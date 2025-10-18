Drámai a prognózis, a valóság is egyre lesújtóbb: kiszáradnak az erdők Somogyban, ez vár ránk hamarosan

Az éghajlatunk változásáról ma már nem is kérdés, hogy kell-e beszélni. A kérdés most már szakmai körökben nem az, hogy van-e változás, hanem az, hogy ez milyen ütemben megy végbe. A klímaváltozás a somogyi vad- és erdőgazdálkodók életét is megnehezíti, erről hallhattak az érdeklődők a SEFAG Zrt. legutóbbi trófeaszemléjén is, ahol Fehér István vezérigazgató kitért arra, hogy az erdők természetes megújításában milyen nehézségekbe ütköznek.

A klímaváltozás már itt van velünk, érezhető az erdőkben

Fotó: Krausz Andrea

– A klímaváltozás minket, vad- és erdőgazdálkodókat is közvetlenül érint – az idei nyár jó példa erre. Az alföldi térségekben a gazdák alig tudták betakarítani a termést, a Dél-Alföldön pedig százhektárnyi, java korabeli erdő is kiszáradt. Sajnos minket is érint a jelenség: saját területeinken is előfordulnak már erdőszáradások, főleg az északi részeken, Szántód környékén, ahol 20–30 éves erdők kezdtek pusztulni – mondta Fehér István.

Az erdőkben elapadnak a források és a makktermés is nagyon gyér volt idén.

– Szinte teljesen elmaradt, ami megnehezíti az erdők természetes felújulását, hiszen nincs elegendő szaporítóanyag. Csemetéket sem tudunk megfelelő mennyiségben nevelni, ezért olyan helyzetbe kerültünk, hogy külföldről kell makkot behoznunk – tette hozzá a vezérigazgató.

A csapadékviszonyok Somogy vármegyében is erősen átalakultak. Míg nyugaton viszonylag gyorsan megérkezett az eső, keleten alig esett.

Erdőink ma ismert képe évtizedeken belül teljesen átalakulhat

Fotó: Shutterstock

Arról, hogy száradnak az erdők már korábban Mocz András, erdőkért felelős államtitkár is beszélt kérdésünkre.

– Somogy még mindig az ország zöld szíve – válaszolta a helyettes államtitkár kérdésünkre, amikor a somogyi erdők állapotáról érdeklődtünk. Ugyanakkor a dombvidékek déli kitettségű lejtőin már látjuk a korai őszülés jeleit. Ha végigmegyünk a somogyi dombokon, az utak mellett is szembetűnik a lombvesztés. Ez intő jel: a vegetáció hamarabb fejeződik be. Szerencsére itt még nem beszélhetünk erdőpusztulásról, de a figyelmeztető jeleket nem szabad figyelmen kívül hagyni – mondta a Sonline.hu kérdésére.

– A klímaövek tolódnak, új fafajokban kell gondolkodnunk – mondta Mocz András. Megjelent például az úgynevezett sztyeppklíma, amelyet korábban az erdészeti kategóriák nem is ismertek. Emiatt a jövőben olyan szárazságtűrő fajokat kell telepítenünk, amelyek délebbi régiókból származnak, de itt is megállják a helyüket. Fontos azonban, hogy ne invazív, hanem ellenálló, mégis biztonságosan beilleszthető fajokban gondolkodjunk – szögezte le a somogyi szakember.

Erről beszélt a tizenötödik trófeaszemlén Kovács Ferenc, az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztályának vezetője is.