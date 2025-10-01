Elsőkézből kaptak információkat a vállakozók

A rendezvény keretében ünnepélyesen együttműködési megállapodást kötött a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) somogyi szervezete. A konferencián szó esett a gazdasági kilátásokról, a Széchenyi Kártya Program új lehetőségeiről, valamint a tőkefinanszírozás és a hitelpiac aktuális kérdéseiről is.