Tragédia: már egész Somogyot megfertőzte a fitoplazma
Somogyban egyre nagyobb területen jelenik meg a fitoplazma fertőzés: az idei évben kilenc településen mutatták ki a fertőzést, a körülhatárolt területekkel együtt pedig 60 település érintett. A szőlő aranyszínű sárgaság, amelyet a fitoplazma okoz, a szőlőtőkék gyors legyengüléséhez és akár teljes termőképesség-vesztéséhez vezethet. Szinte szélmalomharcot vívnak a termelők a betegséggel, amire egyetlen gyógymód a szőlőtőkék kivágása.
Somogy vármegyében egyre súlyosabb méreteket ölt a szőlő aranyszínű sárgaság terjedése. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóválaszában azt írta, hogy a vármegye huszonnyolc településén hoztak intézkedéseket a szőlő aranyszínű sárgaság terjedése miatt.
– Ezek kilenc településen jelent meg idén a fertőzés. A körülhatárolt területekkel (fertőzési pont és a körülötte lévő 4 km sugarú körben lévő területek) érintett települések száma hatvan, írták.
Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke elmondta, hogy a betegség Magyarországon körülbelül tíz éve van jelen.
– Fontos megkülönböztetni az őszi levélváltást és a fitoplazmát, ami ellen sem kémiai, sem biológiai védekezés nincs, ezért a fertőzött tőkék kivágása elengedhetetlen. Védekezni csak a betegség terjesztője, az amerikai szőlőkabóca ellen lehet. Az idei, száraz és meleg év kedvezett a kabócák elszaporodásának, ezért jelentkezik a betegség Somogy minden részén – tette hozzá.
A szakember kiemelte, hogy a fertőzés délnyugati irányból terjed, Zala felől érkezett, és az elmúlt statisztikák szerint már legalább 13 borvidéket érintett, később pedig az egri borvidéken is megjelent.
– A kamara folyamatosan figyelmezteti a borászokat, információinkat posztoljuk, hogy minél többen értesüljenek a veszélyről. A felderítés kulcsfontosságú, kollégáim részt vesznek a szemlecsoportok munkájában – mondta Madarász Zoltán.
A betegség hatásai súlyosak: az első évben is jelentős terméskiesés várható, később pedig a tőke teljesen elveszítheti termőképességét.
– A borászok a második filoxéravészként emlegetik. Ha nem foglalkozunk vele, az ágazat teljesen megszűnhet, figyelmeztetett a kamarai elnök.
A védekezés alapvető lépései közé tartozik az amerikai szőlőkabóca rajzásakor alkalmazott rovarölőszeres kezelés, a fertőzött tőkék kivágása és elégetése. Fontos, hogy az új telepítést a fertőzött terület megtisztítása után kezdjék meg, hogy a kockázat minimalizálható legyen.
A betegség emberre nem veszélyes, de a szőlőnél komoly károkat okoz. A leglátványosabb tünetek a dél-balatoni borvidéken figyelhetők meg, de a szórványtelepítésekben is előfordulnak. Madarász Zoltán szerint a tünetek könnyen felismerhetők: a fehér szőlő levelein az erek mentén aranyszínű sárgaság, míg a kék szőlő levelein sötétlila elszíneződés jelentkezik. A levelek fonákja pöndörödik, szív- vagy háromszög alakot ölt. Ezen kívül a hajtások rövidülnek, gumiszerűvé válnak. Idén ősszel a tünetek rendkívül látványosak voltak, tavasszal metszéskor azonban még nem látszódtak.
A szakember szerint Somogy egész területén kiemelt figyelmet igényel a betegség megjelenése, és a borászoknak minél előbb fel kell készülniük a védekezésre.