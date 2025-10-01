Tájékoztatás
Elsőkézből kaptak információkat a vállakozók
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Finanszírozás a gyakorlatban című szakmai programot a kaposvári Hotel Kaposban, ahol a vállalkozások képviselői első kézből kaphattak tájékoztatást a számukra elérhető finanszírozási formákról.
Fotó: HURTA HAJNALKA ANNA
A rendezvény keretében ünnepélyesen együttműködési megállapodást kötött a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) somogyi szervezete. A konferencián szó esett a gazdasági kilátásokról, a Széchenyi Kártya Program új lehetőségeiről, valamint a tőkefinanszírozás és a hitelpiac aktuális kérdéseiről is.
