Elsőkézből kaptak információkat a vállakozók

Címkék#VOSZ#Széchenyi Kártya Program#Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének

Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Finanszírozás a gyakorlatban című szakmai programot a kaposvári Hotel Kaposban, ahol a vállalkozások képviselői első kézből kaphattak tájékoztatást a számukra elérhető finanszírozási formákról.

Koszorus Rita
Fotó: HURTA HAJNALKA ANNA

A rendezvény keretében ünnepélyesen együttműködési megállapodást kötött a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) somogyi szervezete. A konferencián szó esett a gazdasági kilátásokról, a Széchenyi Kártya Program új lehetőségeiről, valamint a tőkefinanszírozás és a hitelpiac aktuális kérdéseiről is.

 

