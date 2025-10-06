Ez most komoly? Keddtől újra változik a benzin és a gázolaj ára - ennyivel!

– A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagárak is tovább csökkennek keddtől – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu. – A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk: 95-ös benzin: 584 Ft/liter, gázolaj: 589 Ft/liter.