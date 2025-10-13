október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Foglaltság

1 órája

Úgy viszik a szállodai szobákat a Balatonnál, mint a cukrot

Címkék#Tóth Gergely#szoba#tapasztalat#hotel#szálloda

Nagyot megy a magyar turizmus mostanában. Az is jelzi ezt, hogy a balatoni szállodák többségében már most lefoglalták az őszi szünetre a szobákat, de az év végi ünnepekre is szépen jönnek a foglalások. Van olyan szálláshely, ahol jobb volt a szeptember, mint a június.

Koszorus Rita

A balatoni hotelekben már alig-alig találni szabad szobát az őszi szünet idejére. Siófokon és környékén azonban sok helyen már a novemberi hétvégék is teltházasak. A vendégek korábban foglalnak, mint valaha, a turizmus pedig országosan is rekordot döntött.

balatoni szállodák a legnépszerűbbek
Népszerűek a balatoni szállodák. 

Ősszel is pörög a Balaton

A siófoki CE Pláza Hotelben a nyári szezon után az őszi hónapok is kiemelkedően teljesítenek. – Azt hittük, a szeptember extra jó volt, pláne, hogy jobb volt mint a június. Azt gondoltuk, ez lesz a csúcs, de az október még ennél is erősebbnek ígérkezik, mondta Tóth Gergely, a szálloda tulajdonosa.

A hotel foglaltsága októberben több napon elérte a teltházat, az őszi szünet pedig gyakorlatilag teljesen betelt. – Mostantól, ha egyetlen új foglalás sem érkezne, akkor is az elvárt szint felett vagyunk. Az őszi szünet nyolcvan százalék felett van, több napra pedig már technikai telt házunk van, tette hozzá a tulajdonos.

A szálloda nemrég bővült is: július óta húsz új szobával várják a vendégeket, amelyeket szintén sikerült megtölteni. – A frissítés jót tett a háznak, jó árat tudunk adni, és az időjárás is kegyes volt hozzánk, fogalmazott Tóth Gergely. 

időjárás balaton napkelte
Az őszi Balaton mindenkit rabul ejt. 
Forrás: Koszorus Rita

A Balaton másik nagy szállodájában, a Hotel Azúrban is hasonlóan erős a szezon. – Abszolút kiemelt időszak az őszi szünet, de most inkább az október 23-ai hosszú hétvége van előrébb. A szünet második fele nyolcvan százalék feletti foglaltságon áll, november 1-je körül még van néhány szabad hely, de abban bízunk, hogy az is betelik, mondta Sternóczky Balázs, a hotel marketingvezetője.

A szeptember az Azúrban is jól alakult, bár itt inkább a konferenciaturizmus húzta fel a számokat. – Több, 400–500 fős konferenciát is tartottunk, ennek köszönhetően 85 százalékos volt a szeptemberi foglaltság. Mostanra újra beindult a céges rendezvények időszaka, fogalmazott Sternóczky Balázs.

A karácsonyi időszakra is hamar elindultak a foglalások. – Karácsony a legnépszerűbb, aztán a szilveszter. Már most 45 százalékon állunk az év végi ünnepekre, ami jobb, mint tavaly ilyenkor – tette hozzá a marketingvezető.

Országosan is rekordokat dönt a turizmus

A balatoni szállodák tapasztalatai nem egyediek: a magyar turizmus egésze is történelmi csúcsra ért. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a héten közölte: idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget. Ezzel az idei eredmény három héttel előzi meg a tavalyi tempót, ami a hazai szektor újabb erős évét vetíti előre. Mint hozzátetette, ez is bizonyítja, hogy Magyarország iránt töretlen az érdeklődés, a turizmus pedig nemcsak fontos pillére a nemzetgazdaságnak, hanem minden eddiginél erőteljesebben fejlődik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu