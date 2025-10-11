október 11., szombat

Munkaerőpiac

1 órája

Tényleg elhappolja a legjobb melókat az AI előlünk?

Hét éve nem volt olyan nehéz friss diplomásként elhelyezkedni, mint mostanság. Ez a globális trend, azonban Kaposváron a frissen végzett mérnökök jelenleg találhatnak lehetőséget, ha akarnak. Más kérdés, hogy mi a rövidtávú prognózis, hiszen néhány éven belül könnyen telítetté válhat a munkaerőpiac a frissen végzett gépipari jellegű diplomásokkal.

Koszorus Rita

A legtöbb friss diplomásnak vért kell izzadnia ahhoz, hogy jó állást találjon miután végzett a felsőfokú tanulmányaival. Nem úgy Kaposváron, ahol volna felvevőpiac a fiatal szakemberekre. 

diplomás
Nem könnyű elhelyezkedni friss diplomásként. Fotó: MW 

Diplomásként sem leányálom az élet, de Kaposváron igen!

A Kaposvári Villamossági Gyár az elsők között csatlakozott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus duális képzéséhez. Azóta több ígéretes diák megfordult a cégnél. – Februárban kezdenek a mechatronikai mérnökök, közülük kettőt szívesen fogadunk, ha úgy döntenek a tanulmányaik végén, hogy maradnának nálunk, mondta Szalai Gyula, a cég vezérigazgatója. Jelenleg is van két gépészmérnök hallgató a KVGY Zrt.-nél, akiket ugyancsak szívesen foglalkoztatna a társaság. – Úgy látom, hogy most még jól el tudnak helyezkedni a fiatalok, de pár év múlva telítődni fogunk a friss diplomás szakemberekkel, mert olyan mértékben nem növekszik a megrendelések állománya valamint a fejlesztések sem bővülnek annyira, hogy ilyen sok új munkaerőre legyen szükség, szögezte le. 

Természetesen a gyárban vannak több tízéves tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik munkája nagy érték. Ahhoz, hogy valaki ilyen gyakorlatra tegyen szert 5-10 éven át a műhelyben kell dolgozni, vélekedett Szalai Gyula. 

A legtöbb cég Európában úgy oldja meg a munkaerő gondjait, hogy a már meglévő dolgozóit képzi át, vagy iskolázza be, hogy bővítsék tudásukat. A Fino-Food Kft. is azt az utat választotta, hogy már meglévő, nagy tapasztalattal rendelkező kollégáit iskolázta be és képezi tovább. – Amikor elindult az élelmiszermérnök-képzés a Kaposvári Campuson, három kollégánkat iskoláztuk be. Ők most januárban végeznek, és szeptemberben újabb három munkatársunk kezdte meg tanulmányait. Mechatronikai képzésben is részt vesz két dolgozónk, mondta Szommerné Egyed Linda, a FINO-FOOD Kft. ügyvezetője.

Hozzátette: a kaposvári vállalatnál fontos, hogy munkatársak folyamatosan fejlesszék tudásukat. A FINO-nál kiemelt szerepet kap a képzés, legyen szó belső vagy külső tanulási lehetőségről. Cél, hogy a kollégák minél több munkafolyamatot megismerjenek, és új tudásukat a gyakorlatban is hasznosítani tudják.

A cég három munkatársa szeptemberben megkezdte tanulmányait a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) élelmiszermérnöki alapképzésén. – A gyakorlati tapasztalat már megvolt, de szükség volt arra, hogy az elméleti tudást bővítsük. Ez a képzésnek köszönhetően sikerül – így válik a csapatunk még felkészültebbé és hatékonyabbá, fogalmazott a FINO-FOOD Kft. ügyvezetője.

Irreális elvárások és lehetőségek 

Nagyobb cégeknél már az MI toboroz munkaerőt. 
Forrás: hvg.hu

A gyakorló cégvezetők szerint az is probléma lehet hosszútávon, hogy a fiatal diplomásoknak gyakran irreális elvárásaik vannak. De az is gond, hogy ma már a mesterséges intelligencia olyan ütemben terjed, hogy az tovább szűkíti a pályakezdők esélyeit. Piaci szereplők szerint azonban nem csak az AI térnyerése a gond, hanem a cégek még mindig a Covid-járvány utóhatásait nyögik, emiatt estek vissza a megrendelések is. 

 

