszínű sárgaság

A szakember kiemelte, hogy a fertőzés délnyugati irányból terjed, Zala felől érkezett, és az elmúlt statisztikák szerint már legalább 13 borvidéket érintett, később pedig az egri borvidéken is megjelent.

– A kamara folyamatosan figyelmezteti a borászokat, információinkat posztoljuk, hogy minél többen értesüljenek a veszélyről. A felderítés kulcsfontosságú, kollégáim részt vesznek a szemlecsoportok munkájában – mondta Madarász Zoltán.